Thử tài kiến thức Crypto của bạn với Crypto WODL, chia sẻ quỹ thưởng 10.000 BUSD

Thời gian diễn ra hoạt động: 07:00:00 ngày 11/07/2022 đến 06:59:59 ngày 18/07/2022 (Giờ VN)

Cách tham gia:

Cách để nhận lượt tham gia game WODL thứ hai trong ngày:

Điều kiện và điều khoản:

Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Risk Warning: Digital asset prices are subject to high market risk and price volatility. The value of your investment can go down or up, and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur. Past performance is not a reliable predictor of future performance. You should only invest in products you are familiar with and where you understand the risks. You should carefully consider your investment experience, financial situation, investment objectives and risk tolerance and consult an independent financial adviser prior to making any investment. This material should not be construed as financial advice. For more information, see our

Terms of Use

and

Risk Warning

.