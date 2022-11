Đường đua Stablecoin ngày một nóng hơn

Thứ Sáu vui vẻ! Bản tin tiêu điểm cuối tuần - The Weekly Market Highlights là bản tin do đội ngũ Binance Research hợp tác để tổng hợp thông tin trong tuần, tóm tắt các sự kiện chính của thị trường và các góc nhìn của đội ngũ.

🔎 Macro / TradFi

Fed Pivot, tức khoảng thời việc thay đổi chính sách của Fed với nền kinh tế kết thúc và nền kinh tế bắt đầu suy thoái, sẽ sớm được ra mắt ? Có lẽ là chưa phải lúc nhưng chúng ta có thể hy vọng. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang đã ghi nhận rằng sẽ “sớm thích hợp” để giảm tốc độ tăng lãi suất khi các quan chức đánh giá tác động kinh tế của các biện pháp gần đây. Sau bốn lần tăng lãi suất 0,75% liên tiếp, các thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giảm xuống mức tăng 0,5% trong cuộc họp tháng 12.

🔎 Crypto

L1:

Tin tốt dành cho các nhà đầu tư ETH. Các nhà phát triển Ethereum đã quyết định xem xét đưa vào tám Đề xuất Cải tiến Ethereum (Ethereum Improvement Propos - “EIP”) trong lần nâng cấp mạng lớn tiếp theo có tên là “Shanghai”. Việc rút các khoản stake ETH đã thành công mở đường cho Ethereum cho phép những staker mở khóa khoản Ether đã stake của mình, và đồng thời cho thấy thời gian nâng cấp mạng vẫn chưa được xác nhận.

DeFi:

Sau khi một nhà giao dịch cố gắng short đồng token Curve ($CRV) trên Aave khiến nền tảng DeFi phải gánh khoản nợ xấu ~1,6 triệu đô la Mỹ, cộng đồng Aave đã cùng nhau thảo luận về con đường tốt nhất phía trước. Điều này bao gồm các đề xuất để trả khoản nợ vượt mức trên thị trường CRV và các biện pháp giảm thiểu tiềm năng để giảm rủi ro thao túng các tài sản có tính thanh khoản thấp sắp xảy ra đối với giao thức.

Stablecoin:

Đường đua stablecoin đang dần nóng lên. Cardona chuẩn bị ra mắt một đồng stablecoin mới vào tháng 1 năm 2023. Đồng stablecoin được neo với đồng Đô la Mỹ, “Djed”, và đây cũng là loại hình stablecoin theo thuật toán được hỗ trợ bởi Cardano ($ADA) và sẽ sử dụng $SHEN làm đồng tiền dự trữ.

Bên cạnh đó, Curve đã phát hành sách trắng cho stablecoin $crvUSD của mình. crvUSD sẽ được thế chấp quá mức và sẽ sử dụng một thuật toán mới có tên là Thuật toán AMM thanh lý cho vay (“LLAMMA”) để thanh lý tài sản thế chấp đã ký gửi nhằm quản lý rủi ro tài sản thế chấp tiềm ẩn.

NFTs:

Có ai đó nhắc về "bespoke"? ApeCoin DAO đã ra mắt thị trường của riêng mình, và thị trường này được xây dựng đặc biệt cho Bored Ape Yacht Club và các cộng đồng Otherside. Thị trường sẽ tôn trọng tiền bản quyền của nhà sáng tạo và đưa ra cơ cấu giảm phí cho người bán. Việc ra mắt diễn ra vào thời điểm các thị trường NFT khác có các chính sácháp dụng tiền bản quyền khác nhau dành cho các nhà sáng tạo.

Thị trường NFT, Magic Eden, tiếp tục mở rộng đa chuỗi bằng cách tích hợp với Polygon . Đây là blockchain thứ ba mà Magic Eden hỗ trợ bên cạnh Solana và Ethereum. Mục tiêu của đội ngũ là hợp tác với Polygon để đưa thêm nhiều thương hiệu và người dùng toàn cầu vào NFT, đồng thời đưa các game web3 đến với đại chúng.

Khác:

Một vài diễn biến về CBDC trong tuần này… Ngân hàng Nhật Bản đã thông báo rằng sẽ tiến hành thí điểm Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (“CBDC”) với ba ngân hàng lớn vào năm tới. Việc thí điểm này sẽ diễn ra trong hai năm và ngân hàng trung ương sẽ quyết định phát hành CBDC vào năm 2026. Ngoài ra, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đang chuẩn bị tiến hành thí điểm bán lẻ đồng rupee kỹ thuật số vào tháng tới.

Binance đã công bố ra mắt "Sáng kiến phục hồi ngành công nghiệp" , cam kết đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ ban đầu để hỗ trợ tương lai của Web3. Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos và Brooker Group cũng đã cam kết tham gia với tổng cam kết ban đầu khoảng 50 triệu đô la Mỹ.

Khám phá ngay tính năng dashboard thể hiện dự trữ trên sàn giao dịch của CoinMarketCap! Với yêu cầu về tính minh bạch của những người tham gia thị trường ngày càng cao, công cụ này sẽ giúp cho người dùng theo dõi dự trữ trao đổi trên một giao diện dễ sử dụng.

