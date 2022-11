CZ và Saylor kêu gọi mọi người lên tự lưu trữ khoản Crypto của chính mình trong bối cảnh biến động gia tăng

Các công ty lớn trong ngành đã bắt đầu lên tiếng kêu gọi các nhà đầu tư và nhà giao dịch crypto nên lưu giữ tài sản crypto của chính mình trong bối cảnh thị trường ngày một biến động trước sự sụp đổ của FTX.

Trong một tweet vào ngày 13 tháng 11 chia sẻ đến 7,6 triệu người theo dõi của mình, CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng crypto nên lưu giữ khoản crypto của riêng mình trên ví crypto tự lưu ký.

“Tự lưu ký là một quyền cơ bản của con người. Bạn có thể tự do làm điều đó bất cứ lúc nào. Chỉ cần đảm bảo bạn làm đúng,” ông nói, khuyến nghị các nhà đầu tư nên bắt đầu với số tiền nhỏ để tìm hiểu công nghệ và công cụ trước:

Tự lưu ký là một quyền cơ bản của con người. Bạn có thể tự do làm điều đó bất cứ lúc nào. Chỉ cần đảm bảo bạn làm đúng. Bạn bắt đầu với số tiền nhỏ để tìm hiểu công nghệ và công cụ trước vì một sai lầm cũng có thể khiến bạn trả giá đắt đấy. Stay #SAFU — CZ Binance (@cz_binance) 13 tháng 11, 2022

Chia sẻ với Cointelegraph trong hội nghị Pacific Bitcoin vào ngày 10-11 tháng 11, Chủ tịch điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor cũng đã thảo luận về giá trị của việc tự lưu ký đối với điều kiện thị trường hiện tại.

Saylor gợi ý rằng quyền tự lưu ký không chỉ trao cho các nhà đầu tư quyền tài sản mà còn ngăn chặn các tác nhân quyền lực làm tác động tiêu cực đến mạng và những người tham gia của nó:

"Trong các hệ thống không có quyền tự lưu ký, những người giám hộ ( custodian) nắm trong tay quá nhiều quyền lực sẽ có thể tạo điều kiện để họ lạm dụng quyền lực đó."

“Vì vậy, quyền tự lưu ký mang giá trị rất lớn đối với tầng lớp trung lưu này, vì nó có xu hướng tạo ra [...] quyền lực kiểm tra và cân bằng này đối với mọi tác nhân khác trong hệ thống khiến họ phải cạnh tranh liên tục để cung cấp sự minh bạch và đạo đức ," Anh ấy đã giải thích.

Phỏng vấn đằng sau hậu trường với Michael @saylor⚡️✅ check ngay @Cointelegraph để đọc lời khuyên của Saylor về cách đối mặt với thị trường gấu @pacificbitcoin pic.twitter.com/yWZmEsgQar — Joe Nakamoto (@JoeNakamoto) November 11, 2022

Saylor cũng đưa ra lập luận rằng quyền tự lưu ký đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của các blockchain vì nó làm tăng sự phân quyền:

“Nếu bạn không thể tự bảo quản tiền của mình, thì không có cách nào để thiết lập một mạng lưới phi tập trung”.

Các sự kiện gần đây diễn ra vào tuần trước dường như đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch hướng tới các giải pháp tự lưu ký.

Since the sudden collapse of FTX in early November, the number of Bitcoin (BTC) withdrawals on centralized exchanges reached a 17-month high, according to on-chain analytics firm Glassnode:

Kể từ khi sự sụp đổ đột ngột của FTX diễn ra vào đầu tháng 11, số lượng rút Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch tập trung đã đạt mức cao nhất trong 17 tháng, theo công ty phân tích chuỗi trực tuyến Glassnode:

#Bitcoin $ BTC Số lần rút tiền từ sàn giao dịch (MA 7 ngày) vừa đạt mức cao nhất trong 17 tháng là 3.424.315Xem chỉ số: https: //t.co/QyB7zouWee pic.twitter.com/Su4biTEM7h - cảnh báo glassnode (@glassnodealerts) ngày 13 tháng 11 năm 2022

#Bitcoin Số lượng rút $BTC từ sàn giao dịch (MA trong 7 ngày) vừa đạt mức cao nhất trong 17 tháng là 3.424.315 Xem chỉ số: https: //t.co/QyB7zouWee pic.twitter.com/Su4biTEM7h - glassnode alert (@glassnodealerts) ngày 13 tháng 11 năm 2022

Đồng thời, dòng tiền ròng vào ví tự lưu ký đã tăng vọt.

Ví hợp đồng thông minh Safe - trước đây là Gnosis Safe - đã cho biết ghi nhận dòng vốn ròng hơn 800 triệu USD được chuyển vào kể từ thứ Ba tuần trước khi câu chuyện FTX bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát:

Hơn 800 triệu đô ròng được đổ vào @Safe kể từ thứ Ba tuần trước. 325 triệu đô chỉ riêng vào thứ Năm. Có vẻ như xu hướng đang xoay về hướng để tự quản lý. pic.twitter.com/hiuij9dp7s — lukasschor.eth | Safe (@SchorLukas) 13 tháng 11, 2022

Theo CoinGecko, đồng token của ví tự lưu ký Trust Wallet (TWT) do Binance mua lại cũng tăng 84% lên 2,19 USD trong 48 giờ qua trước khi giảm xuống còn 1,83 USD.

Đồng token cho phép chủ sở hữu tham gia vào việc quyết định cách ví hoạt động và những cập nhật kỹ thuật nào sẽ được thực hiện.

Niềm tin của nhà đầu tư vào các sàn giao dịch tập trung đã bị ảnh hưởng nặng nề khi Crypto.com vô tình gửi 320.000 ETH đến Gate.io vào ngày 13 tháng 11.

Ngày 13 tháng 11, nhà đầu tư phát triển Ethereum và người dẫn chương trình của The Daily Gwei - Anthony Sassano đã gọi tên sàn giao dịch crypto về sai lầm của nó và sau đó tuyên bố rằng các nhà đầu tư không nên lưu trữ tài sản trên các sàn giao dịch tập trung “lâu hơn mức bạn cần”.

Trong khi đó, người đứng đầu mảng chính sách của Hiệp hội Blockchain Jake Chervinsky nói rằng giáo dục về quyền tự quản lý nên là một trong những điều đầu tiên mà những người mới tham gia thị trường cần phải thuộc nằm lòng, trong khi đó, Dan Held, người nổi tiếng ủng hộ bitcoin cũng nói với 642.800 người theo dõi Twitter của mình rằng quyền tự quản là một yếu tố quan trọng để tự chủ: