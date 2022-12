Thứ Sáu vui vẻ! Bản tin tiêu điểm cuối tuần - The Weekly Market Highlights là bản tin do đội ngũ Binance Research hợp tác để tổng hợp thông tin trong tuần, tóm tắt các sự kiện chính của thị trường và các góc nhìn của đội ngũ.

🔎 Macro / TradFi

Tin tốt là tin xấu … ? Chỉ số PMI phi sản xuất ISM của Hoa Kỳ đạt mức cao hơn dự kiến, ở mức 56,5 so với kỳ vọng là 53,3. Mặc dù các chỉ số PMI mạnh hơn có thể là tin tốt cho triển vọng tăng trưởng nhưng nó lại làm dấy lên mối lo ngại về một chính sách hạn chế hơn của Fed. Việc phát hành dữ liệu PPI của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay sẽ là một sự kiện quan trọng cần theo dõi. Chứng khoán Hoa Kỳ đang trên đà có một tuần giảm điểm và đường cong dự trữ kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục nhấp nháy màu đỏ khi chênh lệch kho bạc 2-10 giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ ở mức -0,84%.

🔎 Crypto

L1:

Lạm phát, giảm phát, và lại lạm phát. Ether lại lạm phát sau nhiều tuần bị giảm phát. Hoạt động mạng đã chậm lại trong những tuần gần đây và hiện có nhiều ETH được phát hành hơn là bị đốt cháy kể từ khi Merge. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát hiện tại là +0,009% vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát trước Hợp nhất (ước tính ~+3,58% mỗi năm). Một cách riêng biệt, các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đã đặt mục tiêu dự kiến vào tháng 3 năm 2023 cho bản nâng cấp Shanghai, điều này sẽ cho phép rút ether đã staked.

Layer 1 sắp được ra mắt, Sui, đã thông báo hoàn thành thành công mạng testnet Wave 1 của họ. Wave 2 dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2023 và đưa mạng tiến thêm một bước nữa đến việc ra mắt mainnet.

DeFi:

SushiSwap bị thâm hụt đáng kể trong Kho bạc của mình, điều này có thể đe dọa khả năng hoạt động của DEX. Để kéo dài thời gian hoạt động của DEX hiện được ước tính là ~1,5 năm, CEO của SushiSwap, Jared Grey, đã đề xuất chuyển 100% phí giao dịch của DEX sang kho bạc đa chữ ký trong một năm hoặc cho đến khi hệ thống token mới được triển khai. Đề xuất này đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều và hiện đang được cộng đồng thảo luận.

Bên cạnh đó, cộng đồng Uniswap sẽ bỏ phiếu cho đề xuất được chờ đón “chuyển đổi phí” trong tuần tới hoặc lâu hơn (đang chờ kiểm tra kỹ thuật). Nếu được thông qua, một khoản phí 10% sẽ được đặt cho nhóm ETH-USDT, DAI-ETH và USDC-ETH. Mặc dù việc chuyển đổi phí không ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng, nhưng nó làm giảm số lượng ưu đãi mà các nhà cung cấp thanh khoản nhận được. Do đó, đây sẽ là một chương trình thí điểm để đánh giá tác động của việc áp dụng phí và liệu nó có ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch hay không (ví dụ: khối lượng giao dịch, độ sâu thị trường).

Stablecoin:

Tether đã công bố ra mắt đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (CNH₮) ở nước ngoài cho Tron blockchain. Trong thời gian đầu, token này chỉ có sẵn trên Ethereum, sự ra mắt của CNH₮ trên Tron khiến nó trở thành blockchain thứ hai mà CNH₮ có thể được nhận, giao dịch và nắm giữ. Tether hỗ trợ bốn loại tiền stablecoin khác nhau CNH₮, USD₮, EUR₮ và MXN₮.

NFTs:

Khi Web2 gặp gỡ Web3. Starbucks đã ra mắt phiên bản beta của chương trình khách hàng thân thiết Web3 “Odyssey” , cho phép các thành viên tích luỹ và mua tem kỹ thuật số (NFT) để mở khóa quyền truy cập vào các lợi ích mới. Điều này thể hiện một bước tiến lớn của một thương hiệu nổi tiếng trong việc tận dụng công nghệ Web3 để cung cấp cho người dùng những lợi ích và trải nghiệm mới cả về mặt vật lý và kỹ thuật số.

Các điểm tin khác:

ConstitutionDAO2 sẽ không buông tay dễ dàng. Lấy cảm hứng từ ConstitutionDAO vốn không thành công trong cuộc đấu thầu để giành bản gốc của Hiến pháp Hoa Kỳ trước đây, bộ ConstitutionDAO không liên kết sẽ cố gắng mua Hiến pháp Hoa Kỳ lần này. DAO này đặt mục tiêu bắt đầu một bộ sưu tập các sáng kiến quyền công dân và “hoàn toàn do người dân điều hành”.

Sau những lo ngại về quyền riêng tư do cộng đồng đưa ra vào tháng trước, ConsenSys, nhà phát triển MetaMask, cho biết họ sẽ g iảm việc lưu giữ dữ liệu người dùng như địa chỉ ví và địa chỉ IP xuống còn bảy ngày.

Một đánh giá về bằng chứng dự trữ và bằng chứng về trách nhiệm pháp lý đối với dự trữ Bitcoin của Binance do Mazars phát hành trong tuần này cho biết Binance kiểm soát tài sản trong phạm vi hơn 100% tổng số nợ nền tảng của họ . Tỷ lệ chính xác là 101%.

