Tâm điểm của tuần - Các yếu tố phổ quát

Chào buổi sáng!

Hơn một nửa số khoản thế chấp ở Hoa Kỳ được hình thành từ năm 2020 trở đi, bao gồm cả các khoản tái cấp vốn.

Bạn có nghĩ rằng bất cứ ai có khoản thế chấp 3% bị khóa, liệu có sớm bán chúng ra không?

Giá được ghi nhận vào lúc 4pm giờ EST, 3/3/23; % YTD

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Tuần này

Thứ Ba: Jerome Powell sẽ phát biểu vào lúc 10 a.m. - tại hội đồng Thượng viện

Thứ Tư: Jerome Powell sẽ phát biểu vào lúc 10 a.m. - Uỷ ban Hạ viện

Thứ Sáu: Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp vào lúc 8:30 a.m.

Thị trường đã tăng thêm 90 điểm cơ bản trong các đợt tăng giá

Đưa Giới hạn trên (Upper Bound) từ 4,75% lên 5,65%

Dầu thô 78.50 -1.2%

Quốc hội Trung Quốc chỉ dự báo tăng trưởng GDP 5%

CERA bắt đầu từ hôm nay (Hiệp hội nghiên cứu năng lượng Cambridge), dự kiến sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý

Thu nhập Không

CẬP NHẬT VỀ CRYPTO

DeFi Crypto thu hút nguồn vốn

DeFi thu hút vốn gấp 41 lần vào năm 2022 so với năm 2020

Các công ty DeFi đã huy động được hơn 3 lần vào năm 2021

Các khoản tăng đáng chú ý gần đây: Few and Far, Conflux, Avalon Corp, Term Finance, Insrt Finance, Impossible Cloud

SEC & Binance

Một số cơ quan cho rằng Binance.US đang vận hành sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký

Hãy nghĩ rằng việc bán token VGX của Voyager Digital cũng sẽ bị xem là vi phạm pháp luật

Binance.US có kế hoạch mua Voyager (một phần trong kế hoạch tái cấu trúc sau này)

Chỉ số Sợ hãi và tham lam của thị trường Crypto