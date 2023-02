Từ siêu phẩm 'Ma Trận' đến Metaverse: Keanu Reeves tiếp cận Crypto và NFT

Diễn viên người Canada Keanu Reeves là một trong những người ủng hộ crypto và công nghệ blockchain nền tảng đằng sau vô cùng mạnh mẽ, anh cũng gọi các khái niệm này là "công cụ tuyệt vời để trao đổi và phân phối tài nguyên", trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Nói chuyện với Wired, ngôi sao của bộ phim nổi tiếng "The Matrix" do Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ: WBD) sản xuất, đã thừa nhận sự biến động của tiền mã hoá nhưng cũng nói thêm rằng "sự biến động của tiền mã hoá xảy ra sẽ chỉ giúp cho tài sản này được bảo vệ tốt hơn."

Cụ thể hơn, Keanu cũng hứng thú với việc ứng dụng công nghệ nghệ thuật kỹ thuật số như AI và NFT, và lưu ý đó là “nghệ thuật kỹ thuật số NFT".

Ngoài việc thừa nhận sự mới mẻ của nghệ thuật do AI tạo ra và NFT, Keanu cũng lo ngại về việc "những tập đoàn đằng sau công nghệ này đang tìm cách kiểm soát chúng."

"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt, như kiểu, hãy xem thử những chiếc máy dễ thương có thể tạo ra những gì!" Reeves nói. "Nhưng về mặt văn hóa, xã hội, chúng ta sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về đâu mới được xem là có giá trị và đâu là không phải, và sau đó, điều gì mới thực sự có ý nghĩa với chúng ta và chúng ta sẽ chọn cái gì để thể hiện mình?"

Mối quan tâm của Reeves đối với nghệ thuật kỹ thuật số và NFT đã khiến anh trở thành cố vấn cho tổ chức từ thiện nghệ thuật kỹ thuật số The Futureverse Foundation, tổ chức tài trợ cho các nghệ sĩ muốn tham gia vào không gian NFT.

Tổ chức từ thiện này hướng đến mục đích hỗ trợ các nghệ sĩ quan tâm đến việc tạo ra nghệ thuật kỹ thuật số và NFT bằng cách cung cấp cho họ các tài nguyên và cố vấn cần thiết.

Reeves trước đây đã bác bỏ ý kiến cho rằng nghệ thuật NFT là "dễ tái sản xuất" trong một cuộc phỏng vấn để quảng cáo cho "The Matrix Resurrections".

Kể từ đó, anh ấy đã thay đổi lập trường của mình và hiện đang ủng hộ nhiều hơn cho công nghệ mới nổi này.

“Lúc đó, tôi đã không thực hiểu cách nó vận hành, và sau khi được tiếp cận, được chứng kiến thì tôi như “Oh, wow". NFT là cả một thế giới và nó đang ngày một tiến hoá và phát triển hơn" Reeves đã nói trong một buổi phỏng vấn với GQ.

Photo: Anna Hanks via Wikimedia Commons