Nền tảng giao dịch Crypto Bitvo, chấm dứt thương vụ mua lại với FTX

Sàn giao dịch tiền mã hoá Bitvo với trụ sở tại Canada đã tuyên bố rằng họ đã quyết định chấm dứt thỏa thuận mua bán với FTX.

Bitvo đã đề cập rằng cổ đông của mình, Pateno Payments Inc., đã phải thông qua việc chấm dứt thỏa thuận đã được hình thành trước đó với FTX Canada Inc. và FTX Trading Ltd. (FTX).

FTX, sàn giao dịch tiền mã hoá nổi tiếng, đã nộp đơn xin phá sản trong tuần qua.

Bitvo được biết đến là một nền tảng giao dịch tiền mã hoá độc lập kể từ những ngày đầu hoạt động.

Điều này đã được thông báo trước đó: Bitvo không có bất kỳ tiếp xúc nào với FTX hoặc bất kỳ tổ chức liên kết nào.

Bitvo cũng được biết là không hề dính líu trong thủ tục phá sản do FTX và các đơn vị liên kết của nó tham gia.

Bitvo đã nói rõ rằng mình chưa bao giờ sở hữu, niêm yết hoặc thậm chí giao dịch FTX Token hoặc bất kỳ đồng tiền nào tương tự như vậy.

FTX vào đầu năm nay, vào tháng 6, đã công bố thỏa thuận mua Bitvo, một trong số ít nền tảng giao dịch tiền mã hoá của Canada.

Trong số các nền tảng giao dịch tiền mã hoá khác, Bitvo là một trong những sàn giao dịch đáp ứng các tiêu chuẩn của sàn giao dịch bảo mật. Thỏa thuận đã bị bắt trong quá trình điều chỉnh cho đến gần đây.

Bitvo muốn duy trì khoảng cách với FTX

Pamela Draper, chủ tịch kiêm CEO của Bitvo, đã tuyên bố như trên.

Tôi nghĩ việc rõ ràng về thị trường và để mọi người có thể nhìn thấy điều đó là một điều rất tuyệt, Trước những sự không chắc chắn đang xảy ra với Các công ty của FTX, chúng tôi rất vui khi có thể giữ khoảng cách với họ một chút.

Bitvo cũng đang cố gắng dành thời gian để suy nghĩ lại và đánh giá lại các khía cạnh khác mà nền tảng có thể phát triển. Vẫn chưa quyết định liệu nền tảng này có mục đích sáp nhập hoặc hợp tác với một nền tảng lớn hơn khác hay không.

Và cũng vì thế, sàn giao dịch tiếp tục không bị ảnh hưởng vì các hoạt động giao dịch cùng với rút tiền và gửi tiền sẽ tiếp tục diễn ra một cách suôn sẻ.

Sàn giao dịch luôn hoạt động trên cơ sở “nguồn tiền dự trữ đầy đủ”, có nghĩa là sàn không hỗ trợ cho vay tiền của khách hàng.

Đây là cách nền tảng luôn hoạt động như theo một phần của khung quy định họ tuân theo.

Với trạng thái hiện tại, sàn hiện có thể xem là "đại lý hạn chế", được đăng ký với Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada ở tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada.

FTX không được xem là đáp ứng yêu cầu tuân thủ với Quy định của Canada

FTX trước đây đã đề cập rằng họ sẽ quan tâm đến việc mua Bitvo với ý định tăng cường chỗ đứng và cũng đồng bộ với việc tuân thủ quy định của thị trường Canada.

Mặc dù FTX muốn làm điều đó nhưng nền tảng này không hoàn toàn tuân thủ các quy định của Canada về đầu tư và thanh khoản vốn.

Binance, một sàn giao dịch tiền mã hoá khác, được xem là đối thủ của FTX, cũng đã rút khỏi gói cứu trợ FTX dự kiến ban đầu tuần trước sau khi hoàn tất kiểm tra các tài khoản tài chính của FTX.

Binance đã lên tiếng bán 580 triệu đô la FTT (đồng token của FTX), điều này đã dẫn đến một đợt bán tháo lớn với đồng token này.