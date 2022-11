Thị trường BUIDL tăng tốc Weekly Market Highlights

Thứ Sáu vui vẻ! Bản tin tiêu điểm cuối tuần là bản tin do đội ngũ Binance Research hợp tác để tổng hợp thông tin trong tuần, tóm tắt các sự kiện chính của thị trường và các góc nhìn của đội ngũ.

🔎 Macro / TradFi

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (“Fed”) đã tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ tư liên tiếp vào thứ Tư vừa qua, đưa lãi suất mục tiêu của họ lên 3,75 - 4%. Chủ tịch Fed Jay Powell cảnh báo thêm rằng vẫn còn “rất sớm” để nghĩ đến việc tạm dừng tăng lãi suất, mặc dù ông nói thêm rằng tốc độ tăng lãi suất chậm lại “có thể đến ngay sau cuộc họp tiếp theo hoặc cuộc họp sau đó”. Fed hiện đã tăng sáu lần liên tiếp, trong khi lạm phát của Mỹ, mà Fed đặt mục tiêu ở mức 2%, vẫn ở mức cao và là 8,2% vào tháng 9.

Ngân hàng Trung ương Anh (“BoE”) cũng đã nối bước và tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm trong tuần này, nâng lãi suất cơ bản lên 3%. Điều này thể hiện mức tăng lớn nhất trong hơn 30 năm và Ngân hàng cảnh báo thêm về tương lai "rất thách thức", đồng thời dự báo một cuộc suy thoái kéo dài và liên tục sắp tới.

🔎 Crypto

L1:

Theo LinkedIn, Andre Cronje bắt đầu làm Phó chủ tịch của Memes tại Fantom Foundation trong tuần này. Đồng token FTM đã tăng lên tới 25% sau sự trở lại được đồn đại của cựu chiến binh DeFi.

Mạng lưới Sei dành riêng cho Defi sắp tới đã thông báo rằng 1% nguồn cung cấp token của họ sẽ được phân bổ cho mạng incentivized testnet của mình và để thưởng cho các thành viên đầu tiên của cộng đồng sử dụng chuỗi.

L2:

TVL: 5.20B USD (+3.25% / 7 ngày)

Giải pháp mở rộng quy mô đa chuỗi, Boba Network, đã công bố tích hợp với BNB Chain. User và builder giờ đây sẽ có thể triển khai các dApp BNB Chain trên BobaBNB L2 mới, giúp tăng khả năng mở rộng và khả năng chi trả

Dữ liệu của Orbiter Finance cho thấy số lượng giao dịch Ethereum L2 đã lập kỷ lục mới trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, vượt quá 5,78 triệu. Ethereum L1 đã chứng kiến chỉ dưới 7,4 triệu giao dịch trong cùng khoảng thời gian

NFTs:

Người dùng Instagram sẽ sớm có thể đúc, giới thiệu và bán NFT của chính mình trên cả trong và ngoài ứng dụng, tức là thị trường Instagram NFT. Nhà sáng tạo sẽ có một bộ công cụ “end-to-end” cho quá trình này, khởi chạy ban đầu trên blockchain Polygon. Instagram đã bắt đầu thí điểm NFT vào tháng 5 bằng cách cho phép những người dùng được chọn chia sẻ chúng trên ứng dụng. Trong bản cập nhật gần đây nhất, họ cũng bổ sung hỗ trợ cho NFT video, cũng như Solana NFT và ví Phantom. Trước đó, họ đã hỗ trợ Ethereum, Polygon và Flow NFT. Ngoài ra, Meta sẽ sử dụng nền tảng lưu trữ phi tập trung, Arweave, để lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu NFT này. Đồng token gốc, AR của Arweave đã tăng lên sau khi tin tức này được chia sẻ, tăng khoảng 46% trong tuần này

Thị trường NFT của GameStop đã hoạt động trên ImmutableX. Việc ra mắt chính thức sẽ cho phép người dùng truy cập các trò chơi Web3 hiện đang được xây dựng trên ImmutableX, bao gồm Illuvium, Guild of Guardians và Gods Unchained

Sự phổ biến TradFi:

Chương trình thí điểm DeFi của Cơ quan tiền tệ Singapore (“MAS”) đã thực hiện các giao dịch đầu tiên trong tuần này. J.P. Morgan, Ngân hàng DBS và SBI Digital Asset Holdings đã sử dụng mã sửa đổi từ giao thức Aave để hoàn thành các giao dịch ngoại hối và trái phiếu chính phủ trên mạng Polygon. Tin tức ban đầu được công bố tại Lễ hội Fintech Singapore, cũng có sự kiện CZ liên kết với Paxos để thảo luận về giá trị của stablecoin

Apollo Global Management đã thông báo trong tuần này rằng họ đã hợp tác với nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Anchorage Digital để cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho khách hàng của mình. Anchorage là ngân hàng tiền mã hoá có điều lệ liên bang đầu tiên ở Hoa Kỳ, trong khi Apollo chuyên về các tài sản thay thế và có hơn 500 tỷ đô la Mỹ đang được quản lý

Fidelity đã công bố danh sách chờ để được tiếp cận sớm cho sản phẩm Fidelity Crypto mới của mình. Sản phẩm này hướng đến các nhà đầu tư bán lẻ và sẽ cho phép họ giao dịch Bitcoin và Ether

MoneyGram, công ty thanh toán, đã thêm chức năng tiền mã hoá vào ứng dụng của mình và hiện cho phép gần như tất cả khách hàng Hoa Kỳ mua, bán và nắm giữ Bitcoin, Ether và Litecoin. Công ty dự kiến sẽ mở rộng lựa chọn đó trong năm tới

Các điểm tin khác:

Bạn có biết rằng tuần này đánh dấu kỷ niệm 14 năm báo cáo chính thức về Bitcoin không? Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, Satoshi Nakamoto đã xuất bản “Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng”. …

