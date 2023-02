Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 10.000% khi mạng lưới đạt mốc cao mới

Giá của Shiba Inu (SHIB) đã tăng 22% trong bảy ngày qua, vượt trội so với phần lớn thị trường tiền mã hoá, cùng với những tin tức tích cực dường như liên tục xuất hiện khi Shibarium được đồn đoán sẽ được tung ra thị trường vào tuần tới, ngày 14 tháng 2, ngay Ngày lễ tình nhân.

Shiba Inu Burn Tracker ghi nhận mức tăng 10,129% SHIB bị tiêu huỷ trong 24 giờ qua với hơn 20,97 triệu SHIB đã bị đốt cháy trong năm giao dịch trong 24 giờ qua, với 19,40 triệu đến từ một giao dịch chiếm phần lớn số tiền bị đốt cháy.

Do tỷ lệ đốt của ngày hôm trước rất thấp, chỉ có 205.000 SHIB trong hai giao dịch, nên tỷ lệ này thể hiện chỉ mức tăng 10,129% trong 24 giờ. Do đó, lý do cho sự gia tăng khổng lồ được cho không mấy hào hứng lắm, đặc biệt khi người ta cho rằng đã có những ngày lặp đi lặp lại trong những tháng gần đây có thể có đến 20 triệu SHIB đã bị đốt cháy.

Ngay trong ngày thứ Hai, 22,3 triệu SHIB đã bị hủy vĩnh viễn trong ba giao dịch. Vào ngày 24 tháng 1, vụ đốt Shiba đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay là hơn 110 triệu SHIB trong một ngày.

Tuy nhiên, người gửi giao dịch lớn ngày hôm qua đã dấy lên không ít sự tò mò. Đợt đốt với khối lượng khá lớn này được thực hiện bởi sàn giao dịch tiền mã hoá có trụ sở tại Singapore - Crypto.com. Dữ liệu từ Etherscan.io cho thấy ví Crypto.com 2 chịu trách nhiệm cho giao dịch lớn đã chuyển 19,40 triệu SHIB sang ví “đã chết”.

Như Bitcoinist đã báo cáo, tốc độ của SHIB cần phải được tăng lên đáng kể để không mất nhiều thời gian để đạt được tiến bộ. Mặt khác, theo một ước tính, sẽ mất khoảng 1.157.174 năm để tổng nguồn cung giảm xuống còn 100 tỷ token nếu memecoin này chỉ đốt 1 triệu token mỗi ngày.

Mạng Shiba Inu đạt cột mốc mới

Trong một tin tức tích cực khác, toàn bộ mạng lưới Shiba Inu đã đạt được một cột mốc quan trọng. Tổng số địa chỉ duy nhất chứa tài sản trong mạng đã tăng lên hơn 1,3 triệu. Hơn 25.000 địa chỉ mới đã được thêm vào kể từ đầu năm.

Kể từ cuối tháng 11, Shiba Inu đã ghi nhận sự gia tăng ổn định về số lượng địa chỉ mới với tài sản lớn hơn 0 SHIB. Tính đến ngày 29 tháng 11, đã có 1,249 triệu địa chỉ. Vì vậy, mạng đã đạt được hơn 50.000 địa chỉ mới trong hai tháng qua.

Cơn sốt cũng đến vào thời điểm mạng ghi nhận sự gia tăng trong các hoạt động từ các nhà đầu tư lớn hay còn gọi là các nhà đầu tư cá voi. Như Bitcoinist đã đưa tin, mạng đã ghi nhận nhiều giao dịch cá voi nhất (hơn 100.000 USD) kể từ ngày 17 tháng 1. Những chuyển động này thường đi kèm với biến động lớn hơn về giá.