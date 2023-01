First Mover Americas: DCG bị điều tra trước các hoạt động chuyển giao tài chính với Genesis

Bài viết này được đăng tải đầu tiên trong First Mover, bản tin hàng ngày của CoinDesk cập nhật những động thái mới nhất trong thị trường tiền mã hóa. Đăng ký để nhận bản tin mỗi ngày trong hộp thư đến của bạn.

Thông tin giá mới nhất

CoinDesk Market Index (CMI) 843 +31.4 ▲ 3.9% Bitcoin (BTC) $17,241 +315.3 ▲ 1.9% Ethereum (ETH) $1,320 +58.6 ▲ 4.6% S&P 500 futures 3,931.25 +15.8 ▲ 0.4% FTSE 100 7,691.39 −8.1 ▼ 0.1% Treasury Yield 10 Years 3.57% ▼ 0.2 Giá BTC/ETH theo CoinDesk Indices, vào lúc 7 a.m. ET (11 a.m. UTC)

Điểm tin mới nhất

Digital Currency Group (DCG) của Barry Silbert đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) Quận phía Đông của New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ điều tra. Các bên đang tiến hành kiểm tra chuyển giao tài chính giữa DCG và đơn vị Genesis của công ty này. Báo cáo cho biết, các công tố viên tại văn phòng Quận phía Đông của DOJ ở New York đã yêu cầu các cuộc thẩm tra cáctài liệu từ DCG và Genesis, trong khi SEC dường như đang ở giai đoạn đầu tương tự của cuộc điều tra. Báo cáo, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, nói rằng cả Genesis và DCG, cũng là công ty mẹ của CoinDesk, đều "bị cáo buộc có hành vi sai trái."

Solana (SOL) và cardano (ADA) đã bứt phá so với toàn bộ thị trường crypto trong bối cảnh có dấu hiệu phục hồi vào cuối tuần. SOL và ADA đã tăng hơn 15% vào sáng thứ Hai, trước khi giảm nhẹ lúc các trader chốt lãi. Solana đã nổi lên trong tuần qua khi một số dự án - đáng chú ý nhất là Bonk - một dự án ăn theo Shiba Inu (BONK), đã nhận làn sóng tích cực và cực kỳ phổ biến trong toàn bộ hệ sinh thái. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy số người dùng Solana hoạt động hàng ngày đã tăng hơn 40% trong hai tuần qua, từ gần 300.000 người dùng vào cuối tháng 12 lên hơn 525.000 ví vào thứ Hai.

Công ty cho vay crypto đã bị phá sản - Voyager đã bảo vệ kế hoạch bán tài sản trị giá 1 tỷ đô của mình cho Binance.US, gọi những lời chỉ trích là “đạo đức giả và xúc phạm” khi đưa ra những suy đoán chưa được xác minh. Kế hoạch này đã bị Alameda Research, bộ phận giao dịch của sàn giao dịch crypto bị phá sản FTX, cũng như SEC, DOJ và nhiều cơ quan quản lý cấp tiểu bang phản đối, với một phiên điều trần sẽ được tổ chức tại tòa án phá sản ở New York vào thứ Ba.

Biểu đồ trong ngày

Biểu đồ cho thấy mức trung bình động trong bảy ngày của sự thay đổi vị thế của các thợ đào theo ghi nhận của đơn vị phân tích blockchain Glassnode tính từ tháng 11 năm 2021. Chỉ số này đo lường sự thay đổi trong 30 ngày của bitcoin được giữ trong địa chỉ ví của các thợ đào.

Số liệu gần đây đã cho thấy dấu hiệu về việc nắm giữ mới từ tay những thợ đào đã trở nên tích cực hơn

Các bài viết nổi bật