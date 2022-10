Lượng đơn đăng ký thương hiệu cho NFT tăng mạnh

Tin tức mới nhất

NFT tăng mạnh! Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 6366 đơn đăng ký thương hiệu tại Mỹ đã được nộp cho lĩnh vực NFT - Số lượng đơn đăng ký thương hiệu của năm 2022 đã vượt xa con số thương hiệu được nộp vào năm 2021. Những con số đáng kinh ngạc này đã được ghi nhận vào thời điểm mà những người nổi tiếng, các influencer, các thương hiệu đã tham gia NFT. Từ Sony Music Entertainment đến Moet Hennessy và những cái tên đình đám khác như Ninja Turtles, Slime, Mean Girls cho đến các ca sĩ như Miley Cyrus, đều đã bắt đầu hành trình NFT của mình.

Cool Cats NFT mở rộng sang mảng Game Web3 với khoản đầu tư chiến lược từ Animoca Brands - Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy sứ mệnh của Cool Cats trở thành thương hiệu NFT nổi bật nhất toàn cầu và trở thành một công ty truyền thông & nội dung sáng giá. Đặc biệt, sự hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ mở rộng các dịch vụ trò chơi blockchain của thương hiệu.

Yuga Labs chọn 7 thành viên để thành lập Hội đồng cộng đồng BAYC - Nhiệm vụ chính của Hội đồng sẽ là hỗ trợ các sáng kiến Web3 trong cộng đồng Bored Ape. Yuga đưa ra một số ứng dụng tiềm năng để hội đồng hỗ trợ như là các sản phẩm thương mại, các buổi gặp gỡ và các hoạt động từ thiện.

Tiêu điểm trong tuần

NEO FANTASY là một trò chơi ACGN được xây dựng trên blockchain kết hợp với NFT và DeFi, tập trung nhiều vào gameplay, tạo ra một thế giới ACGN đầy bất ngờ cho những người dùng thích khám phá metaverse bằng các trò chơi ACGN RPG.

Các đợt ra mắt NFT sắp tới

Bộ sưu tập Hộp bí ẩn của Klay Thompson Grails

Hệ sinh thái Web3 về sức khỏe và thể dục Amino sẽ ra mắt bộ sưu tập NFT kỷ niệm sự nghiệp ấn tượng của Klay Thompson, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật từ chức vô địch năm 2015, 2017, 2018 và 2022 của anh với Golden State Warriors.

Hộp Bí ẩn NFT sẽ được bán độc quyền trên thị trường Binance NFT vào ngày 18 tháng 10 năm 2022. Đợt phát hành này sẽ bao gồm 10.000 Hộp bí ẩn có giá 50 USD cho mỗi hộp. Các NFT hiếm trong bộ sưu tập này sẽ bao gồm các kỷ vật độc quyền của Klay Thompson như áo đấu, bóng rổ và ảnh có chữ ký.

Xác thưc NFT: Đấu tranh với NFT giả mạo và các chiêu trò lừa đảo

Thị trường NFT ngày nay đã mang giá trị đến hàng tỷ đô la, tuy nhiên dù tính chất NFT là các vật phẩm độc nhất, thị trường vẫn có thể tồn tại các NFT giả do những kẻ lừa đảo tạo ra. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ bản thân bằng cách hiểu rõ hơn về xác thực NFT và cách thức hoạt động của nó.