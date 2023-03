Top 5 quốc gia chấp nhận tiền mã hoá hàng đầu - Cách tiền mã hoá định hình nền kinh tế

Từ DeFi đến các hệ sinh thái tiền mã hoá mới nổi, sự phát triển của ngành tiền mã hoá đang định hình các tiến bộ kinh tế theo những cách chưa từng có. Crypto - tiền mã hoá đã nhanh chóng chuyển đổi ngành tài chính truyền thống, mang đến một giải pháp thay thế khả thi cho đồng tiền pháp định. Bitcoin, Ethereum và các loại tiền khác đã nhận được sự chấp nhận đáng kể từ các cá nhân đến doanh nghiệp, phá vỡ hệ thống tài chính và định hình tiến bộ kinh tế.

Tác động của tiền mã hoá đối với nền kinh tế toàn cầu vượt ra ngoài tính toàn diện và phân cấp tài chính. Nó đã trở thành một con đường để thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao công nghệ, cung cấp một phương tiện hiệu quả hơn để thực hiện các giao dịch và một phương tiện lưu trữ giá trị an toàn. Vì thế, không ít các quốc gia trên thế giới đang gấp rút giành quyền kiểm soát không gian mới nổi này.

Nigeria

Trong vài thập kỷ qua, Nigeria đã phải đối mặt với vấn đề về di dân và số lượng người dân rời khỏi đất nước này là không hề nhỏ. Nhiều người Nigeria dựa vào kiều hối từ nước ngoài để hỗ trợ bản thân và gia đình của mình. Theo hình thức truyền thống thì việc gửi tiền về nước rất chậm và tốn kém, khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.

Không giống như các loại tiền pháp định, crypto rất dễ để gửi ra nước ngoài, và ngay lập tức đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với những người Nigeria đang tìm kiếm một cách gửi tiền nhanh chóng và tiết kiệm cho những người thân yêu của mình. Hơn nữa, các giao dịch tiền mã hoá hoàn toàn phi tập trung, hoàn toàn không cần trung gian. Điều này làm giảm đáng kể rủi ro liên quan đến việc bị trục lợi từ các bên trung gian.

Một lợi ích to lớn khác của tiền mã hoá là chính nó đã giải phóng người Nigeria khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD. Điều này đặc biệt quan trọng do sự biến động của đồng tiền Nigeria, Naira. Crypto đã mang đến một phương tiện lưu trữ giá trị ổn định và an toàn, không phụ thuộc vào sự biến động của đồng pháp định.

Trung Quốc

Trung Quốc từ lâu đã là thị trường tiền mã hoá lớn nhất châu Á khi công dân của quốc gia này chiếm một phần đáng kể trong cơ sở người dùng crypto toàn cầu. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã có lập trường cứng rắn đối với loại tài sản này trong những năm gần đây khi cấm tất cả các giao dịch và khai thác tiền mã hoá vào năm 2021.

Bất chấp lệnh cấm, Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn ý tưởng về tiền kỹ thuật số. Trên thực tế, chính phủ đã triển khai đồng e-Yuan, loại tiền kỹ thuật số của riêng họ để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào năm 2022. Trong khi các sự kiện thể thao ghi nhận lượng du khách giảm đáng kể so với lần trước thì đồng e-Yuan đã mang lại 300.000 USD giao dịch hàng ngày trong hai tuần.

Việc triển khai e-Yuan đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số chuyên gia tin rằng nó có khả năng cách mạng hóa hệ thống tài chính toàn cầu, thách thức sự thống trị của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới. Những người khác đã bày tỏ lo ngại về sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với tiền tệ, điều này có thể hạn chế việc áp dụng và tác động của nó trên quy mô toàn cầu.

El Salvador

Quốc gia này đã trở thành một chủ đề nóng trong thế giới crypto kể từ khi trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm đồng tiền hợp pháp vào tháng 9 năm 2021. Động thái này được coi là một cột mốc quan trọng đối với ngành tiền mã hoá, và nhiều chuyên gia dự đoán rằng sẽ có nhiều quốc gia khác sẽ nối bước El Salvador trong tương lai gần.

Để hỗ trợ chính sách mới của mình, El Salvador đã thông qua luật mới nhằm bảo vệ các khoản đầu tư nước ngoài vào thị trường tiền mã hoá của đất nước. Chính phủ hy vọng rằng những luật này sẽ giúp thu hút thêm đầu tư vào El Salvador và thúc đẩy nền kinh tế.

Ngoài ra, chính phủ El Salvador cũng đã phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu BTC được chính phủ hậu thuẫn, được gọi là “Volcano Bonds” (tạm dịch: Trái phiếu núi lửa). Những trái phiếu này nhằm huy động vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng của đất nước và cho phép các nhà đầu tư nhận tiền lãi bằng Bitcoin.

Chính phủ El Salvador cũng đang lên kế hoạch xây dựng “Thành phố Bitcoin” đầu tiên trên thế giới, một thành phố sẽ sử dụng hoàn toàn bằng Bitcoin. Nó dự kiến sẽ được xây dựng trên bờ biển El Salvador và sẽ có một loạt các dịch vụ thân thiện với tiền mã hoá, bao gồm máy ATM Bitcoin và các sàn giao dịch tiền mã hoá.

Brazil

Brazil đã có những bước tiến đáng kể trong không gian tiền mã hoá trong những năm gần đây. Quốc gia này đang thực hiện các kế hoạch tung ra một loại tiền kỹ thuật số chính thức có tên là Digital Real, dự kiến sẽ được phát hành cho người Brazil vào năm 2023. Loại tiền mới này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy tài chính toàn diện và giảm chi phí liên quan đến các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Ngoài các kế hoạch về một loại tiền kỹ thuật số chính thức, Brazil cũng đã đạt được tiến bộ trong việc đưa ra quy định cho tiền mã hoá và NFT. Vào tháng 8 năm 2021, Tổng thống Brazil đã ký một dự luật thành luật chính thức công nhận và quản lý tiền mã hoá và NFT ở quốc gia này. Động thái này được coi là một bước tiến quan trọng đối với ngành, vì nó mang lại sự rõ ràng và chắc chắn về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong không gian này.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch chứng khoán của Brazil cũng đang cố gắng để tích hợp tiền mã hoá vào hoạt động của mình. Trong năm 2021, sàn giao dịch chứng khoán đã thông báo kế hoạch để ra mắt hoạt động giao dịch Bitcoin và Ethereum futures, cho phép các nhà đầu tư tại Brazil tiếp cận được với các tài sản tiền mã hoá trên thị trường tài chính truyền thống.

Curacao

Hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribê này đã có những bước nhảy vọt trong lĩnh vực casino online bằng cách tận dụng những lợi ích của tiền mã hoá để cung cấp giấy phép cho các nhà đầu tư muốn thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh. Cách tiếp cận tư duy tiến bộ này đã thu hút đầu tư quốc tế lớn để thúc đẩy nền kinh tế và mang lại một nguồn doanh thu mới.

Quyết định của Curacao về việc nắm lấy các online casino trong đại dịch COVID-19 đã chứng minh một bước đi thông minh, cho phép quốc gia này bắt kịp xu hướng game online vốn đang phát triển rất tốt. Bằng cách cung cấp giấy phép giúp cho online casino có hỗ trợ bitcoin, quốc gia này đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp iGaming, thu hút được nhiều công ty thiết lập cửa hàng trên đảo. Việc sử dụng tiền mã hoá trong lĩnh vực này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, đại diện cho một cách an toàn và hiệu quả để các giao dịch thực hiện, giảm thiểu thao tác qua các hệ thống ngân hàng truyền thống. Từ đó, Curacao đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các công ty game online, thúc đẩy tiến bộ kinh tế hơn nữa trong nước và cho phép những người đam mê tiền mã hoá tìm thấy chỗ đứng của mình trên các bàn game sử dụng bitcoin.

Nhìn xa hơn