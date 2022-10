Ray Youssef của Paxful nói 'Hyperbitcoinization' đang dần bao phủ thị trường

Satoshi Nakamoto, người sáng lập bí ẩn của Bitcoin , từng có một câu nói nổi tiếng, “Bitcoin sẽ phương tiện đắc lực cho những người không có thẻ tín dụng”.

Theo Ngân hàng Thế giới, ít nhất 1,4 tỷ người không có thẻ tín dụng và hầu hết những người này sống ở các nước còn non trẻ như Nigeria và El Salvador. Những cá nhân không có ngân hàng này có phải là những người sẽ đi đầu trong quá trình “hyperbitcoinization” - quá trình đưa Bitcoin trở thành hệ thống tiền tệ thống trị trên thế giới không?

Liệu “hyperbitcoinization” (siêu bitcoin hóa) có thực sự trở thành xu hướng toàn cầu hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng Ray Youssef, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Paxful, một sàn giao dịch bitcoin ngang hàng phổ biến ở Châu Phi, đã nhận thấy làn sóng này đang diễn ra ở Nam toàn cầu.

“Điều đáng kinh ngạc về Nigeria nếu từ góc độ bitcoin, thì đó có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà câu chuyện về bitcoin không mang tính đầu cơ. Phần lớn việc sử dụng bitcoin ở Nigeria là giao dịch ngang hàng (P2P),” - Youssef cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk.

Theo một báo cáo được công bố vào đầu năm nay bởi KuCoin, một sàn giao dịch tiền mã hoá trên toàn cầu cho biết, có hơn 33 triệu người Nigeria (khoảng 35% dân số trưởng thành) sở hữu bitcoin hoặc các loại tiền mã hoá khác. Báo cáo cho thấy hơn một nửa trong số những cá nhân đó sử dụng bitcoin và crypto để thanh toán.

Việc sử dụng crypto để thanh toán cũng được ghi nhận bởi một báo cáo khác được công bố vào tháng trước bởi công ty dữ liệu blockchain Chainalysis. Báo cáo đó nói rằng Châu Phi cận Sahara có tỷ lệ thanh toán tiền mã hoá nhỏ lẻ cao nhất thế giới (80% các khoản thanh toán crypto dưới 1000 USD).

Ở Kenya, một thị trường quan trọng khác của Paxful, người dân địa phương sử dụng bitcoin tại các nhà hàng, spa và cửa hàng điện tử bán lẻ. Theo Chainalysis, đối với Paxful, Kiều hối tiền mã hoá đã tăng 140% so với năm ngoái trong nước.

Vai trò của quốc gia

Một số ý kiến cho rằng sự mất niềm tin vào tiền pháp định của một quốc gia chính là điều kiện tiên quyết cho quá trình hyperbitcoinization. Nếu đúng như vậy, các quốc gia đang phát triển có nhiều khó khăn với khả năng quản lý kinh tế yếu kém có thể dẫn đầu cuộc cách mạng Bitcoin này. Tất nhiên, người dùng từ các quốc gia như vậy trước tiên sẽ cần tiếp xúc với hệ sinh thái Bitcoin.

Ở El Salvador, ít nhất là một phần, sự phơi bày đó đã đến khi chính phủ chính thức hợp pháp hoá bitcoin vào tháng 9 năm ngoái dưới thời Tổng thống Nayib Bukele.

“Một số người đã buộc tội tổng thống là phù phiếm… và đẩy mọi người vào một điều gì đó không có ý nghĩa,” Youssef nói. “Tôi nghĩ việc triển khai có thể suôn sẻ hơn rất nhiều. Nhưng với nỗ lực lần đầu tiên trên quy mô quốc gia, tôi nghĩ rằng chính phủ và đội ngũ trẻ …..đã thực sự làm được một điều đáng kinh ngạc. ”

Mặc dù gây được sự chú ý lớn và chiếm được cảm tình của những người đam mê bitcoin, chiến lược của Bukele dường như là một bước đi vô cùng khác biệt. Quốc gia duy nhất khác theo sau El Salvador dẫn đầu là Cộng hòa Trung Phi, quốc gia đã chấp nhận bitcoin làm đồng tiền hợp pháp vào tháng 4 vừa qua. Nhưng một lần nữa, đó có thể là ngoại lệ hơn là quy luật.

“Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo chính phủ về điều này. Trong tất cả các tình huống, rõ ràng là có sự quan tâm. Điều duy nhất họ không có, là một tổng thống trẻ, như Bukele, người gần như có thể dám đi lối đi riêng của mình, ”Youssef nói.

Ngay cả khi các chế độ thù địch với bitcoin và thậm chí với những rào cản về cơ sở hạ tầng như kết nối internet hạn chế, thì dường như bitcoin vẫn cố gắng phát triển. Theo Youssef cho biết, trường hợp điển hình là khi ngân hàng trung ương của Nigeria hạn chế việc sử dụng tiền mã hoá ở nước này vào năm ngoái (một quốc gia nơi chỉ hơn một nửa dân số có quyền truy cập internet), thì khối lượng của Paxful vẫn đã tăng lên.

“Họ cấm các ngân hàng nào có tài khoản nào [liên kết với] các sàn giao dịch tiền mã hoá. Và chuyện gì đã xảy ra? Số lượng của Paxful đã tăng ít nhất 20% và tiếp tục tăng vì mọi người đều nhảy vào giao dịch P2P, ”Youssef nói.

Ngày Beach day của Bitcoin

Trong lịch sử, việc sử dụng Bitcoin là một hoàn toàn tự nhiên. Ngay cả ở El Salvador, những nỗ lực cơ bản nhất như Bitcoin Beach cũng đã được thực hiện từ rất lâu trước khi có sáng kiến của tổng thống Bukele. Bitcoin Beach bắt đầu vào năm 2019, là một dự án tìm cách sử dụng bitcoin làm phương tiện trao đổi tại các ngôi làng nhỏ ven biển của El Salvador như El Zonte và Punta Mango.

“Lúc đầu, ở Bitcoin Beach hoàn toàn không tồn tại sự ép buộc nào và đó thực sự là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, sau đó, khi lực lượng chính phủ [vào cuộc] và đưa ra các yêu cầu bắt buộc, nó đã làm khuấy động cả cộng đồng và dần đánh mất niềm tin của họ, ”Youssef nói.

Cho đến nay, cách thức phát triển tự nhiên dường như là con đường thành công nhất đối với quá trình hyperbitcoinization. Bitcoin Beach là kết quả nổi trội nhất của nền kinh tế bitcoin “vòng tròn” để các cá nhân nhận và thanh toán bằng bitcoin. Và từ đó, các cộng đồng tương tự đã xuất hiện trên khắp thế giới:

Bitcoin Lake là một dự án ở Panajachel, Guatemala, giúp người dân địa phương khai thác bitcoin bằng thiết bị chạy bằng dầu ăn cũ. Dự án được bắt đầu bởi Patrick Melder và không chỉ thúc đẩy việc áp dụng bitcoin mà còn giúp làm sạch ô nhiễm ở Hồ Atitlán liền kề.

— Jim Shewchuk ⛏🇬🇹 (@ShewchukJim) October 16, 2022

Đó là một cái hồ lớn. Đừng nghĩ rằng không có đủ chỗ cho bạn và bitcoin của bạn. Hãy đến, chiêm ngưỡng khung cảnh, uống một chút cà phê ngon nhất trên thế giới và chi tiêu một chút # bitcoin #guatemala pic.twitter.com/YRaEoS7sqr

- Jim Shewchuk ⛏🇬🇹 (@ShewchukJim) ngày 16 tháng 10 năm 2022

Đảo Bitcoin, tên chính thức là Đảo Boracay, là một điểm nóng du lịch ở Philippines. Nhà cung cấp ví Lightning Network, Pouch đã bắt đầu chiến dịch giáo dục bitcoin trên đảo và khuyến khích khách du lịch “sống bằng bitcoin tại hơn 200 địa điểm bao gồm khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp, thể thao dưới nước và hơn thế nữa”. Chủ nhật có nghĩa là thư giãn, Vì vậy, tôi vừa đi dạo quanh Đảo hôm nay để tiêu vài sats Hôm nay tôi đã trả một nửa tiền thuê nhà của mình bằng #Bitcoin và tôi sẽ trả nửa tiếp theo vào cuối tháng. Chúng tôi đang nỗ lực để có thể có thêm nhiều cửa hàng quốc tế có thể sớm chấp nhận #Bitcoin pic.twitter.com/IuUcmEbm4N

— Bitcoin Island Philippines 🇵🇭 (@BitcoinIslandPH) October 9, 2022

Bitcoin Ekasi là một tổ chức phi lợi nhuận đã thành lập nền kinh tế bitcoin ở Vịnh Mossel, Nam Phi. Paxful và Built with Bitcoin, chi nhánh phi lợi nhuận của Paxful, gần đây đã quyên góp tiền để xây dựng một trung tâm giáo dục cho Bitcoin Ekasi.

Tổ chức phi lợi nhuận Nam Phi @BitcoinEkasi hiện đang tiến một bước gần hơn đến việc thiết lập nền kinh tế #bitcoin vòng tròn với việc ra mắt trung tâm giáo dục mới ở Vịnh Mossel. @FrederickMunawa báo cáo. Https://t.co/KBhf0aA8NV

- CoinDesk (@CoinDesk) ngày 11 tháng 10 năm 2022

“Được xây dựng bằng Bitcoin là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) mà tôi đã bắt đầu cách đây vài năm và Built with Bitcoin là tổ chức xây dựng tất cả các trường học, xây dựng tất cả các giếng và Paxful là một trong những nhà tài trợ chính của Built with Bitcoin, ”Youssef nói.

Miền nam toàn cầu

Built with Bitcoin cũng đã xây dựng hai trường học ở Nigeria nhằm thể hiện cam kết của Youssef đối với không chỉ Châu Phi mà còn với toàn bộ phía Nam của toàn cầu (Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Mỹ Latinh và Caribe).

“Miền Nam Toàn cầu rất thú vị, đặc biệt là những nơi như Châu Phi, bởi vì người dân ở đó không cần bất cứ thứ gì,” Youssef nhận xét. “Họ đang chịu những chế độ tài chính hạn chế như vậy, thành thật mà nói, đó là một điều kỳ diệu khi họ không bị tuyệt chủng. Họ khéo léo và tháo vát sẽ tạo ra sự giàu có đáng kinh ngạc ”.

Có vẻ như một công thức chiến thắng cho quá trình hyperbitcoinization đang bắt đầu hình thành - tăng trưởng hoàn toàn tự nhiên ở miền Nam toàn cầu và được hỗ trợ bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Youssef tin rằng nhân khẩu học của phía Nam toàn cầu với con số lên đến hàng tỷ, sẽ dễ tiếp thu hơn với trường hợp sử dụng ban đầu của bitcoin và từ đó sẽ hoạt động mạnh mẽ như người tiên phong của quá trình siêu bitcoin hóa và cuối cùng sẽ gặt hái được những lợi ích đáng nhận.