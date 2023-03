Ngân Hàng Quốc Gia Úc Lần Đầu Tiên Thực Hiện Giao Dịch Stablecoin Xuyên Biên Giới

Vào ngày 14 tháng 3, Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB - National Australia Bank) đã công bố rằng họ đã thực hiện giao dịch bằng stablecoin xuyên biên giới đầu tiên trên một blockchain công khai lớp 1. Giao dịch chuyển khoản nội ngân hàng đã sử dụng đồng stablecoin AUDN được hỗ trợ neo với đồng đô la Úc (AUD) của họ.

Theo một tuyên bố của ngân hàng, giao dịch được thực hiện trên blockchain Ethereum và sử dụng các hợp đồng thông minh cho bảy loại tiền tệ. Những loại tiền tệ đó là đồng đô la Úc, New Zealand, Singapore và Mỹ, cũng như euro, yên Nhật và bảng Anh, theo thông tin của Fireblocks.

Các stablecoin được mint mới dưới dạng nợ ngân hàng theo tiêu chuẩn ERC-20. NAB đã hợp tác với nền tảng Fireblocks và các chuyên gia tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp của BlockFold trong dự án. Tổng giám đốc điều hành thị trường NAB Drew Bradford đã đưa ra bình luận như sau:

“Chúng tôi tin rằng các yếu tố của tương lai tài chính sẽ được khơi dậy từ blockchain, và chúng tôi đã chứng kiến ​​sự thay đổi nhanh chóng trong thị trường token hóa. Các khuôn khổ quản trị nghiêm ngặt mà chúng tôi đang có đảm bảo chúng tôi có thể hỗ trợ việc tạo ra một hệ thống tài chính kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy.”

Ngân hàng cho biết kế hoạch thí điểm đã cho thấy tiềm năng của công nghệ trong việc cắt giảm thời gian giao dịch từ vài ngày xuống vài phút, và là một phần trọng tâm của NAB trong việc đơn giản hóa các giao thức ngân hàng quốc tế. Ngân hàng nói thêm rằng họ dự kiến ​​sẽ hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp và tổ chức thực hiện giao dịch với tài sản kỹ thuật số vào cuối năm nay.

Stablecoin của NAB - AUDN, được triển khai để thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng. — Blockchain Australia (@BlockchainAUS) ngày 13 tháng 3 năm 2023

NAB là ngân hàng lớn thứ hai của Úc phát hành một stablecoin được hỗ trợ bằng đô la Úc. Theo một thông báo được đưa ra vào tháng 1, đồng AUDN của ngân hàng được thiết kế nhằm mục đích chuyển khoản xuyên biên giới và giao dịch tín dụng carbon. Vào tháng 2, NAB đã được liệt kê là một trong chín ngân hàng sáng lập tạo nên mạng lưới giao dịch tín dụng carbon blockchain Carbonplace quốc tế.