Binance.US đồng ý mua lại tài sản của Voyager với trị giá hơn 1 tỷ đô

Theo thông báo cho biết vào hôm thứ Hai, Voyager Digital, công ty cho vay crypto đã phá sản, vừa cho biết Binance.US đã đồng ý mua lại tài sản của mình với trị giá 1,022 tỷ đô.

Giá thầu được đưa ra phù hợp với giá trị thị trường của danh mục đầu tư crypto của Voyager, tương đương khoảng 1,002 triệu đô và khoảng 20 triệu đô giá trị gia tăng.

Voyager cho biết trong tuyên bố “Giá thầu đưa ra Binance.US nhằm mục đích hoàn lại khoản crypto cho khách hàng bằng hiện vật, phù hợp với khả năng của nền tảng và quy mô giải ngân được tòa án phê duyệt,”.

CEO của Binance Changpeng "CZ" Zhao đã nói vào tháng trước rằng chi nhắn tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch sẽ thực hiện một cuộc đấu giá mới cho Voyager Digital. CoinDesk trước đó đã đưa tin rằng Binance đang chuẩn bị tham gia đấu thầu để mua lại tài sản của công ty cho crypto đã bị phá sản.

Binance.US sẽ ký gửi thiện chí 10 triệu đô la và sẽ hoàn trả cho Voyager một số chi phí nhất định lên tới 15 triệu đô la. Voyager cũng sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án phá sản tại phiên điều trần vào ngày 5 tháng 1 năm 2023.

Voyager, which went into bankruptcy earlier this year, had agreed to sell its assets to the now defunct crypto exchange FTX with FTX beating out rivals Wave Financial and Binance for the assets.

Voyager, công ty đã phá sản vào đầu năm nay, đã đồng ý bán tài sản của mình cho sàn giao dịch crypto FTX, tuy nhiên, FTX hiện tại đã hoàn toàn mất khả năng để cạnh tranh với các đối thủ như Wave Financial và Binance trong thương vụ mua lại này.