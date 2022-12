Ủy ban Basel xác nhận các bộ Quy định Ngân hàng Crypto toàn cầu sẽ được triển khai vào năm 2025

Theo một tuyên bố gửi qua email vào thứ Sáu, ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) đã thông qua các quy định ngân hàng crypto toàn cầu của mình để triển khai trước ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Uỷ ban Basel là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu chính cho quy định thận trọng của các ngân hàng và trong tuyên bố đã đính kèm một tài liệu đề xuất rằng mức độ tiếp xúc của ngân hàng với một số tài sản tiền mã hoá nhất định không được vượt quá 2% và thường phải thấp hơn 1%. Những tài sản cụ thể này là tài sản truyền thống được mã hóa bao gồm NFT, stablecoin , các tài sản crypto không được đảm bảo và không đáp ứng các điều kiện phân loại. Trong khi đó, những tài sản trong danh sách trên cần đáp ứng các tiêu chí "phải tuân theo các yêu cầu về vốn dựa trên chỉ số rủi ro của các rủi ro tiềm ẩn như được quy định trong Basel Framework hiện có."

Trước đây, một đội ngũ gồm tám nhóm vận động hành lang tài chính truyền thống đã viết thư cho ủy ban đề xuất rằng chỉ giới hạn 1% đối với các ngân hàng có thể là quá hạn chế và có thể làm hỏng các đổi mới sử dụng công nghệ sổ cái phân tán. Và giờ đây giới hạn lại đã được nới lỏng hơn rất nhiều.

Tiff Macklem, chủ tịch của GHOS, người giám sát của uỷ ban cho biết: “Sự chứng thực ngày hôm nay của GHOS (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển cơ sở pháp lý toàn cầu để giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng từ tài sản tiền mã hoá”.

Các điều kiện phân loại mà ủy ban đã đặt ra bao gồm đảm bảo tài sản crypto vượt qua bài kiểm tra rủi ro rút tiền và bài kiểm tra rủi ro cơ bản. Báo cáo cho biết: “Thử nghiệm về rủi ro khi rút tiền là để đảm bảo rằng đủ tài sản dự trữ đủ cho phép tài sản crypto có thể được rút ra vào bất kỳ lúc nào”. Trong khi đó, thử nghiệm rủi ro cơ bản "nhằm mục đích đảm bảo rằng người nắm giữ tài sản crypto có thể bán nó trên thị trường với số tiền theo sát giá trị cố định", báo cáo cho biết.

Các cơ quan quản lý đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng để có thể quản lý thị trường crypto, vốn cực kỳ biến động trong thời gian gần đây. Hàng tỷ đô la đã bị xóa sổ khỏi thị trường trong vòng một năm sau sự sụp đổ của Terra, FTX và các công ty và đồng token liên quan của chúng.