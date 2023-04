Charles Hoskinson: Cardano đình trệ vì chọn sai công nghệ và lộ trình quá tham vọng

Charles Hoskinson, nhà đồng sáng lập của Ethereum và nhà sáng lập của Cardano đã tham gia cùng Elisha Owusu Akyaw trong tập 14 của podcast Hashing It Out của Cointelegraph để thảo luận về tình trạng hiện tại của tiền mã hoá và tìm hiểu sâu về Cardano. Hoskinson đưa ra quan điểm của mình về những diễn biến gần đây trong ngành, việc chấp nhận crypto ở Châu Phi, v.v. Anh ấy cũng giải quyết các vấn đề xung quanh Cardano, bao gồm cả các bản cập nhật bị trì hoãn.

Chương trình bắt đầu với lời giải thích của Hoskinson về lý do tại sao cần phải tạo Cardano. Hoskinson giải thích rằng mặc dù việc tạo một mạng mới liên quan đến việc xây dựng lại hiệu ứng mạng, nhưng nó có thể cho bạn một tầm nhìn rõ ràng hơn về điều cần thiết dự định thực hiện. Về tình trạng hiện tại của mạng, Hoskinson thừa nhận rằng cần có thời gian để hoàn thành công việc, với khoảng 85% lộ trình ban đầu đã hoàn thành:

“Phải mất bảy năm để Cardano phát triển từ một ý tưởng thành một hệ sinh thái. Chúng tôi đã tạo được một số thành công nhất định trong lĩnh vực NFT.”

Nhà sáng lập của Cardano thừa nhận bản chất đa chuỗi của ngành, và Hoskinson cũng nói rằng mọi thứ đều cần đa chuỗi, ngay cả trên Ethereum hoặc Cardano. Hoskinson cũng tin rằng để trở nên nổi bật giữa vô vàn các blockchain khác nhau, bạn cần có sản phẩm phù hợp với thị trường, trải nghiệm người dùng tuyệt vời và quy trình sử dụng “mềm mại hơn”.

Cardano đã bị chỉ trích vì sự chậm trễ liên tục và cập nhật mạng trong những năm qua. Hoskinson cho rằng những thất bại này là do “chọn sai công nghệ và hơi tham vọng với lộ trình.”

Một lĩnh vực quan tâm khác đối với hầu hết những người theo dõi dự án là mối quan hệ đối tác và hợp tác giữa Cardano và các dự án ở Châu Phi. Hoskinson giải thích thêm rằng có một số bài học cần rút ra sau khi giải quyết vấn đề tham nhũng và căng thẳng địa chính trị.

Nhà sáng lập Cardano cho biết ông đã kết luận rằng sẽ hợp lý hơn nếu giao dịch với các công ty và cá nhân thay vì chính phủ. Anh ấy có kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận của Cardano trên lục địa từ Đông Phi sang Tây Phi, với Ghana là trọng tâm chính.