Gucci Củng Cố Mối Quan Hệ Đối Tác Nhiều Năm Với YUGA Labs - Nhà Sáng Tạo Của BAYC

Gucci đã công bố mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm với Yuga Labs, công ty đứng sau các bộ sưu tập NFT nổi tiếng như Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoPunks và Meebits. Mục đích chính là khám phá “sự giao thoa giữa thời trang và giải trí trong Metaverse”.

Với động thái mới nhất này, hãng thời trang cao cấp của Ý đang củng cố vị trí của mình với vai trò là người tiên phong trong Web3.

Gucci-Otherside

Robert Triefus – người tình cờ trở thành phó chủ tịch điều hành cấp cao, chiến lược thương hiệu và công ty của Gucci, đồng thời là giám đốc điều hành của Gucci Vault & Metaverse Ventures – đã đưa ra gợi ý về một cam kết lâu dài tiềm năng trong không gian Web3 tại một hội nghị thượng đỉnh về công nghệ-thời trang gần đây.

Theo báo cáo của The Business of Fashion, Triefus đã so sánh cơn sốt trong thời kỳ đầu của NFT là thời kỳ “không kiểm soát”, nhưng vẫn khẳng định rằng sự suy thoái từ đỉnh cao của lĩnh vực này vào cuối năm 2021 là một điểm “điều chỉnh”, giúp thị trường định vị NFT ở một vị thế “hợp lý” hơn.

Ông tin rằng thế hệ web tiếp theo có tiềm năng hơn để phát triển cộng đồng, khuyến khích sự trung thành của khách hàng và tiếp đến là tăng doanh thu. Triefus cũng đã nói rằng,

“Chúng tôi rất vui mừng được công bố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt này với Yuga Labs, một công ty đi đầu và tiên phong sáng tạo trong web3. Điều này mang đến cho chúng tôi vai trò chủ động để tiếp tục câu chuyện của Otherside và 10KTF, sẽ được mở ra dưới nhiều hình thức.

Gucci đã sẵn sàng tham gia vào Otherside - nền tảng metaverse do Yuga-Labs phát triển và được hỗ trợ bởi ApeCoin, bắt đầu từ tuần này.

Gucci và Web3

Đây không phải là lần đầu tiên Gucci bước vào không gian Web3. Công ty đã hợp tác với 10KTF vào năm 2022 cho một dự án có tên là “Gucci Grail”, có sự tham gia của “nghệ nhân kỹ thuật số” của 10KTF - Wagmi-san, chế tạo quần áo và phụ kiện dùng để cá nhân hóa NFT theo thiết kế của giám đốc sáng tạo lúc bấy giờ của Gucci, Alessandro Michele. Công ty cũng đã đưa ra một bộ sưu tập NFT khác – SuperGucci – vào năm ngoái.

Gucci đã trở thành thương hiệu cao cấp đầu tiên xây dựng không gian của riêng mình trong nền tảng bất động sản kỹ thuật số The Sandbox của Animoca Brands, củng cố vị trí của mình trong metaverse với cửa hàng thử nghiệm Gucci Vault Land.

Gucci cũng đã chấp nhận crypto vào năm ngoái bằng cách chấp nhận Bitcoin , Bitcoin Cash , Ethereum , Wrapped Bitcoin , Litecoin , Dogecoin , Shiba Inu , cũng như năm loại stablecoin được neo giá bằng USD tại năm cửa hàng ở Hoa Kỳ.