Studio Trò Chơi Web3 Aether Games Hợp Tác Với Mysten Labs Để Ra Mắt Hệ Sinh Thái Chơi Game NFT

Studio Trò Chơi Web3 Hàng Đầu Đã Chọn Blockchain Sui Layer 1 Để Mở Rộng Vũ Trụ Trò Chơi NFT

Mysten Labs, một công ty cơ sở hạ tầng web3 và là nhà phát triển ban đầu của Sui Network, một blockchain lớp 1, hôm nay đã thông báo rằng họ đã hợp tác với Aether Games, một studio phát triển và phát hành game Web3 thiết kế các trò chơi nhập vai dựa trên blockchain. Thông qua sự hợp tác này, Aether sẽ tận dụng tốc độ và khả năng mở rộng của blockchain Lớp 1 của Sui để phát triển các trò chơi Web3 hấp dẫn hơn.

Được thành lập bởi một nhóm đã giúp xây dựng các bộ phim bom tấn bao gồm League of Legends (Liên minh huyền thoại), World of Tanks và God of War, Aether Games sẽ phát triển các tựa game thế hệ tiếp theo kết hợp sản xuất điện ảnh chất lượng cao với các trải nghiệm trò chơi đa chiều, phong phú. Danh sách các trò chơi giả tưởng của Aether – bao gồm Cards of Ethernity, một trò chơi bài sưu tầm NFT - được hỗ trợ bởi các tính năng Web3 mới nhất.

Với Move - ngôn ngữ lập trình độc đáo của Sui và cơ sở hạ tầng trò chơi độc đáo của nó, Aether Games có thể tạo ra trải nghiệm trò chơi phong phú, từ lĩnh vực giữa người chơi với người chơi (player vs player) đến khám phá vũ trụ trong trò chơi trên các sản phẩm và nhân vật trong một IP chung.

Đồng sáng lập và là CEO của Aether Games - Jens Peeters cho biết: “Mục tiêu của Aether Games là kết hợp cốt truyện dark fantasy (kỳ ảo đen tối) hấp dẫn với công nghệ Web3 mới nhất để tạo ra trải nghiệm chơi trò chơi chưa từng thấy trước đây. Chúng tôi tin rằng Sui là đối tác phù hợp để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này”. “Cơ sở hạ tầng siêu việt của Sui được thiết kế độc đáo để hỗ trợ các trò chơi Web3 sáng tạo, hiệu suất cao và sẽ cho phép chúng tôi tạo ra các trò chơi có tính giải trí cao và mang lại lợi nhuận cao cho người chơi của mình. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Sui để phát triển không gian chơi game trên Web3.”

Evan Cheng, Đồng sáng lập và là CEO của Mysten Labs cho biết thêm: “Aether Games đang xây dựng trải nghiệm trò chơi độc đáo bao gồm một số trò chơi NFT thú vị”. “Sui được xây dựng để hỗ trợ các công ty và cộng đồng đang phát triển nhanh, ưu tiên thúc đẩy giá trị cho người dùng, và rất vui được hợp tác với Aether Games. Chúng tôi mong muốn được giúp họ phát triển thế hệ trò chơi Web3 hấp dẫn tiếp theo.”

Giới thiệu về Mysten Labs

Mysten Labs là một nhóm gồm các chuyên gia về hệ thống phân quyền, ngôn ngữ lập trình và mật mã hàng đầu, tại đây có những người sáng lập là giám đốc điều hành cấp cao của Meta’s Novi Research và các kiến trúc sư hàng đầu của blockchain Diem và ngôn ngữ lập trình Move. Nhiệm vụ của Mysten Labs là tạo cơ sở hạ tầng nền tảng cho web3. Tìm hiểu thêm: https://mystenlabs.com

Về Sui

Sui là blockchain Lớp 1 đầu tiên được thiết kế từ đầu cho phép người sáng tạo và lập trình viên xây dựng trải nghiệm phục vụ cho hàng tỷ người dùng trong lĩnh vực tiền mã hóa. Được phát triển bởi Mysten Labs, Sui có khả năng mở rộng theo chiều ngang để hỗ trợ sự phát triển của dApp với tốc độ cực nhanh cùng chi phí thấp. Nền tảng đầu tiên mang đến cho người dùng một blockchain được sử dụng chung nhiều mục đích, với thông lượng cao, tốc độ thanh toán tức thời, tài sản on-chain phong phú và trải nghiệm web3 thân thiện với người dùng. Sui là một sự phát triển chức năng từng bước trong blockchain, được thiết kế từ dưới lên để đáp ứng nhu cầu của hàng tỷ người dùng tiếp theo về tiền mã hóa. Tìm hiểu thêm: https://sui.io

Giới thiệu về Aether Games