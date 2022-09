Công ty thanh toán Bolt ký kết thoả thuận 1,5 tỷ đô trong bối cảnh thị trường Crypto sụt giảm

Công ty tài chính Bolt Financial Inc, một công ty thanh toán có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ đã đạt được thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ đô với Wyre Payment Inc. Tuyên bố lớn này được đưa ra trong bối cảnh thị trường crypto đang đối đầu với suy thoái.

Liệu có phải thị trường crypto gây ảnh hưởng đến thỏa thuận này?

Theo báo cáo, Bolt đã quyết định thực hiện bước tiến lớn này khi giá trị của thị trường fintech và crypto đang ngày một sụt giảm theo thời gian. Doanh nghiệp này cũng đề cập rằng Bolt được định giá khoảng 11 tỷ đô la sau vòng tài trợ vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, khi sự suy thoái của thị trường crypto toàn cầu đang gia tăng, các công ty công nghệ được định giá rất cao đã phải chịu một áp lực rất lớn. Sự tích cực của các nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số cũng đang dần bị thu hẹp khi ngành này đang giao dịch trong nỗi lo sợ về suy thoái mới.

Báo cáo đề cập rằng các công ty xử lý thanh toán như Stripe Inc và Klarna Bank AB cũng đã thực hiện cắt giảm định giá nặng nề. Đây là kết quả trực tiếp của sự sụt giảm gần đây của thị trường crypto.

Bolt-Wrye tiếp tục hợp tác cùng nhau

Dù trong một tuyên bố Bolt đã từng đề cập rằng mình đang cố gắng tiếp tục sự hợp tác tác với Wyre nhưng việc giữ được hoạt động độc lập chắc chắn sẽ giúp công ty tập trung hơn vào các lĩnh vực của mình.

Wyre vẫn sẽ giúp Bolt tích hợp lĩnh vực crypto vào hệ sinh thái của mình bên cạnh việc tiếp tục phát triển mạnh để mang lại cơ sở hạ tầng crypto sáng tạo cho ngành.

Trước đó, Wall Street Journal đã đưa tin rằng đây sẽ là một thỏa thuận lớn trong thị trường crypto. Các giao dịch mua bán và sáp nhập đã diễn ra nhanh chóng trong lĩnh vực tiền mã hoá của Hoa Kỳ kể từ năm 2021. Tuy nhiên, quý đầu tiên của năm 2022 đã ghi nhận một số giao dịch trị giá khoảng 1,25 tỷ đô, trong khi cả năm 2021 chỉ ghi nhận 4,9 tỷ đô la trong các loại giao dịch này.