23 dự đoán về Blockchain trong năm 2023

Kể từ năm 2016, tôi đã bắt đầu thói quen tổng kết năm với những dự đoán cho hệ sinh thái blockchain trong năm tới. Năm 2022 là một trong những năm hỗn loạn nhất đối với thị trường crypto, với một loạt các nền tảng phi tập trung lẫn tập trung đều đã bị xoá sổ khỏi thị trường. Và đôi khi dường như lại có cảm giác như chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của một hệ sinh thái non trẻ, tại thời điểm trục xuất những kẻ xấu và hành vi xấu trong một quá trình kịch tính để có thể trưởng thành và vươn cao hơn. Và dưới đây là những gì mà tôi nhận định chúng ta có thể sẽ thấy xuất hiện trong năm sắp tới.

Andrew Keys là nhà đầu tư mạo hiểm và đối tác quản lý của DARMA Capital, nhà điều hành nhóm hàng hóa đã đăng ký với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai và cố vấn giao dịch hàng hóa tập trung vào alpha có hệ thống định lượng của các giao thức Web3. Trước DARMA Capital, ông là giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu của ConsenSys.

1. Động lực của Ethereum

Nếu 10 năm nữa, chúng ta nhìn lại năm 2022, các tin tức nổi cộm thực sự không phải là những hành động ngu ngốc của Bankman-Fried và Celsius Network và đó là việc Ethereum đã ra mắt cơ chế bằng chứng cổ phần và tiếp tục là layer 1 nổi bật nhất. Một loạt các phát triển ở cấp độ giao thức đã tạo ra một vòng xoáy của sự đổi mới, phát triển, người dùng và vốn. Từ Ethereum, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển của chất nền của hệ điều hành xã hội, kinh tế và chính trị của loài người.

Vào năm 2023, Ethereum sẽ tiếp tục là blockchain layer 1 được áp dụng, phát triển rộng rãi và có nhiều vốn nhất. The Merge là sự kiện lớn nhất trong ngành kể từ khi có Bitcoin Genesis Block của Satoshi vào năm 2009, và những phát triển mang nhiều sắc thái hơn nhưng không kém phần quan trọng sẽ ra mắt trên Ethereum vào năm 2023, thúc đẩy nhiều hơn việc ứng dụng và vốn sẽ là động lực Ethereum trở thành người dẫn đầu trong đợt tăng giá tiếp theo.

Bản nâng cấp Ethereum tiếp theo sau The Merge là Shanghai, vốn được lên kế hoạch vào quý 2 năm 2023. Trong số nhiều bản nâng cấp, Shanghai là bản sẽ cho phép rút các khoản stake ether (ETH) bị khóa trong hợp đồng tiền gửi kể từ khi tính năng stake được kích hoạt vào tháng 12 năm 2020. Tính năng này sẽ thuyết phục hơn với những ai không thoải mái với việc khoá tiền trong thời gian dài và góp phần giúp tăng số lượng ETH được stake .

Sau bản nâng cấp Shanghai, bản EIP-4844 là một cải tiến Ethereum khác giúp tiếp tục định vị Ethereum là layer 1 phổ biến nhất. EIP-4844 sẽ cho phép proto-danksharding. Proto-danksharding được đề xuất như một bước tiến tới quá trình bảo vệ hoàn toàn và sẽ giúp mở rộng quy mô của layer 2. Danksharding là một thiết kế phân đoạn sử dụng “phí thị trường hợp nhất”, trong đó mỗi phân đoạn có các khối khác nhau, nhưng sẽ dùng chung một trình đề xuất khối (block proposer).

EIP-4844 là một đề xuất để bắt đầu triển khai các yếu tố của quá trình danksharding vì thiết kế danksharding hoàn chỉnh vẫn đang được phát triển. Mặc dù không còn trong bản cập nhật Shanghai, nhưng tôi dự đoán proto-danksharding sẽ được chấp nhận và triển khai vào năm 2023, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh chóng hướng tới bảo vệ hoàn toàn và khả năng mở rộng Ethereum tối đa.

2. Ethereum staking

Sau quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang cơ chế bằng chứng cổ phần, tiện ích của Ethereum mang lại với tư cách là một nền tảng để đổi mới hoạt động staking sẽ tiếp tục mở rộng, tạo ra một đường cong lợi suất crypto cộng gộp mới.

Sau sự kiện chuyển đổi sang bằng chứng cổ phần thành công vào tháng 9, ETH hiện là cơ sở vốn staking lớn nhất trên blockchain bất kỳ với hơn 20 tỷ đô la được stake. Trước sự kiện The Merge, chúng tôi đã chứng kiến sự đổi mới trong lĩnh vực Staking qua các dự án như Lido, cho phép staking thanh khoản và Obol, cung cấp công nghệ xác thực phân tán.

Vào năm 2023, chúng ta sẽ chứng kiến sự đổi mới liên tục trong hoạt động stake ETH khi nhu cầu tìm kiếm hình thức lợi nhuận an toàn nhiều hơn và các bản cập nhật trong tương lai sẽ cho phép việc rút các khoản đã stake. EigenLayer là một dự án staking đặc biệt sáng tạo. EigenLayer cung cấp “dịch vụ bảo mật” kinh tế-crypto cho các bản rollups, bridges và oracles. EigenLayer cho phép các dự án này tận dụng bảo mật staking của Ethereum để bổ sung hoặc tăng cường cho yếu tố bảo mật của đồng token gốc cung cấp. Vào năm 2023, EigenLayer có kế hoạch ra mắt giao thức staking-lại (re-staking) và phần mềm trung gian đầu tiên sử dụng cơ chế re-staking, được gọi là EigenDA (Data Availability).

Sự gia tăng trong hoạt động staking ETH vào năm 2023 sẽ hình thành nguồn cầu về đa dạng hơn từ những người các validator, staker, và các dự án được xây dựng trên Ethereum. Những sự đổi mới trong cơ chế stake như EigenLayer và những người khác sẽ tiếp tục đưa tiện ích và vốn vào layer cơ sở của Ethereum, tạo ra động lực cho việc phổ biến và tính ứng dụng để biến Ethereum thành phương thức thanh toán toàn cầu cho Web3

3. Góc nhìn của Fed

Fed sẽ hướng đến định hướng giảm lãi suất và tạo tiền đề cho thị trường crypto vào quý 3 năm 2023.

Tôi dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ chuyển khỏi định hướng tăng lãi suất như hiện tại và ngừng tăng lãi suất vào quý 2 năm 2023. Khi chúng ta thấy nợ thẻ tín dụng đang ở mức cao còn nguồn tiết kiệm ở mức thấp đáng chú ý, dự đoán của tôi là chúng ta sẽ thấy các chỉ số kinh tế vĩ mô như dầu thô Brent dầu giảm xuống mức 60 USD vào đầu năm 2021 và phí vận chuyển container giảm xuống dưới 2.000 USD. Và đây là điều chưa từng xảy ra kể từ trước COVID-19. Cả hai tín hiệu này đều cho thấy một nền kinh tế cần khởi động lại, điều này sẽ thuyết phục Fed giảm bớt việc tăng lãi suất và tạo ra một môi trường chấp nhận rủi ro, khuyến khích dòng vốn chảy vào các ngành công nghiệp sáng tạo hơn như thị trường crypto. Vào thời điểm này, tôi cũng dự đoán rằng ngành crypto sẽ đạt được những tiêu chuẩn nhất định về quy định, nghĩa là môi trường chấp nhận rủi ro sẽ đi kèm với các chính sách rõ ràng hơn. Nhìn chung, điều này sẽ có thể giúp tạo ra một thị trường tăng giá tiếp theo bắt đầu vào quý 3 năm 2023.

4. Việc áp dụng quy định tại D.C.

Washington, D.C., sẽ trở thành trung tâm crypto vào năm 2023 khi quá trình đổi mới khung quy định dành cho crypto diễn ra với tốc độ chưa từng thấy.

Thảm họa tài chính tập trung năm 2022 là kết quả của việc quản lý rủi ro kém, quản trị đầy thiếu sót, kiểm toán sơ sài và nguy cơ gian lận tiềm ẩn, vốn đầy đủ các yếu tố có thể xảy ra trong bất kỳ ngành nào. Bảo vệ người tiêu dùng sẽ là ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách vào năm 2023. Phần lớn chính sách mới sẽ xoay quanh các sàn giao dịch tập trung và stablecoin. Các sàn giao dịch như Coinbase có thể bị buộc phải chịu quản lý bởi G-SIFI và sẽ làm tăng chi phí cho việc tuân thủ quy định của mình. Washington, D.C., sẽ là tâm điểm của nhiều thảo luận quan trọng và gây tranh cãi nhất trong không gian crypto vào năm 2023.

Trong thời gian việc xây dựng quy định ngày càng được nhắc đến nhiều hơn thì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vẫn sẽ tiếp tục tuyên bố rằng tất cả đồng token đều được xem là chứng khoán chưa đăng ký, và điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Chỉ vì công nghệ cơ sở dữ liệu mới này có thể số hóa và mã hóa bất kỳ tài sản nào không có nghĩa là tất cả các tài sản đó đều là chứng khoán. Chúng ta sẽ thấy các token đại diện cho vô vàn thứ: một đơn vị điện trên lưới điện siêu nhỏ, một thỏi vàng, tín chỉ đền bù carbon, giấy phép phần mềm, quyền quản trị, vé xem concert, đơn thuốc của bác sĩ, một meme rất phổ biến vào năm 2010 mà có thể mọi người đã quên, một loại tiền tệ pháp định hay một điểm thưởng - và tất cả những thứ trên, khó có thứ nào lại phù hợp với khái niệm chứng khoán. Đó không phải là bảo vệ người tiêu dùng, [giám đốc SEC] Gary Gensler, đó là sự cố ý thiếu hiểu biết về các công nghệ mới.

Nếu Hoa Kỳ thông qua bộ luật được thiết kế sơ sài dưới vỏ bọc lý lẻ bảo vệ người tiêu dùng, chúng ta sẽ đánh mất Web3 vào tay phần còn lại của thế giới – và điều này không giống như cách Hoa Kỳ giành chiến thắng trong cuộc cách mạng Web2. Cần xác định được một bản thể luận quy định để giúp mọi người trong không gian xác định xem có token cụ thể nào nên được phân loại là hàng hóa, chứng khoán hoặc loại tài sản khác hay không.

5. Ngân hàng đặc quyền

Các ngân hàng do Cục Dự trữ Liên bang cấp quyền sẽ cung cấp dịch vụ tiền mã hoá.

Hội đồng giám sát ổn định tài chính (The Financial Stability Oversight Council) nhằm mục đích phát triển hơn nữa các quy định để bảo vệ người tiêu dùng và cho phép đổi mới công nghệ lớn hơn trong nỗ lực xây dựng các nền tảng toàn cầu mạnh mẽ và an toàn hơn.

Một ví dụ về điều này là VaultLink, công ty Digital Value Transfer Rail (Đường sắt chuyển giá trị kỹ thuật số) cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài sản crypto (lưu ký, staking và giao dịch) chuyển đổi giá trị kỹ thuật số và thanh toán theo thời gian thực theo cách tuân thủ quy định với sự giám sát giám sát thực sự. Các kế hoạch năm 2023 của VaultLink là tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong Working Group của Cục Dự trữ Liên bang khi cộng tác với các cơ quan ngân hàng để kích hoạt các dịch vụ tiền mã hoá.

6. Tính ứng dụng của NFT sẽ đa dạng hơn

Tính ứng dụng của NFT sẽ ngày một mở rộng và đa dạng sắc thái, tăng yếu tố cá nhân hóa và thương mại hơn khi chúng ta cùng nhau vượt qua kỷ nguyên “jpeg”. Đồng thời, các NFT “jpeg” blue chip sẽ là một loại tài sản trị giá hàng tỷ đô la.

Vào năm 2023, hệ sinh thái Web3 sẽ vượt qua kỷ nguyên “jpeg” của các NFT đã thống trị hai năm qua, được đại diện bởi 10.000 dự án pfp và tác phẩm nghệ thuật không tiện ích. Thuật ngữ “NFT” sẽ không còn tự động có nghĩa là “nghệ thuật kỹ thuật số” như nó vốn có, vì nhiều trường hợp sử dụng sẽ xuất hiện, tất cả đều sử dụng NFT làm công nghệ cốt lõi.

Những tên tuổi thương mại lớn như Starbucks cũng đang khám phá các tiềm năng ứng dụng khác của NFT, và không ít những công ty đầu ngành khác cũng đang dõi theo con đường phát triển của Starbucks như thế nào; nếu thành công, chúng ta sẽ thấy một loạt các thương hiệu lớn phát hành điểm thưởng NFT. Các dự án gốc Web3 như Mojito đã bắt đầu quá trình phát triển này và đã hỗ trợ cả thương hiệu và những người sáng tạo muốn khám phá tiện ích được cá nhân hóa hơn của NFT. Năm 2023 cũng sẽ là sự trỗi dậy của “phygital”, trong đó một thiếu niên mua một đôi Nikes vật lý cũng sẽ nhận được biên lai kỹ thuật số của những đôi giày thể thao mình mua và có thể được trang bị trên ảnh đại diện của họ trong metaverse.

Sự phát triển nhanh chóng về tiện ích thực sự của NFT này sẽ buộc cộng đồng crypto nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về các dự án của năm 2021 và 2022. Nếu chúng chưa thất bại, thì phần lớn các dự án NFT không có tính ứng dụng cao sẽ buộc bị đào thải khỏi thị trường, và những gì còn lại sẽ là các NFT blue chip đã được thừa nhận nhưng phần lớn bị bỏ qua trong năm ngoái – những CryptoPunks của thế giới.

7. Các DAO đầu tư

Các DAO đầu tư sẽ ngày một phát triển nổi bật dưới hình thức các lựa chọn thay thế phi tập trung, an toàn và minh bạch để đầu tư thông qua các cấu trúc liên doanh GP/LP.

Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đầu tư sẽ phát triển về số lượng cùng các ưu thế như các phương tiện hợp tác, minh bạch và có thể kiểm toán để triển khai và phân bổ vốn. DAO đầu tư sẽ buộc phải thay đổi suy nghĩ về việc ra quyết định tài chính; thay vì dựa vào ý kiến của một số chuyên gia, các DAO này sẽ hoạt động dựa trên sự đồng thuận của các thành viên toàn cầu của họ thông qua “sự khôn ngoan của đám đông được quản lý”. Là các đơn vị nhanh nhẹn, trực tuyến, các DAO đầu tư này sẽ là một trong những nền tảng tiên phong trong các cơ hội đầu tư tiềm năng cao, tạo sân chơi bình đẳng cho nhà đầu tư trung bình.

Tribute Labs là một cỗ máy xây dựng DAO đầu tư có mạng hiện tại bao gồm 16 DAO đầu tư khác nhau trên toàn cảnh Web3 với tài sản được quản lý hơn 1 tỷ USD. Các DAO này đã thiết lập các khuôn khổ sẽ đóng vai trò là kế hoạch chi tiết cho nhóm DAO đầu tư mới vào năm 2023. Mỗi DAO chỉ giới hạn ở 99 thành viên, tạo ra sự cân bằng giữa sự đa dạng của các thành viên và khả năng tương đối để đưa ra quyết định nhanh chóng và phân bổ vốn hiệu quả. Tribute Labs sẽ giới thiệu nhiều DAO hơn vào năm 2023 (AI, DeSci, Urbit, v.v.), tiếp tục thiết lập các phương pháp hay nhất và tăng tác động của các DAO Đầu tư.

8. Tương lai của Filecoin

Filecoin trở thành một giao thức layer 1 hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của mình, mở đường cho nền kinh tế dữ liệu phi tập trung lớn nhất thế giới.

Vào năm 2020, tôi đã dự đoán rằng IPFS và Filecoin sẽ trở thành tiêu điểm toàn cầu như một giải pháp phi tập trung khả thi để lưu trữ dữ liệu. Hai năm sau, mạng Filecoin thực sự đã mở rộng với tốc độ chóng mặt, tích lũy một lượng phần cứng đáng kinh ngạc cho mạng. Nó hiện là mạng lưu trữ phi tập trung lớn nhất trên Trái đất, với hơn 4.000 nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đóng góp ~16 exbibyte (EIB) dung lượng lưu trữ. Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên mạng tăng 15 lần từ đầu năm đến nay. Điều đó đủ để lưu trữ toàn bộ Internet Archive hơn 275 lần. Điều đó nói rằng, để cạnh tranh với đám mây tập trung, Filecoin sẽ cần tăng trưởng hơn 10 lần, và đây cũng là một chặng đường dài phía trước, nhưng là một con đường đáng ngưỡng mộ.

Tầm nhìn của Filecoin luôn rộng hơn so với việc chỉ là một nền tảng lưu trữ. Cộng đồng của dự án có một cam kết kiên định với tham vọng khổng lồ là xây dựng cơ sở hạ tầng phi tập trung cần thiết để cho phép lưu trữ có thể lập trình (thông qua hợp đồng thông minh), truy xuất và tính toán dữ liệu quy mô lớn. Nói cách khác, Filecoin đang kích hoạt các dịch vụ mở cho dữ liệu.

Giao thức sẽ phát hành các hợp đồng thông minh vào quý 1 năm 2023 thông qua Filecoin Virtual Machine (FVM), một bản nâng cấp quan trọng trên chuỗi cho phép nó trở thành một giao thức layer 1 hoàn chỉnh. FVM sẽ nâng cao tính tinh vi của các dịch vụ lưu trữ của Filecoin đồng thời mở nhiều tính ứng dụng hoàn toàn mới cho không gian Web3. Cho đến nay, các hợp đồng thông minh layer 1 khác đã tập trung vào một số tính ứng dụng khác như: tài chính phi tập trung (DeFi), NFT, trò chơi, v.v. Điều làm cho các hợp đồng thông minh trên Filecoin trở nên độc đáo là khả năng ghép nối các dịch vụ Web3 này với các dịch vụ trong thế giới thực như lưu trữ và tính toán, được cung cấp bởi một thị trường mở. Tôi hy vọng không gian Web3 sẽ háo hức đón chờ “sự trưởng thành” của Filecoin và khám phá việc xây dựng nguyên bản trên giao thức vào năm tới.

9. Danh tính của Web3

Danh tiếng của Web3 sẽ trở lại như một sự đổi mới nền tảng khi vô số dự án danh tiếng được khởi chạy.

Vào năm 2023, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đón đỉnh cao của Web3 sau nhiều năm tiến bộ trên lĩnh vực quản lý danh tính & danh tiếng phi tập trung. Các hệ thống này sẽ bắt đầu trở thành những phần quan trọng của cơ sở hạ tầng làm nền tảng cho hầu hết các tương tác và giao dịch của chúng ta, đặc biệt là trong Web3. Rồi sẽ có ngày chúng ta có thể chia sẻ danh tính và danh tiếng của mình trên một ứng dụng và chia sẻ nó trên một ứng dụng khác. Các hệ thống danh tiếng và danh tính phi tập trung giúp điều này trở nên khả thi bằng cách áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn đối với danh tính thông qua tổng hợp dữ liệu lấy người dùng làm trung tâm, bất khả tri trên nền tảng.

Các dự án như Intuition đang thúc đẩy các ranh giới trên lĩnh vực quản lý danh tính bằng cách khuyến khích chứng thực các điểm dữ liệu thú vị và kết hợp các chứng thực này vào các quy trình phái sinh “danh tính”, Intuition có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về khái niệm “ai” và “cái gì”. Đây là điều cần thiết trong việc cho phép con người hợp tác với nhau trên quy mô toàn cầu phi tập trung.

10. ZK mọi thứ

Hãy sẵn sàng cho sự trỗi dậy của “ZK everything” (ZK mọi thứ) khi công nghệ bảo mật xuất hiện từ proofs-of-concept (chứng mình khái niệm) học thuật đến công nghệ có thể sử dụng, có thể mở rộng.

Zero-knowledge proofs (bằng chứng không có kiến ​​thức) là giao thức đã trở nên nổi bật trong năm qua chỉ với một trường hợp sử dụng mang tên ZK-Rollups và giao thức này đã trở thành công cụ thống trị để mở rộng quy mô Ethereum. Năm 2023 được hứa hẹn sẽ mở ra nhiều tính ứng dụng rộng hơn với bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) cho phép các hợp đồng thông minh ZK được lập trình thành các ứng dụng (“ZKApps”) được thực thi ngoài chuỗi, với xác minh và thanh toán trên chuỗi. Việc thực thi ngoài chuỗi mở ra một thế giới hoàn toàn mới về quyền riêng tư và chứng thực dữ liệu cũng như tính hiệu quả. Nó sẽ bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa Web2 và Web3, đồng thời sẽ cho phép các trường hợp sử dụng danh tính mới, mạng xã hội, bỏ phiếu bình chọn, trò chơi và zkML.

Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của ZK vào năm 2023 là cơ hội tiếp cận với các nhà phát triển Web3 hiện có. O(1) Labs – công ty đứng sau layer 1 MINA được xây dựng trên ZK ngắn gọn đầu tiên – đã ra mắt SDK hỗ trợ tốt hơn cho việc phát triển ZKApps trong trình duyệt trong năm tới. Bước phát triển này từ năm 2022 có nghĩa là vào năm 2023, ZK sẽ chuyển từ thế giới học viện và mạng thử nghiệm sang cuộc sống Web3 hàng ngày. Hơn nữa, các đội ngũ như Matter Labs sẽ tung ra zkSync2.0, một Máy ảo Ethereum không có kiến thức hỗ trợ Solidity, Vyper và trừu tượng hóa tài khoản.

Giao thức zero-knowledge sẽ đi xa hơn cả thị trường bằng chứng công việc (PoW) của bitcoin vào năm 2030.

11. Vũ trụ Cosmos

Cosmos đang dần trở nên thú vị khi các nhà phát triển và người dùng tìm kiếm nhiều trải nghiệm tùy chỉnh hơn. Appchains này cũng sẽ sớm được ra mắt trên Ethereum.

Vào năm 2023, “tầm nhìn Cosmos” cuối cùng sẽ được phổ biến rộng rãi hơn. Cosmos không phải là một blockchain mà là một "galaxy - dải ngân hà" của các chuỗi liên kết với nhau. Điều quan trọng là tất cả các chuỗi đều sử dụng tiêu chuẩn giao tiếp liên chuỗi khối (IBC), một công nghệ được thiết kế để bắt chước những đổi mới ban đầu của lớp TCP/IP trong Web2. Đối với những hacker bất chính, bridge (cầu nối) đại diện cho vectơ tấn công sinh lợi nhất và đã từng chịu thiệt hại với tổng giá trị khổng lồ 2,5 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2020. Vì vậy, việc có một lớp giao tiếp tiêu chuẩn là điều rất có ý nghĩa.

Hơn nữa, khi các blockchain có các bước phát triển trên ứng dụng chỉn chu hơn, các nhà phát triển sẽ buộc phải chào đón và sở hữu nhiều blockchain stack hơn. Chúng ta sẽ thấy một loạt các tùy chỉnh. Chain của bạn muốn hoặc cần bao nhiêu bảo mật? Nó có mở cho tất cả các nhà phát triển không? Mức phí thì sẽ như thế nào? Bạn muốn được kết nối ở đâu? Cách tiếp cận đa chuỗi sẽ giúp cho những tùy chỉnh này trở nên khả thi và có thể mở ra sự phù hợp với thị trường sản phẩm thực sự.

Appchain cung cấp cho các nhà phát triển khả năng tùy chỉnh môi trường thực thi theo cách mà các nền tảng hợp đồng thông minh không thể hỗ trợ. Thách thức ở đây là nguy cơ các Appchains mất đi tính chia sẻ bảo mật mà dapps được hưởng. Các Rollup dành riêng cho app (RollApps) lại được thừa hưởng cả hai lợi thế này và được kỳ vọng là xu hướng lớn vào năm 2023.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển của Cosmos, chúng ta sẽ thấy sự gia tăng của các chuỗi dành riêng cho app được xây dựng bởi Ethereum. Và với tư cách là dự án lớn nhất trong hệ sinh thái blockchain, Ethereum có thể tận dụng nguồn mở tốt nhất và chuyển nó sang cộng đồng Ethereum.

Các dự án như Stackr Network đang đi tiên phong trong làn sóng appchain qua RollApps. Stackr cung cấp SDK không phụ thuộc vào ngôn ngữ để các nhà phát triển tùy chỉnh các optimistic rollups cùng với sequencer network (mạng tuần tự) phi tập trung để vận hành chúng theo cách giảm thiểu tối đa yếu tố tin cậy. Kế hoạch vào năm 2023 là xây dựng một nhà phát triển alpha và các dự án ban đầu. Các dự án này cũng sẽ giúp định hình thiết kế của hệ thống thông qua chu trình phản hồi khép kín.

12. Bitcoin trượt dốc

Bitcoin sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa, tiếp tục mất thị phần và sẽ không dẫn đầu thị trường tăng giá tiếp theo.

Bitcoin sẽ tiếp tục tụt lại phía sau trên thị trường nếu không thể vượt qua những thách thức nói trên: chủ yếu như không thoát ly được cái danh “pet-rock”, những lo ngại về môi trường và không thể chạm đến được định nghĩa “vàng kỹ thuật số”.

Sự thiếu hụt trong tính ứng dụng của Bitcoin sẽ không mang đến điều lợi ích của nó khi phần còn lại của Web3 bắt đầu thể hiện được khả năng ứng dụng của mình trong thế giới thực. Bitcoin sẽ khó lòng thoát khỏi hình ảnh “pet-rock" và việc chỉ đơn thuần nắm giữ tài sản sẽ không thể hấp dẫn hơn so với việc đầu tư vào các token và hệ sinh thái tối ưu cho mục đích thương mại và doanh nghiệp ngày càng tăng.

Các mối quan tâm về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) sẽ chỉ tăng lên cùng với phong trào chính trị vĩ mô và môi trường vĩ mô. Các doanh nghiệp, cá nhân và chính phủ sẽ tiếp tục chịu áp lực phải hạn chế tiêu thụ năng lượng không cần thiết và crypto sẽ một trong những đối tượng bị theo dõi sát sao nhất. Mối quan tâm về môi trường chỉ là một lý do tại sao Web3 thích bằng chứng cổ phần hơn, nhưng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên sẽ làm cho các blockchain PoS trở nên linh hoạt hơn trước những chỉ trích và quy định của ESG. Mọi chuỗi PoW còn lại phải chứng minh tiện ích rõ ràng để xác thực mức tiêu thụ năng lượng liên tục. Bitcoin sẽ không chuyển đổi sang PoS và tiện ích của nó sẽ vẫn bị hạn chế, từ đó khiến nó trở thành đối tượng chính nhận những lời chỉ trích như trên.

Cuối cùng, bitcoin có mọi cơ hội để hoạt động như một hàng rào đảm bảo giá trị giống như vàng kỹ thuật số nhưng nó đã không thể chạm đến khái niệm này dù đã qua nhiều năm. Thay vào đó, bitcoin lại hoạt động giống như bản beta công nghệ được giao dịch với tâm lý risk-on hơn.

Cùng với nhau, ba thách thức này sẽ đưa Bitcoin trở lại xa hơn nữa trong thị trường gấu này, tạo tiền đề cho một layer 1 khác với tiện ích thực tế để dẫn đầu đợt tăng giá tiếp theo.

13. Web3 gaming

Game Web3 rồi sẽ vượt xa hơn các dự án ban đầu, những thiếu sót của mình và cuối cùng thu hút được nhiều hơn các game thủ.

Cho đến nay, phần lớn game Web3 đã không đạt được tầm nhìn do chính nó đề ra, các game Web3 “thành công” nhất – chẳng hạn như Axie Infinity và DeFi Kingdoms – đã được coi là tương lai của trò chơi, nhưng lại không tạo được ấn tượng với 3 tỷ game thủ trên toàn thế giới. Trên thực tế, chơi game trên Web3 đã bắt đầu chịu nhiều tai tiếng và bị mô tả không chỉ là một chiêu trò kiếm tiền hoặc là một hình thức DeFi với vỏ ngoài. Những điều tiếng này đến nay vẫn chưa được đẩy lùi khi các dự án game Web3 vẫn còn được kết nối chặt chẽ với thị trường crypto.

Vào năm 2023, game trên Web3 sẽ loại bỏ những nét cũ của những dự án đi đầu này và bắt đầu phát hành các dự án kết hợp tiện ích của Web3 mang tính chất của các trò chơi truyền thống. Làn sóng trò chơi Web3 tiếp theo sẽ không giống với các trò chơi theo phong cách Axie trong hai năm qua và sẽ bắt đầu mang tính thẩm mỹ của trò chơi chính thống. Sự quan tâm của cộng đồng sẽ chuyển từ các dự án ưu tiên về token như Axie sang các studio, công ty và tựa game đã và đang xây dựng theo cách tiếp cận ưu tiên trò chơi: Horizon, Animoca và các dự án khác.

14. Layer 2

Khi các giao thức layer 1 tiếp tục trải qua quá trình phát triển cốt lõi về khả năng mở rộng và quyền riêng tư, layer 2 sẽ hỗ trợ làn sóng ứng dụng thân thiện với người tiêu dùng tiếp theo.

Bất chấp sự đổi mới đột phá, các layer 1 hàng đầu vẫn phải trải qua quá trình phát triển lớp giao thức đầy đủ để hỗ trợ việc áp dụng hàng loạt các ứng dụng Web3 hàng ngày. Cụ thể, các yêu cầu của người tiêu dùng như quy mô, trải nghiệm người dùng (UX), bảo mật và an ninh. Hệ sinh thái layer 2 đã phát triển đều đặn trong 18 tháng qua, với các mạng tổng quát như Arbitrum và Optimism cũng như các mạng dành riêng cho ngành bao gồm ImmutableX. Hệ sinh thái layer 2 đã có một vài khởi đầu sai lầm nhưng vào năm 2023, chúng ta sẽ thấy layer 2 đi đầu trong việc áp dụng crypto khi chúng xử lý làn sóng ứng dụng tiêu dùng sắp tung ra thị trường. Đặc biệt, các ứng dụng phi tài chính như phương tiện truyền thông xã hội, trò chơi và siêu dữ liệu - có thể ưu tiên quy mô một cách hợp lý hơn tất cả những thứ khác - sẽ hướng tới layer 2 như giải pháp tốt nhất để nhanh chóng ra mắt thị trường.

15. DeSci

Khoa học phi tập trung (DeSci) sẽ chiếm vị trí trung tâm nếu xét về các tính ứng dụng chính khác của Web3 với khả năng kết hợp nguồn mở và gây quỹ phi tập trung. DAO sẽ đi đầu trong phong trào.

Vào năm 2023, DeSci sẽ biến nghiên cứu khoa học thành loại tài sản gốc Web3 thông qua IP-NFT (NFTs Sở hữu trí tuệ), mở ra một kỷ nguyên khám phá khoa học mới có thể so sánh với những đột phá to lớn đã được chứng kiến trong quá trình phát triển phần mềm nguồn mở vào đầu những năm 2000. Các lĩnh vực như công nghệ sinh học sẽ chuyển từ các mô hình đổi mới độc quyền sang các hệ sinh thái siêu hợp tác, nguồn mở, nơi các kết quả về cơ bản phù hợp hơn với bệnh nhân và nhà nghiên cứu.

Vào năm 2022, các tổ chức như Molecule đã đưa IP từ các trường đại học hàng đầu trên toàn cầu vào chuỗi, được tài trợ và hỗ trợ bởi các tổ chức công nghệ sinh học phi tập trung mới chẳng hạn như VitaDAO. VitaDAO là một BioDAO trên Ethereum, xây dựng danh mục tài sản lâu dài và nỗ lực đưa những công nghệ này ra thị trường theo cách hướng đến cộng đồng, giống như FlamingoDAO cho công nghệ sinh học. BioDAO là cộng đồng tài trợ và ươm tạo IP-NFT, đồng thời đã nhận thấy sức hút, với bốn thực thể mới tham gia vào chương trình máy gia tốc mới, bio.xyz.

Năm 2023 sẽ tiếp tục sự gia tăng của BioDAO và IP-NFT, khi các tổ chức trong danh sách Fortune 500 như Pfizer mở rộng để bao quát nhiều lĩnh vực khoa học và lĩnh vực trị liệu hơn.



16. Chuỗi Zombie

Các blockchain vaporware còn lại cuối cùng sẽ đánh mất vị thế blockchain “hàng đầu” vì ngay cả tiền đầu cơ cũng rời khỏi hệ sinh thái của chúng.

Trong nhiều năm, các blockchain vaporware như EOS và Cardano vẫn nằm trong số các blockchain “hàng đầu” nếu tính theo giới hạn thị trường (Cardano nằm trong top 10, EOS nằm trong top 40). Các dự án này vẫn đang được quảng cáo rầm rộ từ những ngày đầu tiên, hầu như không trải qua quá trình phát triển hệ sinh thái nào mặc dù sự đổi mới đột phá đang diễn ra trên toàn bộ phần còn lại của Web3.

Ở độ sâu hiện tại của thị trường gấu, Ethereum đang duy trì (khoảng) 1 tỷ đô la khối lượng cứ sau 24 giờ. So sánh điều đó với ~1 triệu đô la của Cardano và khối lượng giao dịch hàng ngày của EOS là ~100.000 đô la, chúng ta có thể thấy thị trường gấu hoàn toàn không tử tế với bất kỳ mạng nào, nhưng EOS có vị thế độc nhất chịu trách nhiệm về sự phá hủy giá trị lớn nhất dựa trên việc gây quỹ ban đầu so với giá trị hiện tại, ở mức 4,2 tỷ đô la bị mất. Cả hai chuỗi đều không đáp ứng được những lời hứa dành cho người user tham gia đời đầu. Vào năm 2023, ngay cả các nhà đầu tư tổ chức cung cấp coin đầu tiên và các nhà đầu tư nhỏ lẻ sớm nhất cũng sẽ không còn hứng thú. Hồi chuông báo tử sẽ vang lên đối với các blockchain vaporware này khi cuối cùng chúng đã mất đi những người ủng hộ chính thống cuối cùng còn lại do thiếu hụt tính ứng dụng trên chuỗi.

17. Danh tính Phi tập trung

Sự phát triển của các dự án danh tiếng, mạng xã hội và danh tính phi tập trung sẽ đưa các giải pháp AML/KYC áp dụng đến những cổng thấp hơn như ở bước sử dụng ví.

Vào năm 2022, một số công cụ đã xuất hiện để khám phá các ý tưởng về mạng xã hội, danh tiếng và danh tính phi tập trung. Các dự án này bao gồm các token soulbound, ENS, POAP và Lens. Sự tập trung vào danh tiếng và danh tính này sẽ tăng lên vào năm 2023 bên cạnh việc tăng cường quy định và bảo vệ người tiêu dùng đối với việc sử dụng DeFi (ít nhất là ở Hoa Kỳ). Thông tin đăng nhập có thể kiểm chứng sẽ trở thành tiêu chuẩn dữ liệu cho thông tin đăng nhập và chứng thực ngoài chuỗi, tập trung vào các tùy chọn miễn phí, giá rẻ và ưu tiên quyền riêng tư mà người dùng có thể tiết lộ có chọn lọc. Câu hỏi ở đây là những giải pháp này sẽ hướng đến điều gì? Chúng ta sẽ thấy lần lặp đầu tiên của các hệ thống danh tiếng có thể mở rộng được xây dựng bằng các công cụ như MetaMask Snaps, DID và VC.

18. Làn sóng tiêu cực dành cho Crypto vẫn chưa kết thúc

Hãy sẵn sàng cho nhiều sự hỗn loạn hơn.

Sự biến động khủng khiếp của crypto từ tháng 5 năm 2022 đến nay vẫn chưa kết thúc. Thị trường có lẽ sẽ còn chứng kiến nhiều cái tên bị loại bỏ từ quá trình đại nhảy vọt mà crypto đã tích lũy được từ nhiều năm trước. Dù việc loại bỏ những nhân tố xấu ra khỏi không gian là điều tốt cho hệ sinh thái, nhưng nó cũng đồng nghĩa là người dùng sẽ phải chịu thất thoát nhiều tiền hơn, đánh mất thêm niềm tin và crypto sẽ mang nhiều điều tiếng hơn. Chúng ta sẽ cần tiếp tục xây dựng cho tương lai, nhưng cũng cần chuẩn bị tâm lý cho nhiều hậu quả hơn trong thời gian tới.

19. Phát triển Nguồn mở

Vào năm 2023, thị trường crypto sẽ dành nhiều chú ý mới sẽ cho các dự án phát triển nguồn mở hàng đầu như một hàng rào chống lại những sai lầm trong quá khứ.

Năm 2022 là một năm hình thành ồ ạt đối với các tổ chức internet, mã nguồn mở. Bề rộng và quy mô của các vấn đề mà cộng đồng Web3 đã chọn để giải quyết bằng cách sử dụng các mô hình mới này đã tăng lên theo mức độ lớn và tác động mà các tổ chức này có thể tạo ra cho mọi người đang bắt đầu trở thành một chủ đề chính.

Như những bài học rút ra từ những sự cố như FTX, việc lặp lại thói quen cũ và vô tình mở lại cùng một hệ thống sai lệch chỉ tập trung quyền lực thay vì phân tán nó. Vào năm 2023, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án đi đến kết luận rằng chúng ta cần nghiêm túc thực hiện những hứa hẹn “màu hồng" và bắt đầu thực hiện những bước tiến có ý nghĩa đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn mở, do cộng đồng sở hữu; hướng tới một thế giới nơi hàng hóa công cộng kỹ thuật số cho bất kỳ cộng đồng trực tuyến địa phương nào có thể được cung cấp theo cách hỗ tương nhằm củng cố niềm tin thay vì làm giảm bớt hoặc trừu tượng hóa nó. Đặc biệt, hai dự án sẽ tiếp tục xác định các mô hình tài trợ và phát triển nguồn mở: Gitcoin và Tea.xyz.

Gitcoin – dự án đã phân phối hơn 72 triệu đô la tài trợ – đang tung ra một “bộ tài trợ” giúp những đội ngũ có thể trao quyền cho những thành viên trong cộng đồng để tự họ chọn tài trợ cho những dự án mà họ xem là đáp ứng đúng nhu cầu của mình. Khoản tài trợ này bao gồm một Passport - công cự xác minh danh tính zero-knowledge và 2 giao thức mới: giao thức phân bổ vốn và giao thức đăng ký dự án.

Tea là một giao thức cho phép các nhà phát triển nguồn mở được trả công cho những đóng góp mang lại. Bộ sản phẩm của Tea bao gồm trình quản lý môi trường ảo, trình thông dịch chung và trình quản lý phụ thuộc thống nhất. Trong tháng đầu tiên ra mắt giao diện dòng lệnh, hơn 2.400 nhà phát triển đã tham gia vào kho lưu trữ GitHub của Tea, khiến cộng đồng hơn 16.000 nhà phát triển của Tea trở thành một trong những nhóm phát triển nhanh nhất trên GitHub. Vào năm 2023, Tea sẽ xây dựng các tính năng đăng ký blockchain, quản lý giấy phép và thù lao.

20. Chẳng còn thần thánh hoá

Các phương tiện truyền thông sẽ từ bỏ việc tìm kiếm những cái tên “thần thánh” trong giới crypto và thay vào đó đưa tin trên những thông tin xác thực hơn.

Khi các dự án tài chính tập trung (CeFi) và DeFi lớn sụp đổ vào năm ngoái và đương những người sáng lập và CEO của chúng cũng không ngoại lệ. Những cá nhân này đã từng được các phương tiện truyền thông ủng hộ một cách cuồng nhiệt, khiến các nhà đầu tư, công ty và cơ quan quản lý đặt niềm tin nhầm chỗ. Các phương tiện truyền thông sẽ cần phải đối mặt với nỗi ám ảnh sai lầm mang tên “các vị thần” crypto của mình và cần tìm kiếm những giá trị xác thực, có cơ sở trong thị trường crypto. Những điều này rồi sẽ sớm xảy ra thôi, dù chậm mà chắc, khi trong suốt năm 2023 khi bản chất thực sự của nhiều “vị thần” hơn được tiết lộ.

May mắn thay, những người thực sự quan tâm đến việc báo cáo về thực tế của thị trường crypto sẽ không khó để nhận biết được những nhân tài thực sự. Những con người này, có mới, có cũ nhưng đều có điểm chung là giữ mình khiêm tốn và tập trung vào mục tiêu xây dựng không gian và cũng chính họ mới là những người cần được báo chí quan tâm để có góc nhìn chính xác về lĩnh vực crypto.

21. Tech crypto

“Tech crypto” - crypto mang màu công nghệ với tính hữu dụng cao sẽ sớm thế chỗ cho “crypto tiền tệ" và tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng giá tiếp theo.

Trong bài viết về của Bill Hughes đăng trên CoinDesk tháng 11, ông đã giải thích sự khác biệt giữa “crypto công nghệ” và “crypto”. Crypto công nghệ nói về “mạng máy tính ngang hàng nơi người tham gia giao dịch bằng cách tương tác với phần mềm có thể truy cập toàn cầu”. Còn Crypto là về việc “mua, nắm giữ, cho vay và giao dịch token dưới dạng tài sản có thể đầu tư”.

Crypto tiền tệ thống trị mức độ chấp nhận phổ biến, sự chú ý của cơ quan quản lý và kiến thức của người tiêu dùng trong nhiều năm vừa qua. Các sàn giao dịch tập trung đã từng là “cốt lõi” của crypto và bối cảnh của CeFi hiện có từ các cơ quan quản lý. Việc xem xét kỹ lưỡng thị trường crypto sẽ giúp làm rõ Crypto công nghệ như một lĩnh vực liên quan nhưng riêng biệt.

Crypto công nghệ vào năm 2023 sẽ ngày càng trở nên hữu ích hơn với hai xu hướng: 1) sự dịch chuyển vốn từ các ứng dụng tài chính tập trung sang phi tập trung và 2) sự gia tăng của các ứng dụng phi tài chính phi tập trung như DeSci, phương tiện truyền thông xã hội, phần thưởng cho người tiêu dùng, v.v. Kết quả sẽ là một nền tảng ngày càng phát triển của việc áp dụng Web3 (tức là Crypto công nghệ) thay vì chỉ chấp nhận token (tức là Crypto). Điều này sẽ tạo tiền đề cho thị trường tăng giá tiếp theo và giúp phòng ngừa các chu kỳ thị trường biến động trong tương lai vì nhiều vốn hơn được giữ trong các ứng dụng tài chính minh bạch thay vì các giải pháp thay thế tập trung mờ ám.

22. Ethereum trên con đường ứng dụng vào doanh nghiệp

“Great Decoupling” (Đại phân tách) sẽ tăng tốc, mở đường cho việc ứng dụng Ethereum mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp.

Vào năm 2023, chúng ta sẽ thấy quá trình “Great Decoupling” và mang đến sự thúc đẩy trong việc ứng dụng Ethereum trong doanh nghiệp. Theo giải thích của Paul Brody, Great Decoupling là khi “đề xuất giá trị của Ethereum với tư cách là một nền tảng điện toán cho các doanh nghiệp và hoàn toàn tách khỏi sự tập trung vào giá của Ethereum và đầu cơ tài chính.” Việc tập trung vào tiện ích doanh nghiệp của Ethereum sẽ mở ra sự đổi mới doanh nghiệp lớn hơn, dẫn đầu bởi các tổ chức như EY xây dựng công nghệ bảo mật trên Ethereum. EY (Ernst & Young) hiện có các giải pháp bảo mật công nghiệp hỗ trợ logic kinh doanh phức tạp, thanh toán và chuyển tiền công khai trên Ethereum. Trong năm tới, khi các doanh nghiệp nhận thấy nhu cầu về kiểm toán và quản lý rủi ro tăng lên, họ cũng có thể kỳ vọng sự tăng trưởng trong các ứng dụng chuỗi cung ứng, mua sắm và truy xuất nguồn gốc carbon.

23. DeFi là một lĩnh vực khác biệt

Thế giới rồi sẽ hiểu sự khác biệt giữa CeFi và DeFi.