Phân Tích Cho Thấy Năm 2023 Là Thời Điểm Tốt Nhất Để Tích Lũy Bitcoin

Một phân tích gần đây của CryptoQuant cho thấy rằng năm nay là thời điểm tốt nhất để tích lũy bitcoin (BTC) , vì vị thế hiện tại của tài sản, được xác định bởi chỉ số MVRV của nó, cho thấy rằng việc giảm giá mạnh hơn nữa là không thể xảy ra.

Dan Lim, một nhà phân tích của CryptoQuant, đã đưa ra những nhận định này trong phân tích bitcoin mới nhất của mình, theo chỉ số giá trị thị trường trên giá trị thực của BTC (MVRV - Market Value To Realized Value). Chỉ số MVRV là một chỉ báo nổi bật hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xem một tài sản được định giá quá cao hay quá thấp so với vị thế hiện tại của nó. Chỉ báo cũng giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng chủ đạo trong áp lực bán.

Lim chỉ ra rằng chỉ số MVRV đã tăng lên trên mức 1.0 vào ngày 19 tháng 1. Chỉ báo hiện có giá trị 1.12 và vẫn nằm trong khu vực bị định giá thấp. Các giá trị trên 3.7 thường báo hiệu đỉnh của thị trường, trong khi các giá trị dưới 1 thường ám chỉ thị trường đã chạm đáy.

Biểu đồ MVRV của CryptoQuant cho thấy chỉ báo này đang dần di chuyển lên kể từ ngày 3 tháng 1. Sự gia tăng liên tục này báo hiệu sự gia tăng áp lực bán khi nhiều nhà đầu tư tìm cách bán đi tài sản đang nắm giữ của họ. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh là 1.2, chuyển động đi lên của chỉ báo đã dừng lại, nhưng có vẻ như nó đã tăng trở lại vào thời điểm đăng tin.

Chỉ số MRV của bitcoin. Nguồn: CryptoQuant

Lưu ý thêm, Lim cũng đã tiết lộ rằng thị trường BTC chưa bao giờ ghi nhận ​​sự sụt giảm trở lại ngay lập tức dưới mốc 1.0 ngay khi vượt qua mức này. Tuy nhiên, ông thừa nhận mối tương quan gần đây của bitcoin với tài chính truyền thống, và tác động tiềm tàng của những điều kiện bất lợi vĩ mô, khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng kỹ thuật mua chia tách dài hạn để phòng ngừa mọi sự việc không lường trước được.

Các Nhà Phân Tích Vẫn Duy Trì Niềm Tin Bất Chấp Những Rào Cản Gần Đây

Cuối cùng, nhà phân tích lưu ý rằng khi thị trường tăng giá bắt đầu khởi động, cộng đồng tiền mã hóa sẽ xem xét lại năm 2022 và 2023 và thấy rằng đây là khoảng thời gian đưa ra các vùng mua BTC hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, hầu hết đều thích mua khi giá đang ở đỉnh vì tâm lý FOMO khi có một đợt tăng giá bắt đầu. Điều này xảy ra ngay sau khi Pantera Capital tuyên bố rằng chúng ta đã bước vào giai đoạn thị trường giá lên.

Hôm qua, Santiment đã nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ của các giao dịch cá voi khi BTC giảm xuống dưới 21.600 USD vào Chủ nhật, thời gian này các địa chỉ cá voi đã thực hiện các giao dịch có giá trị cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Theo Santiment, rào cản gần đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để mua BTC. Cho đến nay, tài sản này đã lấy lại vùng 22.000 USD, hiện đang được giao dịch với giá 22.126 USD, tăng 1,9% trong 24 giờ qua.

🐳 #Bitcoin đã giảm xuống còn 21,6k USD vào Chủ nhật và các địa chỉ cá voi đã nhanh chóng giao dịch nhiều nhất trong 3 tháng qua. Đọc thông tin chi tiết mới nhất về cộng đồng của chúng tôi, tập trung vào lý do tại sao $BTC có thể mang đến cơ hội #buythedip (mua tại đáy) ngắn hạn. 🤑 – Santiment (@santimentfeed) ngày 13 tháng 2 năm 2023

Đáng chú ý, một dòng tweet gần đây của nhà phân tích Michaël van de Poppe đã ám chỉ rằng thị trường đã qua giai đoạn tồi tệ nhất, như một số nhà phân tích gần đây đã khẳng định. Ông ấy nhấn mạnh rằng, mặc dù BTC có thể tạo ra mức đáy mới, nó có khả năng chạm đáy ở mức 15.500 USD như hồi năm ngoái sau những đợt bùng nổ làm rung chuyển không gian, tuy nhiên có nhiều khả năng cho xu hướng đi lên hơn là giảm.