Giao Thức NEAR Và Google Cloud Góp Phần Mở Rộng Việc Áp Dụng Web3

Giao thức NEAR (NEAR Protocol), một diễn đàn ứng dụng phi tập trung (dApp) cạnh tranh với Ethereum, gần đây đã công bố mối quan hệ hợp tác mới nhất với Google Cloud. Nền tảng này đã chia sẻ trên Twitter rằng mục tiêu của lần hợp tác này là để tăng cường việc sử dụng Web3 trên toàn cầu. Drew Gorton (Trưởng phòng Quan hệ Lập trình viên của NEAR) cũng đã đăng một bài viết trên website chính thức của Google Cloud để giải thích về mối quan hệ đối tác này.

NEAR Hợp Tác Với Google Cloud Để Phổ Biến Việc Sử Dụng Web3

Trong bài đăng, giám đốc điều hành đã cho biết rằng NEAR sẽ xây dựng các dịch vụ cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng Google Cloud. Ông khẳng định lĩnh vực Web3 đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mô hình, cho phép người dùng kiểm soát tài sản, dữ liệu và danh tính của họ bằng cách cung cấp các dịch vụ web phi tập trung. Theo Gorton, để đạt được tầm nhìn này, nền tảng yêu cầu một lớp cơ sở hạ tầng nền tảng. Các lớp tương ứng có thể giúp mở rộng quy mô cho nhiều người dùng cùng với việc duy trì một môi trường an toàn và phi tập trung.

Ông nói thêm rằng cơ sở hạ tầng tương ứng đó sẽ trở nên bền vững một cách tự chủ theo thời gian. Theo ông, dự án là rất cần thiết để thúc đẩy việc áp dụng Web3 trên quy mô rộng. Tuy nhiên, điều này vẫn không thỏa mãn được chính nó. Cụ thể, khả năng sử dụng được coi là một trong những cản trở lớn nhất trong quá trình mở rộng việc áp dụng của không gian đang phát triển này. Công nghệ này thậm chí còn tương đối mới và chỉ mới được ra mắt cách đây 10 năm.

Ngoài ra, các lớp sản phẩm, công cụ và cơ sở hạ tầng dữ liệu của công nghệ này thậm chí còn mới hơn. Hiện nay đã có nhiều người sử dụng công nghệ Web3, tuy nhiên, số lượng người dùng Web2 vẫn lớn hơn. Giám đốc điều hành cho biết rằng nền tảng được phát triển để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp nền tảng blockchain L1 mã nguồn-mở.

Nền Tảng Cố Gắng Hoàn Thành Quá Trình Nightshade Sharding 4 Giai Đoạn Để Đáp Ứng Nhu Cầu Của Khách Hàng

Mục đích của diễn đàn blockchain NEAR là cung cấp một mạng lưới linh hoạt và có thể mở rộng để giúp cho các lập trình viên phát triển sản phẩm một cách thuận tiện. Để giúp mở rộng việc áp dụng NEAR, một số nâng cấp đã có mặt trên lộ trình của nền tảng, bao gồm Nightshade Sharding đang ở giai đoạn cuối cùng. Với Sharding, mạng được mở rộng quy mô thông qua quá trình song song hóa để xử lý nhu cầu tăng đột biến của khách hàng, cũng như cuối cùng là để hỗ trợ một số người tiêu dùng.