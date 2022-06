Tổng Kết Futures Hàng Tuần (13 tháng 6-19 tháng 6): Thị trường Crypto gãy ngưỡng Hỗ trợ quan trọng

Biểu Đồ Trong Tuần

Thị trường đầu hàng sau thời gian dài sợ hãi

Chỉ báo Lãi/lỗ ròng chưa được ghi nhận (NUPL) giúp dự đoán những thay đổi trong tâm lý thị trường để dự đoán liệu giá Bitcoin đang đạt mức cao hay thấp. Chỉ báo này dựa trên nhiều điểm dữ liệu trên chuỗi để thể hiện cảm xúc của các nhà đầu tư tiềm năng tại một thời điểm nhất định.

Tâm lý thị trường xung quanh Bitcoin đã chuyển từ “Sợ hãi” sang “Đầu hàng” sau khi giá giảm xuống dưới 22.500 đô la. Điều này thường đại diện cho giai đoạn cuối cùng của chu kỳ giảm trước khi tâm lý thị trường chuyển sang “Hy vọng” để báo hiệu sự bắt đầu của một chu kỳ tăng mới.

Bitcoin kiểm tra ngưỡng háng cự

Ở mức khoảng 20.564,20 đô la được ghi nhận vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 6, Bitcoin đã phục hồi sau khi rơi về mức thấp nhất 17,593,20 đô la vào ngày 18 tháng 6.

Từ góc độ kỹ thuật, Bitcoin dường như đang cố gắng lấy lại ngưỡng 20.732,70 đô la để giữ làm ngưỡng hỗ trợ. Việc vượt qua mức quan trọng này có thể mang lại cho BTC sức mạnh để tiến tới vùng 24.135,30 đô la hoặc thậm chí là 26.828,20 đô la.

Tuy nhiên, bạn nên thận trọng vì bất kỳ sự thất bại tăng giá nào từ 20.732,70 đô la có thể dẫn đến việc BTC rơi về vùng 15.598,20 đô la hoặc 12.737,30 đô la.

Trên Binance Futures, Tỷ lệ Long/Short BTCUSDT rơi về ngưỡng đáy ở mức 1,55 vào ngày 19 tháng 6.

Các trader dường như đã giảm sự lạc quan về hành động giá trong tương lai khi chỉ có 60,84% tổng số tài khoản là net-long (vị thế mua ròng) của Bitcoin.

Chuyển Động Trong Tuần Của Thị Trường

* Lưu ý: DEFIUSDT là một chỉ số giá tổng hợp của hợp đồng vĩnh viễn với một rổ các token giao thức tài chính phi tập trung đã được niêm yết trên Binance, và được tính toán bằng cách sử dụng trọng số giá trung bình theo thời gian thực của những token DEFI này trên Binance và định giá bằng USDT.

Tìm hiểu thêm về DEFI Index và giao dịch DEFIUSDT .

Tiêu Điểm Trong Tuần

Thanh toán Crypto - Tỷ phú Elon Musk nói rằng “Về cơ bản, tiền là nền tảng kỹ thuật số vào thời điểm này và đã tồn tại được đủ lâu”. "Sẽ rất hợp lý nếu tích hợp thanh toán vào Twitter để người dùng có thể dễ dàng gửi tiền qua lại".

Chấp nhận Crypto - Theo Dan Schulman - CEO của gã khổng lồ fintech, động thái gần đây của PayPal hiện cho phép khách hàng chuyển tiền mã hóa ra khỏi nền tảng của mình là một bước mở đầu để chuyển từ thế giới chỉ có fiat sang thế giới tiền tệ kỹ thuật số.

Phần thưởng bằng Crypto - Trong khi American Express đặt hy vọng về một thẻ tín dụng liên kết với crypto sẽ sớm được ra mắt, gã khổng lồ của ngành thẻ đã xác nhận rằng mình sẽ cung cấp phần thưởng bằng crypto sau khi hợp tác với các dịch vụ tài sản kỹ thuật số Abra.

Mua NFT - Hoạt động giao dịch NFT đã tiến thêm một bước nữa vào các xu hướng chính thống khi gã khổng lồ của ngành thanh toán, Mastercard (MA) vừa cho biết vào hôm thứ Năm rằng, hiện chủ thẻ của họ đã có thể mua NFT trên nhiều thị trường khác nhau mà không cần phải thực hiện bước mua crypto trước.

Cùng Tham Gia Các Hoạt Động Trong Tuần Này

Giảm phí - Binance Futures gia hạn chương trình giảm phí cho các cặp giao dịch Ký quỹ- BUSD cho tất cả các người dùng mới và hiện có, kéo dài đến 31 tháng Tám.

Thử thách Sáng tạo Nội dung - Binance Futures vừa ra mắt hoạt động Thử thách sáng tạo nội dung mới cho các loại hình sáng tạo như sản xuất video, bài viết, hoặc infographic về chủ đề vì sao những người đang nắm giữ tiền mã hóa nên cân nhắc giao dịch futures trên nền tảng của chúng tôi. Gửi nội dung của bạn ngay hôm nay để có cơ hội nhận thưởng 300 BUSD.

Giao dịch với các Niêm yết mới nhất

Các Hợp đồng Futures Quý - Binance Futures sẽ niêm yết USDⓈ-M Hợp đồng BTC và ETH hàng Quý 0930 vào ngày 20 tháng Sáu khi Hợp đồng USDⓈ-M hàng Quý 0624 hết hạn và thanh toán vào ngày 24 tháng 6.

Cập Nhật Mới Nhất

Các cấp Đòn bẩy và Ký quỹ - Binance Futures đã điều chỉnh mức đòn bẩy ký quỹ cho các Hợp đồng USDⓈ-M Vĩnh cửu sau ONEUSDT, CELRUSDT, ALICEUSDT, LRCUSDT, XTZUSDT, XMRUSDT, ZILUSDT, XLMUSDT, AAVEUSDT, GALAUSDT, ATOMUSDT, FTMUSDT, UNIUSDT, SUSHIUSDT, VETUSDT, và ALGOUSDT.

Giao dịch Chiến lược - Binance Futures đã ra mắt Trang Strategy Trading cung cấp cho người dùng cùng hiển thị toàn diện về Giao dịch lưới, TWAP, VP và các tính năng giao dịch thuật toán tự động khác, cùng với hiệu suất và mức độ phổ biến của chúng.

Tài khoản phụ - Chức năng Tài khoản phụ hiện đã có trên Ứng dụng Binance , cho phép người dùng truy cập liền mạch vào Quản lý tài sản để xem tóm tắt tài sản và số dư của các tài khoản phụ đã chọn hoặc tất cả các tài khoản phụ.

Nhóm chat VIP - Binance đã ra mắt “Nhóm chat VIP” trong cổng “Trò chuyện trực tuyến” để nâng cao trải nghiệm giao tiếp của VIP với Nhà quản lý tài khoản chính và các nhân viên Binance khác bất cứ lúc nào.

Binance API - Binance đã ra mắt Trang API mới, trang này cung cấp thông tin tổng quan về tất cả các dịch vụ có sẵn cho người dùng Binance API. Người dùng hiện có thể truy cập liền mạch tài liệu API của các sản phẩm và dịch vụ Binance khác nhau.

*Lưu ý: Binance khuyến khích người dùng giao dịch có trách nhiệm . Giao dịch có thể hấp dẫn và thú vị, nhưng giao dịch là công việc nghiêm túc và có thể dẫn đến sự suy sụp về tinh thần và tài chính. Giao dịch phái sinh đi kèm rủi ro. Hơn nữa, tiền mã hóa và các loại tài sản kỹ thuật số khác thường có mức độ biến động giá cao.