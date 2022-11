Theo Dappradar: NFT Vẫn Nằm Trong Diện Có "Nhu Cầu Lớn" Khi Lượng Trader NFT Tăng 18% Trong Tháng 10

Tháng 10 đã ghi nhận ​​sự sụt giảm về khối lượng giao dịch và doanh số bán token không-thể-thay-thế (NFT) , nhưng công ty phân tích DappRadar cho biết mức tăng trưởng 18% số lượng các nhà giao dịch NFT hàng tháng cho thấy thị trường vẫn đang có “nhu cầu lớn”.

Theo báo cáo ngày 3 tháng 11 từ DappRadar, số lượng nhà giao dịch NFT hàng tháng trong tháng 10 đạt 1,11 triệu, tăng 18% so với tháng 9, khoảng 950.000.

Điều này vẫn xảy ra mặc cho khối lượng giao dịch giảm 30% xuống 662 triệu USD trong tháng 10, mức thấp nhất được ghi nhận vào năm 2022, và doanh số bán hàng giảm 30% xuống 6,13 triệu. Công ty cho biết thêm:

“Sự gia tăng về số lượng nhà giao dịch cho thấy những người mới vẫn đang tham gia vào thị trường NFT và nó vẫn đang có nhu cầu lớn”.

Số lượng nhà giao dịch NFT hàng tháng (đơn vị triệu). Nguồn: DappRadar

Tháng này là một tháng bận rộn đối với cộng đồng NFT.

Ít nhất hai thị trường NFT nữa đã chuyển sang mô hình nhượng quyền tùy chọn (optional royalty model), bao gồm Magic Eden dựa trên Solana và LookingRare dựa trên Ethereum.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Yuga Labs vẫn tiếp tục thống trị thị trường NFT, với bảy trong số mười doanh thu hàng đầu trong tháng đến từ CryptoPunk và Bored Ape Yacht Club.

Trong số những lần bán hàng này, CryptoPunk#924 là có giá trị nhất, với cái giá cao ngất ngưỡng là 475 ETH vào ngày 27 tháng 10, trị giá là 731.435 USD tại thời điểm viết bài.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch NFT của Ethereum tiếp tục giảm trong quý thứ hai liên tiếp, giảm 21% so với tháng trước xuống còn 324 triệu USD, đại diện cho khối lượng thấp nhất mà DappRadar ghi nhận kể từ tháng 6 năm 2021.

Theo Dappradar, khối lượng giao dịch NFT của Polygon đã tăng vọt 770% so với tháng trước, nhờ sự thành công của các bộ sưu tập Reddit NFT.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 7, hơn 2,9 triệu hình đại diện Reddit đã được mint thành công, và đã tìm được đường vào hơn 2,8 triệu ví, với dữ liệu phân tích của Dune cho thấy tháng 10 kết thúc với doanh số của bộ sưu tập này đạt 10,1 triệu USD.

Khối lượng giao dịch dường như sẽ tiếp tục tăng đối với giải pháp lớp 2 trong tháng tới, nhờ thông báo của Meta vào ngày 2 tháng 11 rằng Polygon sẽ là đối tác đầu tiên cho các công cụ NFT sắp tới của họ.

Báo cáo cũng cho biết Dogecoin là token hoạt động tốt nhất trong tháng, kết thúc tháng với giá cao hơn 50% so với khi nó bắt đầu, sự kiện tiếp quản Twitter của Elon Musk, và thông báo về lộ trình tương lai của Dogechain với nhiệm vụ là các driver.