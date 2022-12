Tiêu điểm thị trường trong tuần - 2 tháng 9, 2022

Bản tin tiêu điểm cuối tuần là bản tin do đội ngũ Binance Research hợp tác để tổng hợp thông tin trong tuần, tóm tắt các sự kiện chính của thị trường và các góc nhìn của đội ngũ.

🔎 Macro / Tradfi

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8, đạt mức cao kỷ lục mới là 9,1% so với ước tính dự kiến là 9,0%. Mọi sự tập trung đều đang đổ dồn vào cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào tuần tới vào ngày 8 tháng 9. Theo bản tóm tắt, ECB đã tăng lãi suất thêm 0,5% tại cuộc họp tháng 7 trước đó. Một động thái tương tự hoặc thậm chí có thể lớn hơn dự kiến vào ngày 8 tháng 9 để kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, sự không chắc chắn về nguồn cung năng lượng tiếp tục đè nặng lên khu vực khi Nga tạm thời ngừng dòng khí đốt qua Đường ống Nord Stream 1 tới châu Âu với lý do bảo trì đường ống.

Thông tin thú vị về dữ liệu - Tháng 9 trong lịch sử là tháng tồi tệ nhất đối với chỉ số S&P 500 kể từ năm 1945. Dựa trên dữ liệu từ CFRA, chỉ số S&P 500 chỉ tăng 44% thời gian trong tháng 9 (ít nhất trong tháng) và công bố mức trung bình mất -0,6% trong tháng 9 (mức thấp nhất so với bất kỳ tháng nào).

🔎 Crypto

Khi Sự kiện The Merge đang ngày một đến gần hơn, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về tác động mà các rủi ro của yếu tố tập trung (centralization) đối với Ethereum. Đầu tuần này, nhà cung cấp đám mây lớn thứ hai của Ethereum - Hetzner, đã nhắc lại các điều khoản dịch vụ của mình cấm các hoạt động liên quan đến blockchain như vận hành các node. Các dịch vụ đám mây của Hetzner lưu trữ gần 9% số nút Ethereum tại thời điểm viết bài. Bên cạnh, về mặt hành động giá, hiệu suất hoạt động của Ether so với thị trường rộng lớn hơn đã chậm lại trong những tuần gần đây. Tỷ lệ ETH-BTC đã có xu hướng giảm chung kể từ giữa tháng 8, giảm khoảng 4% từ 0,081 xuống 0,078 hiện tại.

Đã có một vài tín hiệu khởi sắc với tài sản stablecoin. Đầu tiên, người đồng sáng lập MakerDao, Rune Christensen, đã liên hệ với cộng đồng để đưa ra các khuyến nghị sẽ hạn chế bề mặt tấn công của DAI và có khả năng sẽ khiến Dai mất neo giá với USD. Trích dẫn từ bài phát biểu cho biết sẽ có thể thị trường crypto sẽ phải đối mặt với vô số quy định khắt khe mà không thông báo trước, anh ấy đề xuất rằng MakerDAO phải “chọn con đường phi tập trung”. Sau đó, ông giải thích thêm rằng Dai sẽ duy trì tỷ lệ 1: 1 với USD trong ít nhất 3 năm và mốc thời gian để thả nổi tự do từ 1: 1 với USD sẽ bị trì hoãn nếu không có bất kỳ rủi ro cấp thiết nào. Rõ ràng là không phải tất cả các stablecoin đều giống nhau và cách các sản phẩm này phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ rất được cộng đồng quan tâm. Thứ hai, người sáng lập Curve Finance, Michael Egorov, đã cung cấp thông tin cập nhật về việc ra mắt stablecoin crvUSD, cho biết rằng stablecoin này có thể sẽ được tung ra vào tháng tới và hiện đang ở giai đoạn alpha. Tin tức về kế hoạch stablecoin của Curve được thông báo lần đầu tiên vào tháng Bảy.

Một số điểm chính rút ra chính từ báo cáo Tokenomics được công bố gần đây của Binance Research…. Chúng tôi nhận thấy rằng Layer 1 đã ghi nhận xu hướng của việc phân bổ token bằng "Mở bán công khai" đã sụt giảm và để việc phân bổ bằng hình thức "Khuyến khích hệ sinh thái" được đẩy mạnh hơn trong những năm gần đây. Chúng tôi nhận thấy những phát triển thú vị trong không gian và tin rằng việc tập trung nhiều hơn vào tính bền vững lâu dài sẽ có lợi. Tiện ích tổng thể của dự án có thể sẽ trở nên quan trọng hơn, vì chúng tôi tin rằng về lâu dài, những dự án tốt có nền tảng cơ bản tốt sẽ chiến thắng những dự án có nền tảng cơ bản không tốt. Đọc thêm tại đây: Tokenomics - Deep Dive .

