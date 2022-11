Fed nhận định: Các ngân hàng nhận định “chậm hơn không có nghĩa lãi suất sẽ thấp hơn" khi Thị trường Crypto tăng nhẹ từ tháng 12

Các tài sản rủi ro, bao gồm tiền mã hoá, gần đây đã tìm thấy được điểm tựa trên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tránh được việc tăng lãi suất khủng từ tháng 12 để kết thúc cái gọi là thắt chặt thanh khoản sớm hơn dự kiến và báo hiệu điều tương tự trong buổi thảo luận ngày 2 tháng 11.

Tuy nhiên, phần lớn các ngân hàng đầu tư vẫn tin rằng Fed có thể vẫn tiếp tục giữ lãi suất tăng và khả năng chuyển sang các đợt tăng thấp hơn không nhất thiết ngụ ý rằng sẽ kết thúc sớm việc thắt chặt thanh khoản.

Fed đã tăng chi phí vay lên 300 điểm cơ bản (bps) trong năm nay đối với các tài sản rủi ro. Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tăng lần thứ tư 75 bps vào thứ Tư, nâng chi phí đi vay lên phạm vi 3,75% -4%. Nó có thể báo hiệu một bước giảm 50 bps trong tháng 12.

Các thị trường dường như đã đi trước chính trong việc chậm lại cả về tần suất và cường độ của các đợt tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 12. Các nhà giao dịch kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất sẽ đạt đỉnh khoảng 4,8%, giảm so với mức lãi suất cuối cùng là 5% được định giá hai tuần trước, theo hợp đồng tương lai gắn với lãi suất huy động của Fed. Bitcoin đã tăng 10% trong hai tuần, trong khi chỉ số đô la giảm hơn 2%.

Tuy nhiên, yếu tố lạm phát vẫn còn khá đáng lo ngại, cho thấy Fed có rất ít khả năng để từ chối và ngừng tăng lãi suất sớm bất cứ lúc nào, đây là một dấu hiệu tiêu cực đối với các tài sản rủi ro.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy thước đo lạm phát ưu tiên của Fed, PCE cốt lõi, đã tăng 0,5% so với tháng trước trong tháng 9, giống như hồi tháng 8, khiến mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 5,1%. Con số này cao hơn đáng kể so với mục tiêu lạm phát hàng năm là 2%. Hơn nữa, chi phí việc làm tiếp tục tăng với tốc độ gấp đôi tỷ lệ đã đăng ký trong 15 năm qua.

Do đó, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn trong thời gian dài hơn, có khả năng nâng chi phí đi vay lên cao hơn mức lãi suất cuối kỳ là 4,8% được định giá theo thị trường.

"Fed sẽ nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu vào tuần tới. Họ sẽ nhận được thêm hai bản in NFP & CPI trước cuộc họp tháng 12; nếu những con số tiếp tục không tốt, việc tăng điểm 75 bps khác sẽ được áp dụng, nếu không, việc giảm xuống 50 bps sẽ là kịch bản tiếp theo", chiến lược gia tại Bank of America đã viết trong một ghi chú hàng tuần gửi cho khách hàng vào thứ Sáu. "Mặc dù thị trường rất trông chờ một cơ hội chuyển hướng, nhưng chậm hơn không có nghĩa lãi suất sẽ thấp hơn."

"Fed sẽ không dừng việc tăng lãi suất cho đến khi các dữ liệu cho thấy cần phải dừng. Chỉ số CPI cốt lõi đang ở mức cao nhất trong chu kỳ, chỉ số thất nghiệp U3 đang được ghi nhận ở mức thấp trong chu kỳ và các doanh nghiệp cho chúng tôi biết thách thức hàng đầu của họ là tuyển dụng. Trung Quốc và Mỹ đang dần tách ra xa hơn. Capex đang tăng. Thực phẩm và năng lượng ngày càng khan hiếm. Áp lực lạm phát dường như trên diện rộng và chưa có dấu hiệu biến mất. Kỳ vọng lạm phát trong khảo sát ngắn hạn đã tăng lên và rõ ràng việc của Fed vẫn chưa xong", các chiến lược gia nói thêm.

Các nhà kinh tế của BofA đang định giá một lộ trình tăng lãi suất tích cực hơn so với các dự báo vào tháng 9 của Fed, cho thấy lãi suất cuối kỳ đạt đỉnh 4,75%. (BofA) (Nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Hoa Kỳ)

Nhóm nghiên cứu tín dụng của Barclay cũng đưa ra quan điểm tương tự trong báo cáo hàng tuần, nói rằng xu hướng tiềm năng đối với các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn sẽ không đánh dấu sự xoay chuyển ôn hòa theo đúng nghĩa của từ này.

"Fed cần thấy lạm phát giảm và các điều kiện thị trường lao động xấu đi trước khi chuyển giảm lãi suất thật sự. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng Fed nó có khả năng sẽ giữ nguyên lựa chọn cho tháng 12, vì vậy chúng tôi nhận thấy sự giảm giá hạn chế hơn nữa đối với USD và có thể thấy đồng đô la tăng trở lại trong tuần này” Nhóm nghiên cứu tín dụng của Barcalys cho biết.

Sự phục hồi của đồng đô la có thể sẽ đè nặng lên các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền mã hoá. Bitcoin có xu hướng di chuyển theo hướng ngược lại với đồng đô la.

Lee Hardman, nhà phân tích tiền tệ tại Ngân hàng MUFG, cho biết trong ghi chú khách hàng hôm thứ Ba, "Nếu Fed làm chậm tốc độ lãi tăng trong tháng 12, điều đó không nhất thiết có nghĩa là tổng số tiền thắt chặt được giao trong chu kỳ thắt chặt hiện tại sẽ ít hơn, mặc dù đó sẽ là giả định ban đầu."

"Có thể Fed làm chậm tốc độ tăng lãi nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục tăng lâu hơn", Hardman nói thêm.

Sau đây là những gì các ngân hàng khác kỳ vọng:

Danske Bank

"Còn quá sớm để Fed trở nên mềm mỏng hơn với lãi suất, và chúng tôi cho rằng sẽ một mức tăng 75bp và cách tiếp cận siết chặn tiền tệ. Fed sẽ tăng thêm 150bp trong năm nay, sau đó mới dừng lại."

ING

"Mặc dù chúng ta có thể “chậm lại" trong tốc độ thắt chặt kể từ tháng 12 trở đi, nhưng rõ ràng là lạm phát còn lâu mới đánh bại được và rủi ro là việc tăng lãi suất có thể tiếp tục lâu hơn."

SEB group