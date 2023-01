Báo Cáo Ngành Ứng Dụng Thanh Toán Tiền Mã Hóa Toàn Cầu 2022-2030 Cho Thấy Số Lượng Người Nắm Giữ Tiền Mã Hóa Ngày Càng Tăng Sẽ Thúc Đẩy Phát Triển Thị Trường

Quy mô của ngành ứng dụng thanh toán tiền mã hóa toàn cầu dự kiến sẽ đạt 2,15 tỷ USD vào năm 2030. Trong tám năm tới, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm sẽ lên tới 16,6%, theo báo cáo do Grand View Research. Inc. đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu về vấn đề này. Nghiên cứu đã xem xét các công ty như Cryptopay Ltd., CoinJar UK Limited, Binance, Circle Internet Financial Limited, SecuX TechnologyInc., Apirone OU, Paytomat, Coinomi, BitPay và Coinbase.

Báo cáo về ngành thanh toán tiền mã hóa trên toàn thế giới cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn cho đến năm 2030

Báo cáo đề cập đến việc tăng cường áp dụng công nghệ blockchain sẽ có khả năng dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường. Báo cáo cũng cho biết các công ty cung cấp ứng dụng thanh toán bằng tiền mã hóa đang rất chú trọng đến việc cung cấp các giải pháp thanh toán cải tiến mới, bên cạnh việc góp phần vào sự phát triển chung của thị trường. Ngoài ra, họ nhắm mục tiêu mang lại nhiều tiện lợi hơn cho người dùng tiền mã hóa.

Ví dụ: vào tháng 8 năm nay, Gucci đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành chấp nhận thanh toán thông qua ApeCoin. Do đó, khách hàng ở Hoa Kỳ sẽ được phép mua các mặt hàng của Gucci từ các cửa hàng trên nền tảng thông qua ApeCoin. Theo báo cáo, khi giai đoạn dự báo mở ra, sự bùng phát của COVID-19 dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của thị trường thông qua các ứng dụng thanh toán bằng tiền mã hóa.

Bitcoin được báo cáo vẫn là đồng tiền mã hóa thống trị do việc sử dụng nó để thanh toán khá phổ biến

Nhu cầu số hóa ngày càng tăng cũng như sự phổ biến của các khoản thanh toán phi vật chất cũng sẽ mở đường cho những cơ hội mới nhất để phát triển thị trường. Hơn nữa, sự phát triển của các phương thức thanh toán nhanh chóng và linh hoạt cũng sẽ giúp thúc đẩy mở rộng thị trường.