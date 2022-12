Đằng sau làn sóng rút tiền ồ ạt: Sự minh bạch giữa cơn bão FUD

Thị trường crypto đang đối mặt với vô số FUD trong những ngày vừa qua. Một vài tin đồn được chứng thực, nhưng cũng có một vài tin đồn thì không, và thậm chí một số tin đồn chỉ khiến gieo rắc hoang mang sợ hãi.

Tôi đã được hỏi hơn 5 lần trong hôm nay là BUSD có vấn đề gì vậy, tại sao việc USDC lại bị ngưng trệ, BUSD được wrap/peg (neo)/bridge (nối) là gì, tại sao [stablecoin] lại có thể về con số 0 và vô vàn các câu hỏi giả định khác.

Bài viết này có thể xem là nỗ lực của tôi để nhằm giải đáp cho tất cả bọn họ. Nếu bạn có thể bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc nó, hãy cứ hỏi và chia sẻ lại bài viết này nếu bạn muốn.

Tại sao Binance ngưng hoạt động rút USDC?

Liệu bạn có tin tôi không nếu tôi nói bạn lý do nằm ở các ngân hàng truyền thống và mối liên hệ giữa các stablecoin?

Vì sự thật nó là vậy đó.

Phần 1: Thanh khoản của trữ lượng Stablecoin trong khung giờ nghỉ

Để giải thích điều này, chúng ta phải nói về cách thức hoạt động của một stablecoin. Nói chung, một stablecoin được đảm bảo bằng tiền pháp định được thiết lập chuẩn chỉnh sẽ giữ tiền của khách hàng và đưa số tiền đó vào kho dự trữ an toàn(1) trong hệ thống tài chính truyền thống. Vấn đề là những khoản dự trữ đó sẽ buộc phải vận hành theo cơ chế của hệ thống tài chính truyền thống. Điều này có nghĩa là nếu bạn sở hữu trái phiếu kho bạc, họ sẽ thanh toán T+1. Nếu bạn có giao dịch reverse repo qua đêm, nó sẽ được sẽ giải quyết trong thời gian T+0. Nếu bạn sở hữu quỹ thị trường tiền tệ, họ sẽ thanh toán theo T+2 (nhưng thường nhanh hơn khi có sự tác động các nhà quản lý tiền). Và T ở đây tức là khung giờ làm việc của ngân hàng (tức 9h sáng–5h chiều, giờ New York), vào những ngày ngân hàng mở cửa (tức tiền sẽ không thể rút vào cuối tuần hoặc ngày lễ).

Tuyệt, vậy tóm lại đó là cách vận hành thông thường của ngân hàng (mọi người đọc điều này từ tradfi đều có thể dễ dàng hiểu nhưng vài người đọc điều này ở góc độ crypto thì sẽ hơi shock đấy).

Vậy bây giờ, nếu ai đó muốn đúc hoặc đốt một loạt stablecoin vào lúc 3 giờ sáng theo giờ NY vào thứ Bảy thì sao?

Chà, về điều này thì.

Hầu hết các tổ chức phát hành stablecoin (ít nhất là Paxos và Circle mà cá nhân tôi có thể xác nhận) giữ tiền tại các ngân hàng Hoa Kỳ có mạng lưới thanh toán nhanh. Đây là những mạng nội bộ có thể thực hiện thanh toán nhanh 24/7, sử dụng sổ cái riêng hoặc blockchain. Và một số cái tên tiêu biểu trong không gian này là Silvergate và Signature, những nền tảng cho phép gửi crypto qua ngân hàng.

Tuy nhiên, sẽ thật kém khôn ngoan nếu giữ TẤT CẢ tiền gửi của mình tại một ngân hàng duy nhất, đặc biệt là khi đó là một khoản tiền khổng lồ. Bạn không thể giữ 20 tỷ đô la tiền gửi không được bảo hiểm và tạo ra stablecoin. Do đó, tất cả các stablecoin quản lý tính thanh khoản của mình và để lại từ hàng triệu đến hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la tại các ngân hàng này và phần còn lại dự trữ trong các công cụ tradfi.

Hãy để chúng tôi giải thích, một stablecoin, chúng tôi sẽ gọi nó là CUSD cho Canonical USD làm ví dụ, có tài sản trị giá 10 tỷ đô la. CUSD có thể giữ 500 triệu đô hoặc 5% tổng tài sản tại các ngân hàng thanh toán nhanh này.

Điều đó có nghĩa là CUSD có thể đốt 500 triệu đô la trong số 10 tỷ đô la trong khung giờ không hoạt động (tức xử lý khoản thanh toán 500 triệu đô), nhưng nếu vào lúc 3 giờ sáng thứ Bảy giờ NY có một khoản thanh toán trị giá 1 tỷ đô la (vượt ngoài con số 5% nói trên) xuất hiện thì bạn vẫn phải đợi đến giờ làm việc của ngân hàng NY để có thể nhận được phần còn lại của mình.

Có vấn đề gì với tài sản của CUSD không? Không. Vấn đề ở đây là thời gian. Nhưng vấn đề về thời gian này lại có thể phá vỡ các mức neo trong tạm thời và luôn là một nguồn FUD của stablecoin vì mọi người không hiểu cách thanh toán hoạt động trong thị trường tài chính truyền thống. Câu hỏi về khả năng thanh toán của các đồng coin (ví dụ: có đủ tài sản không) VS khả năng thanh toán trong khung ngoài giờ làm việc hoàn toàn là 2 khía cạnh khác nhau (và trên thực tế đây là có thể là 2 thứ tương nghịch nhau, bởi vì để có khả năng thanh khoản thì bạn phải chấp nhận rủi ro tín dụng ngân hàng) .

Phần 2: Autoconversion (chuyển đổi tự động)

Binance có áp dụng một cơ chế được gọi là chuyển đổi tự động khi có tiền gửi vào nền tảng của mình. Cơ chế này hoạt động theo kiểu khi người dùng gửi USDC, TUSD hoặc USDP vào Binance, Binance sẽ chuyển đổi các token đó thành tiền pháp định và sử dụng tiền pháp định đó để đúc BUSD thông qua Paxos .

Vậy nếu Binance nhận được 1 tỷ USD tiền gửi USDC, thì Binance nắm giữ bao nhiêu USDC?

$0. Thay vào đó, họ nắm giữ $1 tỷ BUSD.

Điều phức tạp ở đây là Binance cũng cho phép người dùng rút về các đồng tiền khác, vì vậy nếu Binance nhận được yêu cầu rút 1 tỷ đô la USDC, họ cần phải làm như sau:

1 — Rút BUSD từ quỹ tín thác BUSD

2 — Đúc USDC từ khoản BUSD đã rút

3 — Gửi USDC đến người dùng

Các bước này chỉ là một phần hoàn toàn dễ xử lý nếu trong giờ làm việc của ngân hàng NY, nhưng nếu ngoài khung giờ làm việc, thì như bạn đã thấy ở trên, mọi thứ đều có thể trở nên rối ren nếu quy mô chuyển tiền quá lớn.

Do đó, nếu bạn đang cố gắng đánh giá các hoạt động của stablecoin đang diễn ra từ quan điểm của người ngoài cuộc, thì bạn nên đánh giá tỷ lệ rút tiền so với giờ làm việc của ngân hàng để hiểu điều gì đang diễn ra. Trong trường hợp Binance tạm dừng rút tiền đối với USDC thì cá nhân tôi có thể cam đoan rằng thủ phạm của sự cố này chính là việc hạn chế thanh khoản trong khung ngoài giờ làm việc.

Nguồn: I am literally the guy who oversees those reserves at Paxos .

Vậy còn BUSD trên các chain khác thì sao? Nó có phải là lừa đảo không? Tiền của tôi có bị đánh cắp không?

NYDFS - cơ quan quản lý giám sát Paxos chỉ phê duyệt việc phát hành BUSD trên Ethereum blockchain.

Tuy nhiên, như nhiều người sử dụng ETH đều biết, mạng lưới này tốn kém, cồng kềnh và cũ kỹ. Còn một số trong các blockchain được sử dụng khác (BSC, AVAX, TRON, SOL, Polygon, v.v.) lại có thể nhanh hơn và rẻ hơn (dù tuy nhiên nó cũng sẽ có vài điểm đánh đổi cho những ưu thế này).

Do thiếu nguồn phát hành trên blockchain gốc, chính Binance đã thực hiện bước kết nối BUSD một cách riêng tư với các chain trên, và đó là những đồng token BUSD được pegged (neo) hoặc wrapped (gói). Nếu bạn muốn kiểm tra chúng trên dự trữ on chain, bạn có thể xem chúng tại đây bằng cách tìm kiếm BUSD.

Điều này sẽ cho phép người dùng xác nhận liệu có đủ Ethereum BUSD để đảm bảo cho từng token BUSD được pegged/wrapped mà Binance nối với các chain khác. Nếu bạn là người dùng thì thời điểm mà bạn nên quan tâm là khi Ethereum BUSD < BUSD được pegged/wrapped, vì điều đó có nghĩa là lượng token được dự trữ không đủ để rút. Nếu ETH BUSD bằng hoặc lớn hơn số tiền được đúc để nối trên chain khác thì đồng nghĩa lượng dữ trữ đã được đảm bảo.

Một điều khác cần lưu ý ở đây là các token được nối và được đảm bảo bằng Ethereum token cũng không phải hoàn toàn an toàn 100%. Nếu cầu nối Binance bị hỏng hoặc sàn ngừng việc rút BUSD từ các chain khác sang Ethereum thì bạn không thể rút các token được nối sang Paxos. Do đó, để làm rõ, nó giống như wBTC so với BTC, wBTC sẽ có một số rủi ro nhất định khi sử dụng cầu nối.

Liệu USDC / BUSD / USDP / TUSD / USDT / GUSD / vv có “về đồ đá" không?

Nghe này, đây không phải là tôi đưa ra lời khuyên tài chính cho các bạn. Tôi cũng sẽ không đưa ra bất kỳ tiên đoán gì về thị trường ở đây. Nhưng nhìn chung, để trả lời câu hỏi trên, bạn nên đặt thêm một số câu hỏi như sau:

Tôi có thể kiểm tra được nguồn dự trữ không? Với BUSD, USDP và USDC câu trả lời hiển nhiên là có, và với GUSD, TUSD và USDT thì cũng tuỳ trường hợp. Dự trữ có được bảo quản an toàn không? Tôi có thể nhận định là chúng không rủi ro hoặc rủi ro thấp về mặt tín dụng, và tính thanh khoản cao là một thứ bạn sẽ có thể thường thấy trong các quỹ thị trường tiền tệ. Và nếu bạn muốn đảm bảo an toàn ở mức tối đa, hãy xem thêm về quỹ thị trường tiền tệ của chính phủ: tín phiếu kho bạc, ON repo/reverse repo được bảo đảm bởi UST (UST ở đây là kho bạc, không phải đồng Terra stablecoin) và nợ đại lý. Các nguồn dự trữ này liệu có rủi ro phá sản? Điều này thì có lẽ quá phức tạp đối với phạm vi của bài viết này, nhưng đồng thời nó cũng là điểm cốt lõi - bạn biết đấy, nếu có điều gì đó xảy ra thì khoản dự trữ thì đồng nghĩa người chịu ảnh hưởng chính, đó là những người nắm giữ thực sự của các tài sản này. Liệu có bản theo dõi thanh khoản, hoạt động rút hay các hoạt động quan trọng để người dùng nhận biết không? Khi cái gì tồn tại càng lâu thì sẽ dần được cải thiện về mức chuyên nghiệp và quy mô quản lý rủi ro càng tốt. Rõ ràng, điều này có thể thay đổi theo thời gian và dần dà yếu tố này sẽ được hình thành và đóng góp giá trị lớn cho ngành.

Việc ồ ạt rút khỏi stablecoins có gây ra tác động dây chuyền lớn và làm sụp đổ hệ thống tài chính không?

Không. Và làm ơn đừng nhắc lại điều này nữa.

Tổng cộng có ~ 150 tỷ đô la tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng và ON reverse repo (và có thể có thêm một số khoản phân bổ nhỏ khác cho những thứ rủi ro hơn bằng USDT).

Mặc dù việc rút khỏi stablecoin hoàn toàn có thể xem là một điều không tốt cho thị trường, nhưng thực tế là nó không phải là điều có thể khiến cả hệ thống sụp đổ. Nếu giả sử mọi người rút hẳn các khoản đầu tư ra khỏi đồng đô la, chúng ra sẽ thấy một số lãi suất ngắn hạn hỗ trợ cho việc bán các khoản thế chấp trên thị trường thứ cấp hoặc cho một nhà đầu tư khác.

Còn nếu họ thực sự chỉ bán stablecoin để mua quỹ thị trường tiền tệ hoặc gửi vào ngân hàng, thì đó sẽ là dòng chảy tài chính tuần hoàn và gần như không có mục đích.

So sánh điều này với ước tính ~5 nghìn tỷ đô la (đây không phải lỗi đánh máy đâu nhé) của các quỹ thị trường tiền tệ và bạn có thể thấy stablecoin chỉ là một chấm nhỏ so với bức tranh to lớn của việc quản lý tiền mặt thuần túy, và nhỏ hơn rất nhiều khi chúng ta tính cả đến những người nắm giữ các tín phiếu kho bac.