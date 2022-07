Nền tảng cho vay DeFi lớn nhất của Solana sụp đổ, Binance cứu một bàn thua trông thấy

Điều gì sẽ xảy ra khi có một cuộc gọi ký quỹ trị giá hàng triệu đô la diễn ra và không một ai đủ khả năng để "bắt máy"?

Viễn cảnh đáng sợ đó thực sự đã trở thành ác mộng thật của Solend - nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) lớn thứ hai của Solana vào tuần trước. Người dùng lớn nhất của dịch vụ này - một ví đã thực hiện khoản vay 107 triệu đô la USDC với khoản thế chấp là 170 triệu USD bằng SOL - đang trên đà bị thanh lý và hoàn toàn biến mất.

Các nhà phát triển đã thử đăng bài trên Reddit, gửi tin nhắn trên chuỗi, thậm chí là tạo các meme trên Twitter, với hy vọng cảnh báo cho tài khoản ẩn danh về số phận sắp xảy ra. Tài khoản cá voi cần tăng thêm tài sản thế chấp hoặc giảm bớt vị thế của mình để ngăn chặn một vụ thanh lý thảm khốc trên chuỗi, những người đứng đầu dự án cho biết, có thể làm sụp đổ Solend - và thậm chí có thể là cả Solana.

Sự gấp gáp và vội vã mà Solend thực hiện đã dấy lên một cuộc tranh cãi về khả năng quản trị và quyền dẫn đến những cáo buộc về "sự ảo tưởng" của DeFi trên Crypto Twitter và thậm chí còn hơn nữa.

Cuối cùng, Rooter người đồng sáng lập của Solend đã nói với CoinDesk rằng chính "gã khổng lồ" Binance của nền tảng CeFi mới chính là người đánh thức được chiếc ví cá voi này. Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã thay mặt Rooter gửi một tin nhắn đến tài khoản.

“Tôi rất tiếc vì vấn đề này đã gây ra mối lo ngại trong cộng đồng Solana và với đội ngũ Solana”, chủ sở hữu của ví đã gửi email cho Rooter vào ngày 21 tháng 6, theo ảnh chụp màn hình được chia sẻ với CoinDesk. "Không có vấn đề nào về đề xuất quản trị gần đây."

Sau khi thiết lập liên lạc, con cá voi bắt đầu phân phối lại các khoản vay Solend của mình vào các outpost khác của Solana DeFi như Mango Markets - kết thúc cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà không có bất kỳ sự thanh lý nào. Giá của SOL đã phục hồi đủ để làm yên lặng tất cả sự hỗn loạn, bất chấp một khủng hoảng suy sụp nhất thời.

Một sự kết hợp hỗn độn

Sự cố thanh lý của Solend xảy ra khi thị trường tiền crypto trở nên hỗn loạn làm xáo trộn các giao thức DeFi ở mọi khía cạnh, thúc đẩy các cơ quan quản lý phi tập trung có chủ đích đưa ra các quyết định khó khăn tác động đến người dùng giao thức theo những cách lâu dài.

Trong “tài chính phi tập trung”, mã hợp đồng thông minh có lập trình được tạo ra để loại bỏ những thành kiến chủ quan của con người, những yếu tố khiến chủ ngân hàng từ chối khoản vay cho một nhóm thiểu số - được coi là quy luật bất biến.

Tuy nhiên, thực tế luôn phức tạp hơn.

Cuộc khủng hoảng của Solend xuất hiện vì giao thức của nó không đặt ra giới hạn về mức tối đa cho người đi vay. Và kết quả là: một con cá voi duy nhất chiếm phần lớn tài sản thế chấp SOL của Solend và các khoản vay USDC. Tài sản thế chấp đó có nguy cơ bị thanh lý nếu giá SOL xuống quá thấp.

Các hợp đồng thông minh của Solend tự động gửi các lệnh bán thanh lý tới các DEX khi tài sản thế chấp của người dùng giảm xuống quá thấp. Chúng đều lập trình và hệ thống không kiểm tra toàn diện để xem liệu giao dịch có làm sụp đổ thị trường hay tệ hơn là làm sụp đổ chuỗi hay không.

Lỗ hổng Zero-day

Trong khi hàng tỷ đô la trong SOL được giao dịch mỗi ngày và hầu hết đều được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung, chứ không phải trên các DEX với khối lượng xử lý nhỏ hơn như "người anh em họ" DeFi là Solend định tuyến các giao dịch của mình. Các DEX không có đủ tính thanh khoản để xử lý những khoản đổ vỡ của những cá voi, có nghĩa là giá của SOL sẽ giảm - có lẽ là 60% hoặc 80% - cho đến khi người mua thực hiện việc mua chênh lệch giá và khiến nó tăng trở lại.

Rooter nhận xét, bản thân điều đó đã là một vấn đề: “Đó là một cơ hội bán chênh lệch giá và cơ hội thanh lý điên rồ đến mức các bot sẽ phải đông cứng.” Loại hoạt động đó đã làm hỏng toàn bộ blockchain Solana trong quá khứ.

Solend đã chắc chắn đã thấm chịu hết những tiêu cực của vấn đề đã xảy ra và sẽ phải chịu hậu quả với một khoản nợ xấu, một kho bạc cạn kiệt, một cơ sở người dùng thất vọng; Rooter nói: “Về cơ bản thì mọi việc đã kết thúc và người dùng của chúng tôi sẽ mất rất nhiều tiền,” Rooter nói, giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu các hợp đồng thông minh thực hiện đúng những gì chúng được thiết kế.

“Chúng tôi thực sự phải làm điều gì đó ngay bây giờ,” anh nói, nhớ lại nỗ lực tiếp cận cộng đồng.

"Một cuộc gọi nhỡ"

Các nhân viên ngân hàng trong lĩnh vực tài chính truyền thống có thể giải quyết tình huống khó khăn tương tự với một "cuộc gọi ký quỹ" cho khách hàng bằng cách xem xét khoản stake và giải thích sự cần thiết của việc thêm tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay. Sau cùng, ngân hàng là đơn vị có thể nắm được danh tính của các đối tác, và những gì họ cần làm là thực hiện một cuộc gọi hoặc email đến người vay của mình. Tuy nhiên, đó lại không phải cách khả thi trong không gian ẩn danh DeFi (mặc dù một số startup đang tiến hành nghiên cứu thực hiện các giải pháp nhắn tin liên ví, nhưng không có giải pháp nào trong số đó được Solend sử dụng).

Không thể phát thông điệp của họ một cách riêng tư, Rooter nhờ đến sự trợ giúp bằng cách thu hút sự chú ý của công chúng trên Twitter. Điều này đã khiến người dùng sợ hãi và rút tiền khỏi Solend hàng loạt, khiến các vault nhanh chóng trống rỗng. Rooter cũng đã thừa nhận hiệu ứng từ các tweet đã bị phản tác dụng.

"some options:- ask nicely- hedge- interesting liquidity mining idea: reward users who place bids on serum just under the liquidation price https://t.co/JWJbjP9GoR

— Rooter | Solend (hiring!) (@0xrooter) June 18, 2022"

“Sự việc này đã khiến vấn đề của chúng tôi thêm xấu đi bởi vì sau đó chúng tôi không chỉ đối phó với rủi ro có thể xảy ra mà còn cả thêm một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết ngay lập tức là tiền của mọi người có thể bị đóng băng.”

Giải pháp của họ là một đề xuất mang nhiều tranh cãi, đề xuất này cấp cho Solend Labs "quyền hạn khẩn cấp" đối với tài sản thế chấp của ví cá voi. Khi đã nắm quyền kiểm soát, công ty sẽ thanh lý con cá voi một cách “nhân từ” thông qua các giao dịch over-the-counter (OTC) ngoài chuỗi và chấp nhận tác dụng phụ là chịu lỗ hổng zero-day. Giải pháp này chuyển khoản USDC cho cá voi, giải quyết cuộc khủng hoảng và ổn định với thị trường.

Điều đó có nghĩa, Solend sẽ phải chấp nhận làm trái quyền kiểm soát của các hợp đồng thông minh.

Yếu tố quản trị trong sự cố

Nhiều giao thức DeFi đã từng trưng cầu các thay đổi mã với cộng đồng. Những người nắm giữ token của các giao thức này có thể bỏ phiếu bình chọn cho việc niêm yết mới, tăng tỷ lệ, quan hệ đối tác, và các lựa chọn tương tự. Lượng token của người dùng càng lớn, ý kiến của họ càng có sức nặng. Đó là một hệ thống không hoàn hảo để quản lý các hệ thống phi tập trung có chủ đích, mặc dù được xem tương đối là khá phổ biến.

Solend chưa bao giờ tổ chức một cuộc bỏ phiếu DAO trước đây. Nhưng Rooter cho biết họ cần đưa giải pháp gây tranh cãi ra trước cộng đồng. Vào ngày 19 tháng 6, Solend đưa ra đề xuất về SLND1, gói "quyền hạn khẩn cấp". Sáu giờ sau, tỷ lệ phiếu bầu đã vượt qua 97,5% với lượng người tham gia vừa đủ để đáp ứng số đại biểu 1%.

Nhóm không ủng hộ đề xuất SLND1 rõ ràng là một bức tranh ít mặn mà hơn: một chiếc ví duy nhất với lượng token đủ chiếm 1,01% lượng phiếu bầu đã tạo ra sự khác biệt. Nếu không có sự tham gia của họ, SLND1 sẽ không đạt được định số tối thiểu và thất bại về mặt kỹ thuật. Nó chỉ được thông qua trong khẳng định bởi vì họ đã bỏ phiếu trong khẳng định.

Rooter cho biết đội ngũ của Solend đã yêu cầu các ví cá voi tham gia bỏ phiếu kín sau băn khoăn về lượng tham gia bình chọn khá thấp của SLND1. Rooter nói rằng họ không yêu cầu cá voi, người đang hoạt động trên Discord bỏ phiếu đồng ý hay không, mà chỉ yêu cầu họ tham gia và ví này đã đồng ý tham gia.

“Người dùng của giao thức nói chung đã rất ủng hộ. Còn nhóm không đồng ý thì lại giống như những nhóm trên Twitter, họ không có cổ phần hoặc không có tiền gửi,”Rooter nói.

Tuy nhiên, lượng người chỉ trích SLND1 quá lớn và những tin tức được đưa bởi phương tiện truyền thông quá tiêu cực đến mức Rooter và nhóm đã đề xuất một cuộc bỏ phiếu mới, SLND2, để hủy bỏ tính hiệu lực cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Đợt bỏ phiếu này cũng đạt thuận khi có sự tham gia của ví cá voi bỏ phiếu kín bước vào.

"Ví cá voi này, một lần nữa đã làm lung lay toàn bộ cuộc bình chọn," Rooter nói.

Rooter cho biết, sau rất nhiều lần cân nhắc và trì trệ - ví cá voi đã không muốn hành động chỉ để xoa dịu “các chuyên gia trên Crypto Twitter” - cũng như những trục trặc về công nghệ, ví cá voi tham gia bỏ phiếu kín đã bỏ phiếu đồng ý chỉ trong 14 giây.

Một cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 21 tháng 6 về SLND3 đã chứng kiến cộng đồng chấp thuận mức trần cho người vay mới là 50 triệu đô la. Điều này cũng được thiết kế để giảm thiểu rủi ro cá voi. (Nó cũng được thông qua với lá phiếu "có" quan trọng của cá voi bỏ phiếu kín).

Đến thời điểm này, nỗ lực tiếp cận song song của Rooter cuối cùng đã thu được kết quả: Binance đã thu hút được sự chú ý của ví cá voi vay và họ đã liên hệ qua email và tình hình đã từ từ được giải quyết chỉ trong vài ngày sau đó.

Một phát ngôn viên của sàn giao dịch xác nhận rằng sàn đã từng là trung gian giữa các nhóm dự án và chủ tài khoản trong quá khứ. Người phát ngôn cũng cho biết Binance không bao giờ chia sẻ thông tin mà không có sự cho phép của người dùng.

Quá trình hồi phục

Có rất nhiều thiệt hại xuất hiện lặp lại. Các nhà quan sát từ cộng đồng VC của Solana nói với CoinDesk rằng họ sợ Solend đã phải gánh chịu một thất bại không thể vượt qua với một loạt các phiếu bầu quản trị của mình.

Một nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Hai, đó là "một bên là sự trì trệ so một bên là các quyết định quản trị khủng khiếp" và anh không chắc rằng bên nào sẽ thắng.

Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solend đã giảm 10% so với tuần trước và gần 60% trong một tháng trong khi các công ty cho vay Solana DeFi hạng hai như Larix, Hubble và Oxygen vốn mang kết quả tốt hơn nhiều. Mango Markets đã nhận được thị phần lớn từ việc phân bổ lại của các ví ở hữu tài sản lớn.

Nói chuyện với CoinDesk vào thứ Sáu tuần trước, Rooter đã nhấn mạnh một giọng điệu đầy hy vọng. Tại thời điểm đó, Solend đã vượt qua cuộc khủng hoảng và tránh được tình huống khủng hoảng thanh lý.

“Tôi nghĩ tâm lý của thị trường đang được cải thiện. Ý tôi là, lúc này thì cú sốc PR cũng đã qua đi. Solend mất khá nhiều TVL, nhưng bạn biết đấy, mọi người có thể sử dụng nó ngay bây giờ. ”