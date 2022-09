Sự kiện đáng mong chờ The Ethereum cuối cùng đã hoàn tất? Nhưng sau đó thì sao?

Ethereum đã sẵn sàng cho sự kiện “Merge" (Hợp nhất), tạo ra sự gián đoạn tạm thời trong một số giao dịch crypto và các cơ hội mới tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Nhưng giờ đây khi sự kiện Merge đã chính thức diễn ra, thì nó thực sự đem lại điều gì?

Nói một cách đơn giản nhưng có đôi phần khó hiểu, Ethereum đã chuyển từ một đồng token crypto được hỗ trợ bởi proof-of-work (bằng chứng công việc) blockchain thành một token được hỗ trợ bởi proof-of-stake (bằng chứng cổ phần) blockchain.

Quá trình này yêu cầu sự trợ giúp của chuỗi bằng chứng cổ phần được gọi là Beacon, đang phát triển song song với chuỗi khối Ethereum từ năm 2020. Mặc dù Beacon trước đây không xử lý các giao dịch nhưng nó đã hoạt động như một nền tảng thử nghiệm cho phép chuyển đổi suôn sẻ để nâng cấp PoS.

Quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang PoS yêu cầu mạng chính PoW của Ethereum, hoặc lớp “Thực thi”, hợp nhất (merge) với Beacon Chain của Ethereum, hoặc lớp “Đồng thuận”.

Richard Smith, Giám đốc điều hành của công cụ đầu tư fintech RiskSmith và một chuyên gia về rủi ro thị trường và sự không chắc chắn cho biết: “Sơ đồ tốt nhất mà tôi từng thấy trông giống như những gì bạn thấy ở các ga tàu điện ngầm. “Bạn có bản đồ các tuyến tàu điện ngầm, và đôi khi có hai tuyến chạy song song và một tuyến kết thúc tại một ga chung và mọi người trên tuyến đó phải di chuyển sang tuyến tiếp tục nếu họ muốn đi xa hơn. Nói tóm lại, đó là điều sẽ xảy ra với Ethereum khi quá trình Merge xảy ra ”.

Những vấn đề với cơ chế Proof-of-Work (Bằng chứng công việc)

Giống như Bitcoin trước đó, Ethereum được xây dựng dựa trên một blockchain bằng chứng công việc, trong đó các giao dịch được xác minh bởi một mạng máy tính hoạt động để giải quyết các vấn đề mật mã.

Mặc dù blockchain bằng chứng công việc có thể tạo ra một mạng lưới bảo mật, phân tán cao gồm những người khai thác được đền bù cho công việc của máy tính của họ bằng token, nhưng bên cạnh đó, nó cũng đòi hỏi mức tiêu hao năng lượng rất cao.

Đồng thời, việc tiêu hao năng lượng nặng nề của các blockchain bằng chứng công việc là một tính năng chứ không phải lỗi, theo Omid Malekan, giáo sư Trường Kinh doanh Columbia, chuyên gia về crypto và là tác giả của Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms. (Tái cấu trúc cho Niềm tin: Lời nguyền của Lịch sử và phương thuốc Crypto cho Đồng tiền, Thị trường và Nền tảng).

Malekan cho biết: “Mục tiêu ở đây là nhằm kiểm soát ai đang cập nhật và quản lý sổ cái kỹ thuật số trong khi vẫn giữ được tính phi tập trung. Vì vậy, việc khai thác là một giải pháp khéo léo và phức tạp liên quan đến các tình nguyện viên, những người đã chứng minh ý định trung thực của họ bằng cách tiêu hao nguồn lực tiền bạc của mình qua việc tiêu tốn năng lượng. Năng lượng không liên quan gì đến việc vận hành blockchain - đó là một cách sử dụng động cơ tài chính để tạo ra một kết quả trung thực có thể dẫn đến một hệ thống an toàn và nó đã thực sự hiệu quả. ”

Vậy cách vận hành của cơ chế Proof-of-Stake (Bằng chứng cổ phần) là như thế nào?

Trong một blockchain proof-of-stake (bằng chứng cổ phần), những người tham gia có thể cho vay khoảng token của mình vào mạng và kiếm được lợi nhuận từ khoản tiền này. Trong trường hợp của Ethereum, sau khi Merge, bất kỳ ai có ít nhất 32 token ether đều có thể tự thiết lập mình như một người xác thực trên mạng của token và kiếm được lợi nhuận từ 5-10%.

Thay vì khiến mọi người đốt một lượng điện khổng lồ thì bằng chứng cổ phần tạo điều kiện cho những người tham gia mạng để stake một số tiền của mình vào khoản ký quỹ để chứng minh ý định trung thực của bản thân.

Quá trình chuyển đổi ảnh hưởng rất nhiều đến các yếu tố thưởng theo rủi ro của Ethereum. Theo Smith, việc có thể tạo ra lợi nhuận đảm bảo từ Ethereum sẽ loại bỏ một số rủi ro thị trường của khoản đầu tư.

Tuy nhiên, đồng thời nó vẫn tồn tại vốn rủi ro. Smith nói: “Bạn không thể nghĩ về nó giống như một chiếc đĩa CD mà ít nhất bạn biết rằng mình sẽ lấy lại được vốn gốc của mình. Bạn phải tự hỏi liệu có đáng để đặt cược 4-5% vào giá Ethereum bây giờ hay không.”

Điểm yếu của Proof-of-Stake

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng mà proof-of-stake mang lại, đặc biệt như là việc giảm mức sử dụng năng lượng, thì chúng ta cũng sẽ có vài điểm cần lưu ý với cơ chế này.

Đối với những người mới bắt đầu, vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề tiêu hoa năng lượng mới của cơ chế này. Theo Malekan nhận định, vẫn chưa rõ liệu Merge có thực sự giúp Ethereum giảm thiểu tác động đến môi trường hơn không.

Ngoài ra, cơ chế blockchain bằng chứng cổ phần còn có một điểm trừ lớn là chúng quá dễ bị dồn ép. Nếu một nhà đầu tư lớn stake một số lượng lớn giao dịch ngay từ thời điểm mới hình thành của blockchain, họ có thể thống trị các chức năng stake và xác minh trên mạng, về mặt lý thuyết có thể tạo lỗ hổng cho các kẻ xấu khai thác.

Tương tự, các blockchains bằng chứng cổ phần cũng có thể góp phần tạo thành cơ chế tập trung vốn. Các nhà đầu tư lớn có thể tham gia vào mạng lưới sớm, stake một khoản tiền lớn và sau đó nhận được nhiều thu nhập hơn bất kỳ ai khác.

Chính vì vậy, trong trường hợp của Ethereum, việc bắt đầu với giao thức bằng chứng công việc đã cho phép mạng của nó phát triển và mở rộng đến mức mà nó không dễ bị chi phối bởi bất kỳ người hoặc nhóm tác nhân nào.

Yếu tố có thể thay thế cho Proof-of-Stake

Smith tin rằng có những giải pháp khác để làm cho các blockchain bằng chứng công việc vốn tiêu tốn nhiều năng lượng có thể làm việc hiệu quả hơn.

Một ví dụ là Bitcoin Satoshi Vision, hay viết tắt là BSV. BSV là hậu duệ của blockchain Bitcoin. Bitcoin đã phân tách và tạo ra bitcoin cash, hoặc BCH. BCH sau đó đã phân nhánh một lần nữa, tạo ra BSV. BSV giảm chi phí năng lượng bằng cách tăng kích thước khối mà các thợ đào làm việc trên. Sự cân bằng được tạo ra từ việc những người tham gia vào mạng lưới BSV phải đầu tư lớn hơn nhiều để trở thành thợ đào.

Ưu thế của Proof-of-Stake

Một số khía cạnh của quá trình chuyển đổi sang bằng chứng cổ phần có thể tăng giá trị cho mạng Ethereum và token của nó về lâu dài và thu hút đầu tư.

Đầu tiên, bên cạnh những tranh cãi về vấn đề môi trường thì ta có thể nhìn nhận về tác động tiền tệ rõ ràng từ quá trình chuyển đổi.

Malekan nói: “Điều sẽ xảy ra là yếu tố lạm phát của Ethereum sẽ giảm đáng kể vì sẽ không còn ai lãng phí hàng tỷ đô la của họ vào điện nữa. Từ đó, chúng ta sẽ không cần phải đúc thêm nhiều coin chỉ để thưởng cho công việc trên, góp phần khiến cho Ethereum trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều nhà đầu tư tổ chức bởi vì yếu tố stake là điều mà ai cũng có thể làm được ”.

Việc chuyển sang bằng chứng cổ phần cũng có thể giúp các giải pháp được gọi là “lớp 2” được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum dễ dàng hơn, về lâu dài có thể làm tăng giá trị của mạng và đồng token của nó, theo Malekan nhận định.

Nhưng, dù muốn hay không, việc Merge đã xảy ra, và chỉ có thời gian mới trả lời được chính được kết quả trước mắt và lâu dài của nó.