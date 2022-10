Thị Trường Crypto Tăng Lại Bất Chấp Tâm Lý Tiêu Cực

Thứ Sáu vui vẻ! Bản tin tiêu điểm cuối tuần - The Weekly Market Highlights là bản tin do đội ngũ Binance Research hợp tác để tổng hợp thông tin trong tuần, tóm tắt các sự kiện chính của thị trường và các góc nhìn của đội ngũ.

🔎 Macro / TradFi

Liz Truss kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng kéo dài 44-ngày do tình trạng hỗn loạn về kinh tế và chính trị. Việc từ chức này khiến bà trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Anh. Vẫn chưa rõ người kế nhiệm Liz Truss sẽ là ai nhưng Rishi Sunak, cựu thủ tướng, đã nổi lên là người sớm được yêu thích để trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Sunak trước đây đã tuyên bố công khai rằng anh ấy muốn Vương quốc Anh trở thành “một trung tâm tiền mã hóa toàn cầu”.

Các thị trường tương lai mà đi theo quỹ liên bang với tỷ giá của Mỹ hiện đang định giá theo tỷ lệ chính sách chuẩn là 5% vào tháng 5 năm 2023 . Con số này đã tăng lên sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố vào tuần trước. Kỳ vọng trước đó là 4,6%. Dự đoán là Cục Dự trữ Liên bang sẽ lại mạnh tay tăng lãi suất (75 bps) tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào đầu tháng 11. Điều này là do chỉ số giá tiêu dùng tăng lớn hơn dự kiến.

🔎 Tiền mã hóa

L1:

Tuần này, một giải pháp Lớp 1 mới - Aptos đã bước vào cuộc đua. Aptos Labs, công ty đã huy động được 150 triệu USD vào tháng 7 năm nay, đã ra mắt Aptos Mainnet vào đầu tuần này. Aptos được xây dựng trên một ngôn ngữ mã hóa mới có tên là “Move”. Move, một ngôn ngữ lập trình hệ thống có tốc độ cực nhanh (rust-based programming language), ban đầu được phát triển tại Facebook để tăng cường sức mạnh cho blockchain Diem, nhưng lại là platform agnostic (đại lý truyền thông chuyên phân phối nội dung qua môi trường trực tuyến). Aptos là một trong nhiều dự án Lớp 1 tìm cách cải thiện khả năng mở rộng của không gian Lớp 1 hiện tại - bạn có thể tìm hiểu thêm về việc này trong báo cáo nghiên cứu mới nhất của chúng tôi - Aptos and Sui - The New Kids on the Block .

L2:

TVL: 4,62 tỷ USD (-1,1% / 7 ngày)

Các giải pháp lớp 2 trên Ethereum đang bận rộn xây dựng và mở rộng mainnet. Các Optimistic rollup đã đạt được rất nhiều sức hút vào đầu năm, nhưng với khả năng tương thích với EVM, zero-knowledge rollup có thể tạo ra sự cạnh tranh mới . Nhưng Ethereum không phải là L1 duy nhất đang mở rộng quy mô. BNB Chain gần đây đã giới thiệu zkBNB. Cùng với các zk-rollups khác, zkBNB có cùng khả năng gộp hàng trăm giao dịch thành một đợt off-chain và tạo ra một cryptographic proof (bằng chứng mật mã). Hơn nữa, nhờ vào việc sử dụng các bằng chứng zk-SNARK, ZkBNB có cùng tính năng bảo mật với BNB Smart Chain.

DeFi:

TVL: 51,77 tỷ USD (-2,8% / 7 ngày)

Giao thức cho vay và giao dịch dựa trên Solana Mango Markets đã bỏ phiếu thông qua đề xuất dàn xếp với các tin tặc đã rút hết 114 triệu USD giá trị thanh khoản. Theo đề xuất, bên tấn công sẽ trả lại tài sản trị giá 67 triệu USD – dẫn đến một trong những khoản săn lỗi nhận tiền thưởng (bug bounty) lớn nhất từ ​​trước đến nay ở mức 47 triệu USD, gây ra một sự tranh cãi trong cộng đồng.

Stablecoin $ GHO của Aave đã hoàn thành đợt kiểm toán đầu tiên. Aave DAO đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai stablecoin trên Ethereum v3, và một testnet sẽ ra đời trong những tuần tới.

NFTs:

Dự án NFT nổi tiếng Azuki đã phát hành Physical Backed Token ( PBT ) để liên kết các đối tượng thực với blockchain. PBT sẽ sử dụng chip BEAN, chip này có thể tạo ra các cặp khóa không đối xứng, đạt được xác thực phi tập trung và theo dõi quyền sở hữu của các đối tượng thực.

Ở một diễn biến khác, X2Y2 đã công bố Trackable Royalty , cho phép ghi lại lựa chọn trả tiền bản quyền của người dùng và kiểm tra số tiền bản quyền đã được trả trong lần mua CUỐI CÙNG.

Market Pulse:

Market Pulse là tập hợp các biểu đồ và thông tin chi tiết chính của Binance Research, làm rõ tình trạng của tiền mã hóa. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng trong khi vốn hóa thị trường tiền mã hóa tăng 8,4% theo quý trong quý 3, tâm lý chung vẫn khá tiêu cực. Trong không gian Lớp 1, các hoạt động blockchain thường có xu hướng thấp hơn trong Quý 3. Sự kiện đáng chú ý là Ethereum Merge vào tháng 9. Với DeFi, sau khi sụt giảm mạnh trong tháng 5, Tổng giá trị bị khóa vẫn chưa phục hồi và bị giới hạn trong khoảng 50-60 tỷ USD trong quý 3. Tuy nhiên, số lượng người mua duy nhất vẫn tăng và tăng nhẹ trong quý. Cảnh quan GameFi được dẫn đầu bởi BNB Chain, Ethereum và Polygon, với gần 70% thị phần (tính theo số lượng trò chơi).

Đọc báo cáo đầy đủ tại đây - Q3 State of Crypto - Market Pulse

🔎 Ấn phẩm Nghiên cứu Binance mới nhất

Đón xem các ấn phẩm mới nhất của chúng tôi:

Binance Research

Giới thiệu về Binance Research: Binance Research là một chi nhánh nghiên cứu của Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới. Nhóm cam kết cung cấp bản phân tích khách quan, độc lập và toàn diện, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành nhà dẫn đầu về tư tưởng trong không gian tiền mã hóa. Các nhà phân tích của chúng tôi thường xuyên cho xuất bản các bài viết sâu sắc về các chủ đề liên quan nhưng không giới hạn như hệ sinh thái tiền mã hóa, công nghệ blockchain và các chủ đề thị trường mới nhất.