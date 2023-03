Sự tiên phong của Tesla trong việc chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin đã thúc đẩy nhiều công ty tham gia vào Web3

Web3 ngày càng thu hút được nhiều công ty lớn tham gia vào lĩnh vực này hơn, và một trong những tên tuổi hàng đầu của lĩnh vực may mặc đã bày tỏ sự quan tâm tới Bitcoin trước sự truyền cảm hứng của Elon Musk trong Web3.

Chuyện gì đã xảy ra: Gã khổng lồ xe điện Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) đã đưa ra quyết định cực shock khi thông báo cho phép thanh toán bằng đồng crypto hàng đầu là Bitcoin (NASDAQ: BTC) vào năm 2021. Công ty cũng đã tự mua Bitcoin và thêm đồng crypto apex vào bảng cân đối kế toán của mình trong cùng năm.

Công ty cho biết Tesla sẽ hold Bitcoin và bán nó theo từng đợt bao gồm một lần bán ban đầu ngay lập tức để chứng minh tính thanh khoản. Tesla đã thông báo vào năm 2022 rằng họ đã bán 75% số Bitcoin của mình. Công ty đã kết thúc quý IV gần đây với 184 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trên bảng cân đối kế toán, có thể bao gồm Bitcoin và Dogecoin (CRYPTO: DOGE).

Dù Tesla đã ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho các sản phẩm xe của mình, công ty đã cho phép thanh toán bằng Dogecoin đối với hầu hết các vật phẩm khác của hãng, thể hiện một mức độ chấp nhận crypto khá ấn tượng.

Tesla là một trong những công ty lớn đầu tiên đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình và chấp nhận crypto làm tùy chọn thanh toán, và điều này có thể đã truyền cảm hứng cho các công ty khác.

Động thái của Tesla cũng truyền cảm hứng cho một công ty tham gia nhiều hơn vào Web3.

Tesla đã khai mở cánh cửa Web3: Adidas (OTC: ADDYY) cho biết chính sự kiện Tesla chấp nhận Bitcoin đã mở ra cánh cửa để các công ty cũng như tham vọng của mình chính thức lấn sân vào không gian Web3.

Trưởng bộ phận Web3 của Adidas - Erika Wykes-Sneyd đã chia sẻ với Decrypt rằng việc Tesla chấp nhận Bitcoin đã giúp Adidas “bắt đầu cuộc trò chuyện” về những gì công ty có thể làm với blockchain với những người ủng hộ tiền mã hoá.

Wykes-Sneyd nói với Decrypt: “Elon Musk đã giúp mở ra cánh cửa đó cho chúng tôi, dù chỉ một chút thôi, để chúng tôi có thể nắm bắt được trí tưởng tượng của mọi người.”

Giám đốc điều hành của Adidas cho biết rằng mình không muốn chỉ dừng ở vị trí chỉ là một công ty chỉ chấp nhận crypto mà là một vai trò sâu rộng hơn.

“Tôi nghĩ chúng ta đều biết là việc tham gia vào crypto không chỉ có mỗi tuyên bố chấp nhận lĩnh vực này là được.’”

Adidas đã ra mắt bộ sưu tập NFT của riêng mình có tên Into the Metaverse, hợp tác với Coinbase Global (NASDAQ: COIN) và The Sandbox.

Adidas cũng đã mua Bored Ape Yacht Club #8774, hiện được gọi là Indigo Herz, với giá 46 Ethereum (CRYPTO: ETH) vào ngày 17 tháng 9 năm 2021. Bored Ape đã xuất hiện trong đoạn giới thiệu về World Cup của Adidas.

Wykes-Sneyd cho biết Adidas đã lên rất nhiều kế hoạch để đưa ra chiến lược Web3 với thời gian thực hiện mất từ 9 đến 10 tháng.

“Vào thời điểm chúng tôi tung ra thị trường, phần lớn mọi người đều nghĩ, ‘Chà, Adidas thực sự tiên phong đấy’, và đúng thế, nhưng thực ra thương hiệu Adidas của chúng tôi vốn đã lên ý tưởng và lên kế hoạch này từ 10 tháng trước lận đấy.”

Wykes-Sneyd cho biết những kế hoạch tương lai của Adidas có thể sẽ gồm cả các đợt ra mắt những đôi token-gated sneaker và sử dụng đồng Apecoin (CRYPTO: APE) làm tùy chọn thanh toán.