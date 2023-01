Công Viên Quốc Gia Đầu Tiên Trên Thế Giới Hỗ Trợ Khai Thác Bitcoin

Khai thác bitcoin vẫn mang tiếng xấu trong giới chính trị gia và trên các phương tiện truyền thông chính thống do mức tiêu thụ năng lượng lớn của nó. Tuy nhiên, Hội đồng khai thác Bitcoin (Bitcoin Mining Council), do Michael Saylor khởi xướng, đang cố gắng chứng minh rằng đây chỉ là một nửa sự thật với các báo cáo hàng quý của mình.

Theo một báo cáo mới từ MIT Technology Review đã được Saylor chia sẻ qua Twitter, gần 60% năng lượng cung cấp cho Bitcoin là năng lượng xanh. Nhưng ngay cả ở quy mô nhỏ, việc khai thác BTC có thể tạo ra những điều kỳ diệu lớn hơn.

Công viên quốc gia Virunga là công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới nhận ra tiềm năng khai thác Bitcoin giúp hỗ trợ thiên nhiên, loài khỉ đột núi đang bị đe dọa của công viên và cộng đồng cư dân.

Theo báo cáo, xưởng Bitcoin được cung cấp năng lượng bởi nhà máy thủy điện khổng lồ trên cùng một ngọn núi giúp công viên quốc gia ở giữa Lưu vực Congo trở thành khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai trên thế giới sau Amazon. Hàng ngàn máy tính mạnh mẽ được đặt trong 10 container vận chuyển nằm giữa rừng rậm.

Bitcoin Đã Cứu Lấy Công Viên, Thúc Đẩy Sự Phát Triển Bền Vững

Emmanuel de Merode, giám đốc 52 tuổi của công viên, giải thích rằng Virunga nằm trong một khu vực đầy biến động, nổi tiếng với tình trạng tham nhũng và nạn phá rừng ngày càng gia tăng, đây là nơi mà nguồn đầu tư từ nước ngoài cũng như lưới điện và một chính quyền quản lý ổn định đều vô cùng hiếm.

Do mất doanh thu du lịch từ các đợt bùng phát dịch bệnh như Ebola, lệnh phong tỏa do COVID-19 và các vụ bắt cóc của phiến quân, công viên đã gặp khó khăn trong những năm gần đây và rất cần tiền. Đó là lý do tại sao de Merode quyết định đặt cược lớn vào Bitcoin.

“Chúng tôi đã xây dựng nhà máy điện và tính toán rằng chúng tôi sẽ xây dựng mạng lưới dần dần,” de Merode giải thích và nói thêm: “Chúng tôi phải đóng cửa du lịch vào năm 2018 vì những vụ bắt cóc. Sau đó vào năm 2019, chúng tôi phải ngừng hoạt động du lịch vì Ebola. Và năm 2020 – là lịch sử với covid. […] chúng tôi phải tìm ra giải pháp. Nếu không, công viên quốc gia của chúng tôi đã phá sản rồi.”

Doanh thu từ việc khai thác BTC không chỉ trả lương cho công viên mà còn cho các dự án cơ sở hạ tầng như đường xá và trạm bơm nước. Ở những nơi khác, điện từ các nhà máy thủy điện khác trong công viên hỗ trợ “sự phát triển kinh doanh tốt hơn”.

Theo de Merode, Vườn quốc gia Virunga bắt đầu khai thác Bitcoin vào tháng 9 năm 2020. “Và sau đó giá Bitcoin đã tăng vọt”. Ông ấy cho biết: “chúng ta đã may mắn-ít nhất là một lần.” Vào tháng 3 năm ngoái, khi BTC được giao dịch ở mức 44.000 USD, giám đốc công viên đã đặt cược vào doanh thu khoảng 150.000 USD một tháng, tương đương với những gì du lịch đã có thể mang lại trong thời kỳ hoàng kim của nó.

Nhưng ngay cả trong lúc thị trường giá xuống gần đây, BTC vẫn là một lợi ích tuyệt đối cho công viên. Theo de Merode, việc khai thác hàng ngày là lợi nhuận thuần túy – “vì vậy, bất kể giá trị của Bitcoin dao động như thế nào, miễn là giá trị dương thì đều có lãi.” Do đó, BTC là một công cụ thay đổi cuộc chơi bền vững cho công viên quốc gia, có thể trở thành hình mẫu cho nhiều nơi khác sau này.