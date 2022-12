Serum lên kế hoạch thực hiện Community Hard Fork sau sự sụp đổ của FTX

Serum (SRM) – giao thức DEX dựa trên Solana do FTX khởi chạy một phần – đang tìm cách tái khởi động lại sau sự cố của FTX, vốn đã khiến bảo mật của dự án bị tổn hại vĩnh viễn.

Dự án mới – được gọi là Openbook – sẽ do cộng đồng lãnh đạo và có thể hoặc có thể loại bỏ hoàn toàn token SRM.

Khởi đầu mới dành cho Serum

Trong một chủ đề trên Twitter vào thứ Ba, Serum giải thích rằng sự sụp đổ của FTX và Alameda đã khiến hoạt động của họ “không còn tồn tại”.

“Do quyền nâng cấp của nền tảng do FTX nắm giữ, tính bảo mật cũng sẽ gặp nguy hiểm, dẫn đến các giao thức như Jupiter và Raydium đã buộc phải thoát ly Serum,” nhóm cho biết. Jupiter, công cụ tổng hợp DEX trên Solana, đã thông báo cho người dùng vào ngày 12 tháng 11 rằng SRM sẽ bị vô hiệu hóa như một nguồn thanh khoản. Ngoài ra, Binance đã vô hiệu hóa một loạt các cặp giao dịch vào tuần trước đã ảnh hưởng đến các token bao gồm cả SRM.

Jupiter nói thêm rằng nó sẽ thực hiện một đợt fork hệ sinh thái sắp tới và điều này cũng được chính Serum xác nhận. Dẫn đầu phong trào là Max Schneider, người đồng sáng lập Mango Markets, người có giao thức đã bị cạn kiệt trong một cuộc tấn công thao túng giá vào tháng trước.

Dự án Openbook mới đã tích lũy được 1 triệu đô la trong khối lượng giao dịch hàng ngày, nó sẽ bao gồm các pool cho SOL/USDC, USDT/USDC, MSOL/USDC và wheETH/USDC, đồng thời tiếp tục cung cấp chiết khấu phí cho những người nắm giữ SRM.

Theo Serum, đã có rất nhiều nỗ lực được triển khai để mở rộng tính thanh khoản và sản phẩm của Openbooks. Tuy nhiên, dù có thành công thì giao thức Serum cũ đã giảm hoạt động giao dịch gần như bằng không.

Trong khi đó, số phận tương lai của đồng token SRM vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Serum cho biết: “Có nhiều đề xuất từ cộng đồng đề xuất rằng nó vẫn có thể được sử dụng để giảm giá và các đề xuất khác cho rằng hoàn toàn không nên sử dụng nó trước sự liên quan đến FTX/Alameda”. Đội ngũ đã kêu gọi phản hồi của cộng đồng về cách cấu trúc dự án trong tương lai và khuyến khích những người theo dõi chuyển sang Openbook.

Những mối liên hệ của Serum với FTX trong qúa khứ

Serum được ra mắt lần đầu tiên bởi một tập đoàn gồm những cái tên đình đám trong không gian crypto có mối liên hệ mật thiết với nhau như: FTX, Alameda Research và Solana Foundation.

Vụ phá sản của FTX khiến SRM trở thành tâm điểm chú ý sau khi bảng cân đối kế toán bị rò rỉ từ công ty trong tháng này tiết lộ cho thấy trên sổ sách thể hiện khoản nắm giữ trị giá 2 tỷ đô la với đồng token này. Trong khi đó, lượng Bitcoin được ghi nhận trong danh sách tài sản chỉ lại là con số 0.

Quỹ Solana đã cho biết vào tuần trước rằng họ đã nắm giữ hơn 130 triệu token SRM trên FTX, với giá trị hơn 100 triệu đô la vào đầu tháng. Những khoản tiền đó – cùng với 3 triệu token FTT – vẫn bị mắc kẹt trong sàn giao dịch vốn mất khả năng thanh khoản.

Theo CoinGecko, giá của SRM đã giảm từ 0,8 USD USD vào ngày 6 tháng 11 (khi FTX bắt đầu gặp rắc rối về thanh khoản) xuống còn 0,24 USD vào thời điểm bài viết được thực hiện.