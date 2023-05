Báo Cáo: Người Dùng BlockFi Nhận Lại 297 Triệu USD Từ Các Tài Khoản Wallet

Ngày 11 tháng 5, Reuters đã đưa tin rằng một thẩm phán Hoa Kỳ đã cho phép công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản - BlockFi trả lại 297 triệu USD cho khách hàng có tiền gửi được giữ trong chương trình Wallet của họ.

Việc hoàn trả tiền không áp dụng cho người dùng tài khoản có trả lãi (BIA - interest-bearing accounts). Theo Thẩm phán Michael Kaplan, tiền trong tài khoản BIA đã được BlockFi sử dụng cho hoạt động cho vay của mình và do đó là tài sản của công ty. Điều này có nghĩa là số tiền này sẽ được sử dụng để trả nợ cho tất cả các chủ nợ.

Ngược lại, chương trình Wallet không trả lãi cho tiền gửi của khách hàng và được giữ tách biệt với các quỹ khác.

Thẩm phán cũng đã ra phán quyết: người dùng BIA đã cố gắng chuyển tiền vào ví sẽ không được hoàn lại tiền vào thời điểm này. Gần 48.000 khách hàng của BlockFi đã cố gắng chuyển 375 triệu USD từ tài khoản BIA của họ sang tài khoản Wallet vào ngày 11 tháng 11 sau khi công ty đóng băng các dịch vụ sau sự sụp đổ của FTX.

Tuy nhiên, BlockFi đã không vô hiệu hóa các tùy chọn chuyển tiền từ ứng dụng giao diện người dùng (front-end) của nó, cho phép người dùng thực hiện giao dịch giữa các tài khoản và thậm chí nhận được xác nhận qua email. Tuy nhiên, những giao dịch đó đã bị vô hiệu hóa trên back-end của BlockFi, nghĩa là chúng không thể hoàn thành.

Luật sư của những khách hàng đó lập luận rằng BlockFi cũng nên hoàn lại tiền chuyển khoản cho họ. Thẩm phán Kaplan nói rằng, theo các điều khoản dịch vụ của BlockFi, người cho vay có quyền chặn các yêu cầu giao dịch trong thời gian ngừng hoạt động.

BlockFi đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào cuối tháng 11, sau nhiều ngày đồn đoán về khả năng tài chính của công ty do sự kiện FTX. Vào thời điểm đó, công ty cho vay tiền mã hóa này đang có thanh khoản 256,9 triệu USD. Các tài liệu của tòa án cho thấy West Realm Shires Inc. (FTX US) đứng đầu danh sách chủ nợ, cùng với khoản nợ 30 triệu USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Công ty đã tìm cách bán thiết bị khai thác tiền mã hóa và khoản vay trị giá 160 triệu USD bằng Bitcoin (BTC) để trả nợ cho các chủ nợ. BlockFi nợ hơn 100.000 chủ nợ, ước tính khoảng 10 tỷ USD.