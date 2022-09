Các chiến lược Hedging trong bối cảnh sự kiện The Merge khiến việc short Ether trở nên tốn kém nhất trong 16 tháng trở lại

Ether's funding rate slide, indicating a surge in the cost of holding short positions. (Arcane Research)

Cái giá của việc nắm giữ một vị thế short hoặc đặt cược việc giá sẽ giảm trong thị trường Futures Vĩnh cửu với ether (ETH) đang ngày một tăng trước thềm của sự kiện nâng cấp công nghệ của Ethereum, The Merge. Dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ tới.

Như hình ảnh cho thấy, đầu ngày thứ Tư tuần này, mức funding rate hay còn gọi là chi phí để nắm giữ các khoản cược tăng/giảm giá (long/short) trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu ether được niêm yết trên sàn giao dịch crypto hàng đầu thị trường Binance được ghi nhận ở mức tiêu cực nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Tỷ lệ funding rate trung bình trên các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả Binance, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, theo dữ liệu do Coinalyze theo dõi.

Nói cách khác, khoản tiền cần chi trả cho mong muốn giữ vị thế của họ mở đã tăng đột biến và đạt mức cao nhất trong 16 tháng trên Binance, phản ánh niềm tin lớn vào khả năng giảm giá của thị trường.

Phí funding rate được tính phí sau mỗi tám giờ, giúp giữ cho giá của các hợp đồng tương lai vĩnh cửu đồng bộ với giá của tài sản cơ bản trên thị trường giao ngay. Hợp đồng Vĩnh cửu là hợp đồng tương lai không có thời hạn, cho phép các nhà giao dịch bỏ qua cái gọi là chi phí chuyển nhượng phát sinh trong thị trường kỳ hạn thông thường trong khi chuyển từ hợp đồng của tháng trước sang hợp đồng của tháng tiếp theo tại thời điểm thanh toán.

Việc short ETH đã nhanh chóng trở nên vô cùng đắt đỏ, có thể là do các nhà giao dịch triển khai một loạt các chiến lược để kiếm lợi và bảo vệ khỏi sự biến động có thể xuất phát từ sự thay đổi sắp xảy ra trong cách blockchain Ethereum xác minh các giao dịch.

Markus Thielen, giám đốc đầu tư tại IDEG Asset Management ở British Virgin Islands cho biết: "Một số nhà giao dịch dường như đã chọn chiếc lược hedge [thị trường giao ngay tăng] của mình trong trường hợp có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào với The Merge và /hoặc với kỳ vọng rằng sẽ có lợi nhuận lớn từ các vị thế long trong sự kiện này".

Mặc dù xác suất không thành công của The Merge tương đối thấp nhưng giá của ether vẫn có thể giảm sau khi đợt nâng cấp vì hai lý do. Thứ nhất, ether đã tăng gần 55% trong hai tháng dẫn đến việc Merge đi theo con đường "mua tin đồn, bán sự thật". Vì vậy, sau sự kiện này vẫn sẽ có vài trader thu về được lợi nhuận. Hơn nữa, ether có thể không ngay lập tức trở thành một loại tiền tệ giảm phát với nguồn cung giảm sau khi Merge, khiến những ai kỳ vọng hiệu ứng tăng giá ngay lập tức sẽ nhanh chóng phải thất vọng thay vào đó.

The average ether funding rate across major exchanges, including Binance, FTX, Bybit, OKEx and Deribit, drops to its most negative ever, indicating a record cost for holding short positions. (Coinalyze) (Coinalyze)

Một lý do khác khiến việc short trở nên ngày một tốn kém là từ sự quan tâm đến việc bán các hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai thông thường đối với các vị thế mua trên thị trường giao ngay ngày càng tăng. Cái gọi là giao dịch trung lập với thị trường cho phép người nắm giữ ETH thu thập Ethereum fork token ETHPOW tiềm năng miễn phí trong khi tránh rủi ro do biến động giá ether đã khá phổ biến trong giới giao dịch kể từ đầu tháng 8.

"Tỷ lệ tài trợ ETH liên tục bị tiêu cực trong hơn một tháng nay, có thể là do các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro của họ đối với ETH bằng cách mua các hợp đồng tương lai vĩnh cửu ngắn hạn", các nhà phân tích tại Kaiko có trụ sở tại Paris đã viết trong bản tin hàng tuần, giải thích sự khác biệt ngày càng tăng giữa Tỷ lệ tài trợ ETH và BTC.

Liệu sẽ xuất hiện Short-squeeze?

Làn sóng giữ vị thế short tăng mạnh được thể hiện bằng mức phí giữ vị thế ngày một tăng cao và có thể mở đường cho một đợt short squeeze - một đợt tăng đột biến và nhanh chóng để quét những trader đang đánh cược lên sự sụt giảm của giá tài sản.

Mức funding rate về cơ bản là chi phí của đòn bẩy và trở thành gánh nặng khi thị trường di chuyển ngược lại với kỳ vọng, buộc các nhà giao dịch phải thanh lý các vị thế của mình.

Nếu ether vẫn đi ngang hoặc bật lên sau khi Merge, các nhà trader nắm giữ vị thể short có thể sẽ chịu thanh lý và đưa giá ether lên cao hơn.

Các nhà phân tích tại Kaiko nhấn mạnh rằng: “Xu hướng ủng hộ sự sụt giảm của các giao dịch này khiến thị trường có khả năng xảy ra short squeeze, điều mà chúng tôi ghi nhận từ ba chỉ số funding gần nhất đã rất tiêu cực,” các nhà phân tích tại Kaiko lưu ý.

Each time funding dipped sharply negative in recent weeks, prices rallied off the lows (Kaiko) (Kaiko)