Ether Bắt Đầu Giảm Phát

14 tháng 10 năm 2022

Thứ Sáu vui vẻ! Bản tin tiêu điểm cuối tuần là bản tin do đội ngũ Binance Research hợp tác để tổng hợp thông tin trong tuần, tóm tắt các sự kiện chính của thị trường và các góc nhìn của đội ngũ.

🔎 Macro / TradFi

Lạm phát của Mỹ trong tháng 9 tăng 8,2%, cao hơn mức kỳ vọng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (“CPI”) tăng cao, thị trường chứng khoán đã quay đầu trong ngày giao dịch và đóng cửa ở mức cao hơn, cho thấy mối lo ngại về lạm phát có thể đã phần nào được định giá. Sau khi chỉ số CPI được công bố, các trader đều chắc chắn 99% rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% vào tháng 11.

🔎 Tiền mã hóa

L1:

Có ai đó đã nói về giảm phát? Ether đã giảm phát trong tuần này ( số lượng ETH bị đốt nhiều hơn số lượng được phát hành) với sự sụt giảm nguồn cung hơn 6.000 ETH kể từ ngày 8 tháng 10. Việc ra mắt của một token dẫn đến việc tăng phí gas đã góp phần vào sự kiện này. Về bối cảnh, Ether được xem là đang giảm phát khi giá gas là 15 gwei hoặc cao hơn.

L2:

Cuộc đua ra mắt Máy ảo Ethereum zero-knowledge hoạt động (“zkEVM”) đang nóng lên. Tuần này, Polygon đã thông báo về việc ra mắt testnet zkEVM công khai của mình . Aave, Uniswap, Lens và Midnight Society sẽ nằm trong số các giao thức đầu tiên được triển khai trên Testnet ZkEVM.

Scroll đã phát hành phiên bản nâng cấp của testnet pre-Alpha của họ, cho phép triển khai hợp đồng thông minh trên Scroll và cho phép người dùng kết nối các ERC-20 và NFT giữa các testnet L1 và L2 của Scroll.

zkSync 2.0 dự kiến ​​sẽ ra mắt trên mainnet vào cuối tháng 10. Ngoài ra, bản thử nghiệm đầu tiên L3 ‘Pathfinder’ tương thích với EVM của zkSync sẽ được triển khai cho testnet công khai vào Quý 1 năm 2023.

DeFi:

Có một số vụ tấn công DeFi trong tuần này . Mango Markets, một nền tảng DeFi trên Solana, đã bị tấn công với trị giá hơn 100 triệu USD. TempleDAO , một giao thức DeFi yield-farming , đã bị hack với số tiền hơn 2,3 triệu USD.

NFTs:

Tiền bản quyền của NFT đã gây ra cuộc tranh luận trong cộng đồng NFT một thời gian. Một số ủng hộ tiền bản quyền 0% trong khi những người khác cho rằng tiền bản quyền là nguồn thu nhập cần thiết cho những nhà sáng tạo. Tuần này, DeGods, một dự án Solana NFT nổi tiếng, đã chuyển sang mô hình tiền bản quyền 0% vì người sáng lập cho rằng sự phổ biến ngày càng tăng của mô hình này là một yếu tố thúc đẩy thị trường quan trọng.

OpenSea, một thị trường NFT, đã hỗ trợ thêm cho Avalanche . Điều này nâng tổng số blockchain được hỗ trợ lên bảy: Ethereum, Polygon, Klaytn, Solana, Optimism, Arbitrum và Avalanche.

Web2 x Crypto:

Google đã thông báo rằng họ sẽ cho phép một số khách hàng được thanh toán cho các dịch vụ cloud bằng các loại tiền kỹ thuật số bắt đầu từ năm sau.

