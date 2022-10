Các Nhà Lập Pháp Vương Quốc Anh Bỏ Phiếu Để Công Nhận Tiền Mã Hóa Là Công Cụ Tài Chính Được Quản Lý

Các nhà lập pháp ở Vương quốc Anh đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận tài sản tiền mã hóa là các sản phẩm và công cụ tài chính được quản lý tại quốc gia này vào thứ Ba.

Viện Thứ dân ( The House of Commons ), hạ viện của quốc hội, đã họp vào thứ Ba để đọc từng dòng về Dự luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính ( Financial Services and Markets Bill ) được đề xuất, trong đó bao gồm cả chiến lược kinh tế hậu Brexit của Vương quốc Anh. Các nhà lập pháp đã xem xét một danh sách các sửa đổi được đề xuất cho dự luật, bao gồm một bảng danh sách do nghị sĩ Andrew Griffith thực hiện có liệt kê các tài sản tiền mã hóa nằm trong phạm vi các dịch vụ tài chính được quy định trong nước.

Dự thảo luật đã bao gồm các biện pháp để mở rộng quy định hiện hành đối với các loại stablecoin dùng để thanh toán, là loại tiền mã hóa được gắn với giá trị của các tài sản khác như USD hoặc vàng.

"Điều quan trọng ở đây là xem chúng [tiền mã hóa] như các dạng tài sản tài chính khác và không ưu tiên chúng, nhưng cũng là để đưa loại tài sản này lần đầu tiên vào phạm vi quản lý", Griffith, bộ trưởng dịch vụ tài chính và thành phố đã nói trong cuộc họp quốc hội trước khi các nhà lập pháp biểu quyết phần lớn ủng hộ việc giữ nguyên sửa đổi trong gói lập pháp.

Ngành công nghiệp tiền mã hóa tại Anh, gần đây đã vui mừng về việc bổ nhiệm Rishi Sunak làm Thủ tướng mới của đất nước, hoan nghênh những nỗ lực của ông nhằm công nhận các tài sản kỹ thuật số một cách rộng rãi. Dự luật thị trường - bao gồm việc mở rộng các quy định dành cho stablecoin - đã được giới thiệu trong thời gian Sunak làm bộ trưởng tài chính dưới thời Boris Johnson.

Điều khoản crypto - tiền mã hóa, dựa trên định nghĩa về "cryptoasset - tài sản tiền mã hóa" được chèn bởi điều khoản mới 14, "làm rõ rằng tài sản tiền mã hóa có thể được đưa vào phạm vi các điều khoản hiện có" của Đạo luật thị trường và dịch vụ tài chính năm 2000 liên quan đến các hoạt động tài chính được quản lý, Griffith cho biết. Các điều khoản này có thể giúp quản lý các chương trình khuyến mãi tiền mã hóa và các công ty ngoài vòng pháp luật không được phép hoạt động trong nước.

Theo Griffith, việc đưa tiền mã hóa vào phạm vi dự luật sẽ đảm bảo Kho bạc Nhà nước được trang bị kỹ càng để phản ứng với những phát triển trong lĩnh vực tiền mã hóa một cách nhanh chóng, và đưa ra quy định một cách "nhanh nhẹn" phù hợp với cách tiếp cận rộng hơn của đất nước để điều chỉnh lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Ông cũng cho biết: "Kho bạc sẽ tham khảo ý kiến ​​về cách tiếp cận của họ với ngành và các bên liên quan trước khi sử dụng các quyền hạn để đảm bảo khuôn quy định mới sẽ phản ánh được những lợi ích và rủi ro duy nhất do các hoạt động tiền mã hóa gây ra".