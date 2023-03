Animoca Brands Chào Đón Sviper Game Studio Đến Với Sandbox

Là công ty con của Animoca Brands và là một thế giới trò chơi ảo phi tập trung, The Sandbox đã mua lại studio phát triển trò chơi của Đức Sviper GmbH để mở rộng khả năng sáng tạo và phát triển của mình. Sviper được biết đến với sự xuất sắc ở năng lực sáng tạo, đang hợp tác với các thương hiệu lớn, cũng như các chuyên gia đầy kinh nghiệm của mình. Sviper hướng đến mục tiêu mở rộng các tính năng trò chơi và xã hội metaverse trên Sandbox.

Sandbox -X- Sviper: Animoca Brands Mở Rộng Siêu-Năng Lực của mình

Việc mua lại giúp cho những người sáng tạo xây dựng các trải nghiệm thú vị và hấp dẫn hơn. Nó bao gồm các tính năng xã hội, các tùy chọn chơi trò chơi nhiều người và các khả năng mới của Game Maker. Sandbox có hơn 400 đối tác, bao gồm Warner Music Group, Ubisoft's Rabbids, Cut The Rope, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead và Atari.

Sviper có chung tầm nhìn với Sandbox về việc giúp cho người chơi trên toàn thế giới thực hiện được nhiều thao tác hơn. Họ hướng tới mục tiêu giúp tạo ra các trải nghiệm riêng bằng cách sử dụng các nhân vật và thế giới ở cả phiên bản đầu tiên và phổ biến. Đội ngũ lãnh đạo của Sviper cũng có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực điện thoại di động, PC và game nhiều người chơi. CEO Ole Schaper và CPO Mark Buchholz là những người đứng đầu nhóm.

Nhóm 40 thành viên có trụ sở tại trung tâm công nghệ trò chơi của Đức ở Hamburg. Họ tham gia The Sandbox và hiện cũng đang tuyển dụng cho mảng thế giới ảo. Việc mua lại cũng là một động thái chiến lược của The Sandbox nhằm phát triển đội ngũ toàn cầu và mở rộng dấu ấn sáng tạo của mình. Các nhóm hoàn toàn chấp nhận ý tưởng về metaverse như một không gian kỹ thuật số được chia sẻ. Sandbox là nơi các thế giới và anh hùng kết hợp để tạo ra điều kì diệu.

Sebastien Borget, COO và là đồng sáng lập của The Sandbox cho biết: “Đội ngũ Đức của The Sandbox đích thực là nguồn sáng tạo ấn tượng, họ đã giúp nâng tầm các tiềm năng gameplay của đội ngũ chúng tôi cũng như của cả các nhà sáng tạo The Sandbox nói chung.”

“Từ việc thêm các tính năng xã hội đến thiết kế các quy tắc mà người sáng tạo có thể sử dụng để tạo nguyên mẫu logic trò chơi đến triển khai các tính năng nhiều người chơi hiệu quả, đội ngũ Hamburg của chúng tôi đang tăng cường tiềm năng sáng tạo của metaverse.”

Giới Thiệu Về Sviper

Sviper là một studio phát triển trò chơi được thành lập vào năm 2016 bởi những người kỳ cựu trong ngành. Những người này bao gồm những người có trải nghiệm chơi miễn phí trên PC, và di động từ các công ty trò chơi lớn nhất của Đức. Hơn nữa, Sviper mang đến trải nghiệm chơi trò chơi vượt trội với chất lượng cao nhất. Đội ngũ gắn kết kỹ thuật, đổi mới, tập trung và tốc độ trong môi trường làm việc không có chính trị. Hơn nữa, Sviper cũng làm việc với một số IP di động, PC và đối tác lớn nhất trên thế giới.

Mark Buchholz - CPO và là đồng sáng lập của Sviper cho biết: “Sandbox là một doanh nghiệp có tầm nhìn với vô số khía cạnh hấp dẫn ngoài việc phát triển trò chơi truyền thống”. “Khả năng sáng tạo các trải nghiệm mới khi chơi trò chơi do người dùng tạo ra, nền tảng xã hội đang phát triển và các khía cạnh mang tính cách mạng của Web3 chỉ mới là một số tính năng chính.”