Tiêu điểm thị trường trong tuần: Sự kiện Merge đã chính thức hoàn tất

🔎 Macro / Tradfi

Lạm phát CPI của Mỹ trong tháng 8 được ghi nhận ở mức 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù thấp hơn con số 8,5% từ tháng 7, nhưng vẫn cao hơn mức dự báo x đồng thuận là 8,1%. Sau kết quả cao hơn mong đợi, thị trường rủi ro giảm trên diện rộng và CME Group hiện cho thấy xác suất 26% về việc Fed tăng đầy đủ 100bps tại cuộc họp ngày 21 tháng 9 của họ, với mức tăng 75bps vẫn là kịch bản cơ bản.

🔎 Crypto

L1:

Sự kiện Merge được chờ đón từ lâu nay chính thức hoàn tất và Ethereum hiện đang chính thức hoạt động với blockchain proof-of-stake (bằng chứng cổ phần). Tỷ lệ băm trên các đồng coin bằng chứng công việc khác cũng đã tăng đáng kể sau sự kiện Merge với Ethereum Classic tăng khoảng 414% về tỷ lệ băm trong tuần trước. Dù với Ethereum điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng, nhưng nó chỉ đơn giản là khởi đầu cho lộ trình đầy tham vọng của họ, với “Surge” tập trung vào khả năng mở rộng là trọng tâm phát triển tiếp theo của đội ngũ Ethereum.

BNB Smart Chain đã công bố quan hệ đối tác với Google Cloud, cho phép các dự án dựa trên L1 truy cập vào cơ sở hạ tầng Google Cloud và “truy cập nhanh” vào chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của họ.

DeFi:

Kho bạc Compound đã ra mắt một doanh nghiệp cho vay với khách hàng tổ chức mới, theo đó các tổ chức được công nhận có thể vay USD hoặc USDC trên cơ sở phi tập trung, với lãi suất cố định bắt đầu từ 6% APR, trong khi sử dụng Bitcoin, Ether hoặc các tài sản ERC-20 được hỗ trợ khác làm tài sản thế chấp.

Sự chấp thuận trên toàn cầu:

Chainalysis công bố Chỉ số chấp nhận tiền mã hoá trên toàn cầu 2022 . Đáng chú ý, Việt Nam, Philippines, Ukraine, Ấn Độ và Mỹ nằm trong 5 quốc gia hàng đầu về việc chấp nhận tiền mã hoá (theo thứ tự). Các thị trường mới nổi thống trị bảng xếp hạng, ngoài Nga, Mỹ, Anh và Ukraine, tất cả các quốc gia khác đều ở Nam bán cầu.

TradFi:

Đáng chú ý ở Tradi, đội ngũ của Charles Schwab, Fidelity Digital Assets và chứng khoán Citadel (cùng với một vài người ủng hộ nữa) đang hợp tác cùng nhau để khởi động một sàn giao dịch tiền mã hoá mới, có tên là EDX Markets. Sàn giao dịch sẽ sử dụng công nghệ được xây dựng bởi sàn giao dịch cổ phần dựa trên công nghệ, Sàn giao dịch thành viên (MEMX).

Tuần này, Starbucks đã công bố một chương trình khách hàng thân thiết dựa trên NFT với sự hợp tác của Polygon. Starbucks Odyssey sẽ cho phép khách hàng mua và kiếm đồ sưu tầm dưới dạng NFTs sẽ mang lại lợi ích và trải nghiệm phong phú.

NFTs

OpenSea thông báo ra mắt OpenRarity; một dự án do cộng đồng xây dựng để cung cấp phép tính độ hiếm có tính toán học, minh bạch cho NFT. Sự ra mắt là sự hợp tác giữa OpenSea, Curio, icy.tools và PROOF và đã được kiểm tra bởi các nhóm người sáng tạo từ một số bộ sưu tập thuộc top 100.

Doodles đã công bố một vòng tài trợ trị giá 54 triệu đô la do Seven Seven Six, công ty VC của người đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian, dẫn đầu. Bộ sưu tập, có nhạc sĩ và nhà sản xuất Pharrell Williams làm Giám đốc thương hiệu, đã tăng khoảng 266% doanh số bán hàng trong tuần trước và hiện có giá sàn khoảng 7,5 ETH.

