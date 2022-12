Grayscale Dự Tính Hoàn Trả Cho Cổ Đông 20% Giá Trị 10 Tỷ USD Của Công Ty

GBTC hiện đang cân nhắc việc hoàn lại vốn cho cổ đông do không thể chuyển đổi sang ETF.

CEO cho biết có thể chào mua công khai lên tới 20% số cổ phiếu đang lưu hành.

Vào tháng 6, SEC đã từ chối đề xuất chuyển đổi sang ETF của Grayscale.

Quỹ đầu tư được giao dịch công khai, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), đang xem xét các lựa chọn mới để hoàn trả vốn cho cổ đông nếu họ không thành công trong việc chuyển đổi thành quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Theo Wall Street Journal, CEO của GBTC - Michael Sonnenshein đã viết cho các nhà đầu tư rằng các tùy chọn này có thể bao gồm một đề nghị đấu thầu lên tới 20% số cổ phiếu đang lưu hành của quỹ trị giá 10,7 tỷ USD. Công ty tin rằng việc chuyển đổi từ GBTC sang ETF sẽ giúp đưa giá cổ phiếu được giao dịch phù hợp với giá trị cơ bản của nó.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi thị trường CoinGlass, premium rate của GBTC đã giảm xuống mức âm kỷ lục 48,7%, với mức thay đổi đáng kể trong 30 ngày là âm 969. Premium rate ám chỉ sự khác biệt giữa giá trị của tài sản do quỹ nắm giữ so với giá thị trường. Những con số này khiến quỹ Bitcoin rơi vào tình trạng tồi tệ từ năm nay, do thị trường toàn cầu suy thoái.

Tháng 6 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã từ chối đề xuất của Grayscale về việc chuyển đổi thành quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay ( ETF ). SEC đã ra quyết định này sau khi ủy ban của GBTC không trả lời được các câu hỏi quan trọng liên quan đến việc ngăn chặn thao túng thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Mặc dù Grayscale đã tiết lộ, trong một bức thư của nhà đầu tư, rằng trong một cuộc khảo sát công khai mà SEC đã tiến hành từ năm trước, 99,96% số người được hỏi ủng hộ trường hợp của Grayscale.