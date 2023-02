Binance Charity hé lộ - Số lượng đơn đăng ký Lớp học Web3 vượt 80 nghìn lượt

Binance Charity , bộ phận hoạt động từ thiện của Binance , nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain và tiền mã hoá hàng đầu thế giới, vừa tiết lộ các ứng dụng nghiên cứu giáo dục Web3 đã đạt ~ 82.200 lượt đăng ký chỉ sau sáu tháng. Hơn 2,2 triệu đô BUSD đã được quyên góp trong năm 2022 với các dự án trải dài khắp Pháp, Senegal, Nigeria, Úc, Đức, Síp, Ukraine, Nam Phi và Brazil, mang đến cho sinh viên cơ hội học miễn phí các khóa học liên quan đến Web3.

Cho đến nay, các khoản quyên góp của chúng tôi đã tài trợ cho 259.180 giờ đào tạo và giáo dục trong lớp học, trong các bootcamp và workshop cộng đồng. Tổng cộng Binance Charity sẽ cung cấp 67.155 suất học bổng nhưng nhiều suất trong số này thậm chí còn chưa mở đăng ký. Binance Charity đang hợp tác với Binance Academy và một số tổ chức học thuật và dạy nghề hàng đầu để thực hiện các dự án này, bao gồm University of Western Australia, University of Nicosia, Frankfurt School of Finance & Management - Blockchain Center, Simplon, Utiva and Women in Tech, Kyiv IT Cluster and Ministry of Digital Transformation tại Ukraine.

“Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực đối với các dự án giáo dục Web3 của mình, cho thấy rất nhiều người rất muốn tìm hiểu về blockchain, De-Fi, NFT, mã hóa, v.v. Hơn cả, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm từ nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả một tỷ lệ lớn phụ nữ và đây là điều mà tôi đặc biệt quan tâm. Với rất nhiều sáng kiến giáo dục khác với các đối tác tuyệt vời đang được triển khai, chúng tôi chưa bao giờ hào hứng hơn khi xây dựng một thế giới Web3 toàn diện hơn.” Helen Hai, Trưởng bộ phận từ thiện của Binance cho biết.

IT Generation đã khởi động Chương trình Binance Charity Scholar Program toàn cầu vào tháng 6, một sáng kiến được thiết kế để giúp đỡ những người miền Đông Ukraine, những người đã mất việc làm do chiến tranh, được đào tạo lại và tái gia nhập thị trường việc làm ở miền Tây Ukraine, với sự hợp tác của Bộ Chuyển đổi số.

Các dự án khác bao gồm đào tạo nghề cho 10.000 người, bao gồm một khóa học cụ thể dành cho 2000 phụ nữ nhằm thu hẹp khoảng cách về giới trong hệ sinh thái và tăng sự đa dạng của nguồn cung nhân tài với Trường Blockchain Frankfurt, Đức. Tại Pháp, chúng tôi đã hợp tác với Simplon để giúp 10.000 người từ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn ở Pháp - nơi tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng nhanh chóng - để mọi người có thể học hỏi, nghiên cứu và tham gia vào ngành công nghiệp Blockchain đang phát triển.

“Những gì chúng tôi được tiếp cận vô cùng thú vị – trước đây tôi đã biết một chút về thế giới tiền mã hoá, nhưng lần này tôi thực sự phải tìm hiểu về công nghệ blockchain. Các khái niệm giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn và tôi không ngờ chúng ta có thể làm được nhiều thứ với công nghệ này như vậy. Thật nóng lòng để có thể khám phá thêm nhiều kiến thức mới.” Terry Genly, sinh viên của Simplon, nhận xét.

Ở Brazil và Nam Phi, chúng tôi đang hợp tác với Women in Tech để cung cấp đào tạo nghề cho 2.800 phụ nữ ở các cộng đồng nông thôn, tạo ra các doanh nhân tương lai và tạo việc làm. Và, cùng với UTIVA ở Nigeria, chúng tôi hỗ trợ giáo dục 50.000 thanh niên về Blockchain/Web3 và cung cấp học bổng cho 1.000 người châu Phi trong chương trình đào tạo kỹ năng chuyên sâu kéo dài 1 năm, hỗ trợ họ tìm việc làm.