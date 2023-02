5 điều cần biết để khởi động Tuần Crypto của bạn

Chào buổi sáng!

Bạn đang đọc bản tin hàng tuần dành cho độc giả doanh nghiệp muốn hiểu thêm về những khía cạnh mà tiền mã hoá đang tác động đến nền kinh tế, doanh nghiệp và người tiêu dùng ở bức tranh rộng lớn hơn.

Chúng tôi sẽ không tập trung vào các chuyển động của một tài sản bất kỳ mà thay vào đó là tác động của thị trường crypto và Web3 với xã hội, qua góc nhìn kinh tế.

Tài chính

Chúng ta có thể đang ở trong một thị trường giá giảm nhưng vẫn còn khá nhiều tên tuổi lớn vẫn đang lạc quan về những cơ hội hứa hẹn đối với tiền mã hoá và Web3.

Fujitsu tuần trước đã tung ra một công cụ tăng tốc Web3, hướng đến các start-up, các công ty đối tác và các trường đại học đang xây dựng các ứng dụng và dịch vụ Web3. Tập đoàn Nhật Bản muốn tạo ra nhiều tính ứng dụng như quản lý quyền nội dung kỹ thuật số, giao dịch kinh doanh, hợp đồng và quy trình.

Mặt khác, Deutsche Bank đang đàm phán với hai công ty crypto của Đức về việc mua lại cổ phần thiểu số. Khoản đầu tư này là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm vực dậy tăng trưởng và niềm tin của nhà đầu tư, Bloomberg đưa tin.

Marketing

Dường như NFT đang có bước … tái xuất. Sau khi vô vàn đợt ra mắt NFT trong năm ngoái, các thương hiệu thông minh dường như đang dành thời gian để khai thác IP được lưu trữ và tập trung vào việc xây dựng cộng đồng hơn là kiếm tiền (ở thời điểm hiện tại).

Puma đã ra mắt NFT của các linh vật Super PUMA vào tuần trước cùng với dự án thời trang kỹ thuật số The Nitro Collection. Shemaroo, một trong những công ty truyền thông và giải trí hàng đầu của Ấn Độ, đã tung ra thị trường NFT để người hâm mộ mua các kỷ vật của Bollywood và thậm chí cả các nhân vật Bollywood (ở dạng kỹ thuật số).

Và nhà sản xuất của Rihanna đã bán hết 300 NFT âm nhạc trong vài phút sau khi bán đấu giá một phần bản quyền phát trực tuyến của B**** better have my money. Thời điểm khá phù hợp để ngôi sao nhạc pop trở lại sân khấu lần đầu tiên sau bảy năm cho buổi biểu diễn giữa hiệp của Super Bowl.

Bên cạnh đó, Doritos đã tái hiện quảng cáo Super Bowl của mình trong metaverse của Decentraland. Yummy...?

Các hoạt động vận hành

Bạn có còn nhớ Nokia? Nhà sản xuất điện thoại số 1 trước đây trên thế giới đã bắt đầu âm thầm xây dựng lại danh tiếng của mình với tư cách là một gã khổng lồ về cơ sở hạ tầng viễn thông – và cũng là một tên tuổi ủng hộ metaverse.

Tuần trước CTO của Nokia đã có một cuộc phỏng vấn lạc quan với Cointelegraph, và ông dự đoán rằng vào năm tới công ty sẽ thu về gấp năm lần doanh thu cho “ngành công nghiệp metaverse” so với metaverse của người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp.

Hay thử nghĩ xa hơn đến cả những ngành như sản xuất bia, bảo dưỡng máy bay hoặc cảng sử dụng digital twins để theo dõi các công-ten-nơ trên bến cảng. Hoặc nói chung lại là các ứng dụng yêu cầu sự cộng tác hoặc mô phỏng có độ chính xác cao.

Việc chuyển các quy trình này sang môi trường ảo có thể tiết kiệm đáng kể tiền mặt cho các công ty, bằng cách giảm chi phí phát triển và cho phép thí điểm gần như vô tận trước khi triển khai.

Vị CTO còn cho biết, dù metaverse tiêu dùng nhận được rất nhiều sự quan tâm, chúng ta còn 3 đến 5 năm nữa mới trở thành hiện thực.

