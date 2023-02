Na Uy Tịch Thu Số Tiền Mã Hóa Bị Đánh Cắp Trị Giá 6 Triệu USD Trong Vụ Tấn Công Axie Infinity

Cảnh sát Na Uy đã thu giữ gần 60 triệu krone (5,9 triệu USD) tiền mã hóa.

Các tài sản trước đây đã bị đánh cắp bởi tập đoàn tấn công mạng khét tiếng của Bắc Triều Tiên – Tập đoàn Lazarus – đã xâm nhập tính bảo mật của một game blockchain Axie Infinity.

Số Tiền Tịch Thu Kỷ Lục

Cơ quan điều tra và truy tố tội phạm kinh tế và môi trường quốc gia của Na Uy (Økokrim) đã tịch thu gần 6 triệu USD tiền kỹ thuật số, một vụ tịch thu tiền mã hóa cao kỷ lục ở quốc gia Scandinavi.

Cơ quan này cũng lưu ý rằng số tiền trên là một phần của vụ tấn công quy mô lớn trên Sky Mavis (một công ty công nghệ phát triển trò chơi dựa trên blockchain nổi tiếng Axie Infinity) do các hacker Triều Tiên thực hiện.

Økokrim đã hợp tác với các lực lượng thực thi pháp luật quốc tế, bao gồm cả FBI, để truy xuất quá trình bị đánh cắp và ngăn chặn những kẻ phạm tội rửa tiền.

“Chúng tôi làm việc với các chuyên gia của FBI để theo dõi tiền mã hóa. Việc hợp tác như vậy giữa các quốc gia có nghĩa là chúng ta với tư cách là một xã hội sẽ đứng vững hơn trong cuộc chiến chống tội phạm kỹ thuật số” Luật sư đại diện của Bang - Marianne Bender cho biết.

Marianne Bender, Nguồn: Økokrim

Bà còn tuyên bố rằng mục tiêu chính của các hacker là để hỗ trợ cho chế độ toàn trị ở Bắc Triều Tiên và thúc đẩy các chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

“Do đó, điều quan trọng là phải theo dõi tiền mã hóa và cố gắng ngăn chặn kịp thời khi họ cố gắng rút tiền” bà nói thêm.

Bender ca ngợi những nỗ lực của Økokrim, bà đã nói rằng trường hợp này “cho thấy rằng chúng tôi cũng có khả năng tuyệt vời để theo dõi tiền trên blockchain này, ngay cả khi bọn tội phạm sử dụng các phương pháp tiên tiến.”

Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS - The Center for a New American Security) năm ngoái đã cảnh báo rằng nhóm tấn công mạng khét tiếng của Triều Tiên – Lazarus – được thành lập bởi “một đội quân tội phạm mạng bậc thầy và các tổ chức nước ngoài”. Nó cũng sử dụng các kỹ thuật “tinh vi” để rút tài sản khỏi các blockchain.

Bắc Triều Tiên: Đứng Đầu Thế Giới Về Tội Phạm Tiền Mã Hóa

Một trong những vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa đã xảy ra vào mùa xuân năm ngoái khi bọn tội phạm đánh cắp ETH trị giá hơn 588 triệu USD và 25,5 triệu USD USDC từ Ronin Bridge (một sidechain Ethereum được xây dựng cho Axie Infinity). Sau khi tiến hành điều tra, FBI xác định nhóm Lazarus là thủ phạm đứng đằng sau vụ án.

Vài tháng sau, công ty phân tích blockchain – Elliptic Enterprises – cũng đã tiết lộ rằng tổ chức tội phạm mạng này cũng là nguyên nhân của một cuộc tấn công khác: đánh cắp 100 triệu USD trên Harmony’s Horizon Bridge.

Chainalysis cũng đang nghiên cứu vấn đề này, ước tính rằng các hacker Triều Tiên đã đánh cắp lượng tiền ma hóa trị giá kỷ lục trị giá 1,7 tỷ USD vào năm 2022, bòn rút 65% số tiền đó từ các giao thức DeFi.