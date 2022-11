Founder của HashFlare bị bắt vì vụ lừa đảo crypto “khủng” trị giá 575 triệu đô

Hai founder công cụ khai thác Bitcoin trên nền tảng đám mây HashFlare, vốn hiện đã không còn tồn tại nữa, đã bị bắt ở Estonia vì cáo buộc có liên quan đến một âm mưu lừa đảo crypto trị giá 575 triệu đô la.

HashFlare là một công ty khai thác trên nền tảng đám mây được thành lập vào năm 2015 với mục tiêu cho phép khách hàng thuê sức mạnh băm của công ty để khai thác crypto và nhận về phần lợi nhuận tương đương.

Vào thời điểm đó, HashFlare được coi là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng sau đó, công ty đã ngừng hoạt động khai thác vào tháng 7 năm 2018.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trích dẫn tài liệu tòa án, toàn bộ hoạt động khai thác do hai người sáng lập Sergei Potapenko và Ivan Turõgin điều hành, cùng là một phần của "kế hoạch nhiều mặt" đã "lừa gạt hàng trăm nghìn nạn nhân. "

Điều này bao gồm việc thuyết phục các nạn nhân tham gia vào “hợp đồng giả cho thuê thiết bị” thông qua HashFlare và thuyết phục các nạn nhân khác đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo (virtual currency bank) giả có tên là Polybius Bank.

Cặp đôi này cũng bị cáo buộc âm mưu rửa tiền “tiền bẩn” thông qua 75 bất động sản, sáu phương tiện hạng sang, ví crypto và hàng nghìn máy khai thác crypto.

Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown của Quận phía Tây của Washington đã gọi quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc là "thực sự khủng."

Ông nói: “Những bị cáo này đã tận dụng cả sức hấp dẫn của tiền mã hoá và bí ẩn xung quanh việc khai thác nó để thực hiện một kế hoạch lừa đảo Ponzi khổng lồ.

Những nhà sáng lập HashFlare đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo wire fraud với 16 tội danh và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc cũng như các hóa đơn và hợp đồng gian lận, đồng thời có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

