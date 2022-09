Tiêu điểm thị trường trong tuần: Bản nâng cấp Vasil của Cardano

Thứ Sáu vui vẻ! Bản tin tiêu điểm cuối tuần là bản tin do đội ngũ Binance Research hợp tác để tổng hợp thông tin trong tuần, tóm tắt các sự kiện chính của thị trường và các góc nhìn của đội ngũ.

🔎 Macro / TradFi

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,75% trong tuần này, đưa lãi suất chuẩn lên phạm vi từ 3% - 3,25%, đây mức được ghi nhận lần cuối vào năm 2008. Điều này đánh dấu lần tăng lãi suất 0,75% thứ ba liên tiếp khi Fed tiếp tục nỗ lực chống lạm phát của mình. Sắp tới, biểu đồ dot plot của Fed cho thấy lãi suất sẽ tăng ít nhất 1,25% trong hai cuộc họp còn lại trong năm nay. Các quan chức dự báo lãi suất cho vay sẽ đạt mức cuối kỳ là 4,6% vào năm 2023. Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 1,71% và Nasdaq giảm 1,79%. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) chạm mức cao nhất trong 20 năm, giao dịch trên 111 tại thời điểm bài viết được soạn thảo.

Một số ngân hàng trung ương toàn cầu khác cũng đã đưa ra hành động cụ thể trong tuần này để chống lại lạm phát. Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất thêm 0,5%; Ngân hàng Norges của Na Uy tăng lãi suất 0,5%; Ngân hàng Riksbank của Thụy Điển tăng lãi suất 1%; Ngân hàng Quốc gia của Thụy Sĩ đã tăng lãi suất lên 0,75%. Nhật Bản không thay đổi tỷ giá chính sách của mình nhưng đã tăng giá đồng Yên.

🔎 Crypto

L1:

Nối tiếp sự kiện Merge của Ethereum vào tuần trước là một sự kiện nâng cấp L1 cũng không kém phần quan trọng khác trong tuần này, đó là sự kiện nâng cấp Cardono Vasil . Đợt hard fork của Vasil diễn ra sau nhiều lần trì hoãn, dự kiến sẽ giúp cho blockchain có khả năng mở rộng tốt hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Bên cạnh đó, BNB Chain tiếp tục có những bước tiến đổi mới trên mặt trận bảo mật với sự ra mắt của AvengerDAO , một cơ chế bảo mật do cộng đồng điều hành, tập trung vào việc phát hiện các lỗ hổng và khai thác theo thời gian thực. Hệ thống AvengerDao bao gồm ba thành phần chính: (1) Meter, một thụ động Hệ thống API; (2) Watch, một hệ thống cảnh báo dựa trên đăng ký; và (3) Vault, một hệ thống quản lý quỹ có thể lập trình được. AvengerDAO xuất hiện ngay sau khi ra mắt nền tảng DappBay với tính năng Red Alarm vào tháng 7, đánh dấu các dự án tiềm ẩn rủi ro cao.

L2:

Một tin tức thú vị dành cho nhóm các fan của Optimism và các nhà sưu tập NFT. Optimism đã khởi chạy Optimism Quest nhằm mục đích giáo dục người dùng mới về một số dự án phổ biến nhất trên L2. Người dùng có thể đúc NFT khi họ thể hiện kiến thức trong một dự án tham gia. Hiện có 18 nhiệm vụ khác nhau (với kế hoạch để bổ sung thêm trong thời gian tới).

DeFi:

Lời kêu gọi hành động - những người dùng đã sử dụng Profanity trước đây có thể muốn cân nhắc chuyển tiền sang một ví khác. Công ty tạo lập thị trường Wintermute đã đối mặt với một đợt tấn công khai thác DeFi khiến thất thoát khoảng 160 triệu đô la Mỹ. Giám đốc điều hành Wintermute, Evgeny Gaevoy, đã cho biết rằng CeFi của công ty và các hoạt động over-the-counter không bị ảnh hưởng và công ty “có khả năng thanh toán gấp đôi số vốn chủ sở hữu còn lại”. Cuộc tấn công có khả năng liên quan đến một lỗi nghiêm trọng trong công cụ tạo địa chỉ ảo của Ethereum có tên là Profanity.

NFTs:

OpenSea, thị trường NFT lớn nhất, không hề ngủ quên trên chiến thắng của mình và đã công bố ra mắt các tính năng mới trong tuần này để mang đến “trải nghiệm đúc toàn diện và an toàn”. Các tính năng này bao gồm sở hữu trang riêng để drop tác phẩm dành riêng cho nhà sáng tạo, cho phép nhà sưu tập đúc trực tiếp từ OpenSea và truy cập vào SeaDrop, một hợp đồng nguồn mở an toàn để người sáng tạo không cần phải tạo các hợp đồng thông minh tùy chỉnh. Điều này sẽ giúp vượt qua những thách thức liên quan đến việc ra mắt NFT, chẳng hạn như yêu cầu chuyên môn kỹ thuật và sáng tạo cũng như mối quan tâm của các nhà sưu tập về tính an toàn của của quá trình đúc.

TradFi x Crypto:

Nasdaq được cho là đang đẩy mạnh trong lĩnh vực crypto với kế hoạch cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số cho các khách hàng tổ chức. Công ty sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) cho các tổ chức.

