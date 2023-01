Genesis Block: Block Bitcoin được khai thác đầu tiên

Genesis Block là block Bitcoin đầu tiên được khai thác và hay còn được gọi là Block 0 hay Block 1.

Block này hiện vẫn còn hiện hữu đến ngày nay và sẽ luôn ở đó miễn là bất kỳ máy tính nào chạy phần mềm Bitcoin. Mọi node trong mạng Bitcoin đều có thể truy cập và xem xét nó, mặc dù hiện tại block khởi nguồn này đang nằm ở đầu kia của chuỗi dài hàng trăm nghìn block. Và đây cũng chính là điều khiến blockchain trở thành một công nghệ riêng biệt.

Một block là một tập hợp các giao dịch được xác thực cùng nhau. Các giao dịch trong một block được thêm ngay vào chuỗi và tạo thành toàn bộ lịch sử của các giao dịch hợp pháp sử dụng bitcoin. Mọi blockchain đều có một block gốc, giống như mọi chain thông thường đều có một liên kết cuối cùng. Mọi người đặc biệt quan tâm đến block bitcoin đầu tiên vì bitcoin là blockchain đầu tiên và vẫn là đồng crypto lớn nhất trên thế giới.

Số lượng giao dịch trong một block Bitcoin có thể thay đổi, nhưng ngày nay nó thường nằm trong khoảng từ 1.000 đến 2.500 giao dịch. Mặt khác, thời gian cần thiết để các block được xác thực hoặc “khai thác” luôn trong khoảng 10 phút và khung thời gian này được tích hợp vào phần mềm: Nếu các block được khai thác quá nhanh thì rào cản xác thực được tạo ra để giữ an toàn cho mạng và đảm bảo quá trình khai thác có tính cạnh tranh sẽ tự động trở nên khó khăn hơn và ngược lại.

Vì vậy, Genesis Block chứa tập hợp các giao dịch Bitcoin đầu tiên được xác thực. Trên thực tế, chỉ có một giao dịch, đó là phân phối phần thưởng 50 BTC để khai thác block đến một địa chỉ nhất định. Ngày nay, các thợ đào bitcoin vẫn được thưởng dù phần thưởng đã giảm xuống còn 6,25 BTC. Trong trường hợp của Genesis Block, chỉ có một người biết về bitcoin để khai thác nó, đó chính người khai sinh ra đồng tiền mã hoá đầu tiên, Satoshi Nakamoto.

Satoshi (gần như chắc chắn là một bút danh) đã khai thác Genesis Block vào ngày 3 tháng 1 năm 2009. Đó là ba tháng sau khi xuất bản sách trắng Bitcoin trên một diễn đàn mật mã trực tuyến. Từ đó về sau, mọi người gọi ngày 3 tháng 1 là “Genesis Block Day”.

Block Bitcoin đầu tiên

Satoshi đã làm khiến cho Genesis Block trở nên đặc biệt theo nhiều cách, và một trong số đó là phần thưởng 50 BTC đã được gửi đến một địa chỉ mà nó không bao giờ có thể lấy lại được. Ở cấp độ kỹ thuật, giao dịch 50 BTC không được ghi lại giống như các giao dịch sau này. Đó là lý do tại sao mọi nỗ lực sử dụng khoản tài sản đó đều thất bại. Satoshi không bao giờ bình luận về lý do cho việc này.

Trong một động thái còn bí ẩn hơn, Satoshi đã viết một thông điệp trong các dòng dữ liệu tiêu chuẩn được đính kèm với block và đoạn dữ liệu đó chính là tiêu đề của tờ The Times của Anh: The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks (The Times 03/01/2009 Thủ tướng dự kiến ra mắt gói cứu trợ thứ hai cho các ngân hàng ).

Một lần nữa, Satoshi chưa bao giờ đưa ra giải thích cho hành động này, nhưng đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Một trong những mục tiêu của Satoshi trong việc tạo ra Bitcoin có thể là để giúp mọi người không phải phụ thuộc vào ngân hàng để cất giữ tài sản cho mình. Năm 2009, khi cuộc đại suy thoái đang diễn ra mạnh mẽ, rất nhiều người đã đánh mất toàn bộ tiền của mình trong sự quản lý của ngân hàng, hoặc một số khác cũng phải chào tạm biệt khoản lương hưu của mình dưới hình thức tương tự. Nhiều người cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Satoshi lại chọn dòng tiêu đề cụ thể đó để viết vào Genesis Block. Đây được cho là khởi đầu cho sự kết thúc của việc mọi người dựa vào ngân hàng quá nhiều đến mức chính phủ phải giải cứu họ khỏi những sai lầm của chính họ bằng cách sử dụng tiền thuế của người dân.

Cho dù bình luận của Satoshi chủ yếu nhắm vào các ngân hàng hay chính phủ hay cả hai thì đây vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi giữa những người ủng hộ Bitcoin.

Một lý thuyết khác thực tế hơn một chút và việc sử dụng tiêu đề một bài báo ngày hôm đó sẽ giúp chứng minh thời gian đoạn code được viết. Satoshi có thể chỉ muốn bác bỏ mọi gợi ý rằng anh ta đã khai thác block trước để mang lại cho mình một số lợi thế với tư cách là người tạo ra nó.

Satoshi có thể đã nghĩ đến tất cả những điều này, và nếu không một thông tin xác thực từ chủ thể thì chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn được.

Điều đặc biệt nữa là block bitcoin thứ hai được khai thác vào ngày 9 tháng 1, sáu ngày sau block đầu tiên. Hãy nhớ rằng, thời gian để khai thác các block bitcoin được cho là mất 10 phút. Có thể có rất nhiều cơ sở để hình thành nên một khung giờ nhất định cho một block. Thuật toán điều chỉnh độ khó khai thác để duy trì 10 phút chỉ khởi động sau mỗi hai tuần hoặc lâu hơn. Nhưng giả thuyết thú vị là Satoshi đã có thể lấy ý tưởng từ sáu ngày mà Chúa dùng để tạo ra thế giới trong Sách Sáng thế ( Book of Genesis).

Vậy các block Bitcoin ngày nay khác biệt như thế nào?