NYDFS nâng cao cơ chế truy vết những đối tượng thao túng thị trường và giao dịch nội gián

NYDFS đã tăng cường khả năng phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như gian lận và giao dịch nội gián.

Giám đốc Adrienne Harris gần đây đã tiết lộ các công cụ giám sát rủi ro thao túng thị trường mới.

Các biện pháp này nhằm kiểm soát các đơn vị do Tiểu bang New York quản lý

Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã tăng gấp đôi nỗ lực triệt phá các hoạt động bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số ở Bang New York. Bộ gần đây đã thông báo rằng mình đã tăng cường khả năng phát hiện các hoạt .động bất hợp pháp như gian lận và thao túng thông qua các công cụ giám sát rủi ro thao túng thị trường và giao dịch nội gián mới.

Theo thông cáo báo chí của bộ, những cải tiến này sẽ hỗ trợ phát hiện giao dịch nội gián và thao túng thị trường liên quan đến các công ty tiền mã hoá do NYDFS quản lý. Hơn nữa, biện pháp mới sẽ giúp phát hiện sự tiếp xúc của các bên nộp đơn đăng ký với các địa chỉ ví được niêm yết.

Phát biểu về cải tiến mới này, Giám đốc NYDFS Adrienne A. Harris cho biết: “Đây là một bước quan trọng trong việc giám sát của chúng tôi đối với ngành tiền mã hoá khi nó ngày một chuyển biến và trưởng thành nhanh chóng hơn. Những công cụ này sẽ giúp chúng tôi chống lại tội phạm tài chính và gian lận, truy cứu được trách nhiệm trước các công ty được quản lý và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo quốc gia trong việc giám sát tiền mã hoá.”

NYDFS tuyên bố thêm rằng trước những phát triển gần đây của thị trường tiền mã hoá, cơ quan đã có liên hệ chặt chẽ với các công ty tiền mã hoá do bang New York quản lý. Những cải tiến này là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp do cơ quan quản lý New York thực hiện vì lợi ích bảo vệ người tiêu dùng và quy định phù hợp của ngành.

Thông báo mới nhất phù hợp với hướng dẫn về phân tích blockchain do bộ ban hành vào tháng 4 năm ngoái. Trong bối cảnh thị trường không chắc chắn tăng cao, NYDFS đã ban hành hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng vào tháng trước, trong đó đặt ra kỳ vọng về việc lưu ký và tiết lộ hợp lý từ các công ty tiền mã hoá trong trường hợp mất khả năng thanh toán.