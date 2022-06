Nhà quản lý về Crypto của New York ra mắt Hướng dẫn chính thức về Stablecoin

Theo hướng dẫn mới do cơ quan quản lý ngân hàng và tài chính của bang New York ban hành, stablecoin được giao dịch ở bang New York của Hoa Kỳ phải được neo hoàn toàn theo một số tài sản nhất định, và những tài sản này phải được tách biệt khỏi quỹ hoạt động của tổ chức phát hành và được kiểm toán viên xác nhận thường xuyên.

Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS), cơ quan giám sát các công ty crypto được quản lý trong tiểu bang, đã công bố hướng dẫn cụ thể về stablecoin đầu tiên vào thứ Tư, liệt kê một loạt các yêu cầu mà bất kỳ tổ chức phát hành nào hoạt động trong tiểu bang phải tuân thủ.

Giám đốc điều hành NYDFS Adrienne Harris nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn rằng nền tảng đằng sau hướng dẫn là nhằm chính thức hóa cả việc bảo vệ người tiêu dùng và sự lành mạnh của thể chế.

“Khi chúng ta nói về stablecoin và hướng dẫn này, nó chính là điều chúng tôi đã làm bắt tay vào thực hiện, trước cả sự kiện chấn động của thị trường vào tháng trước, mục tiêu thực sự của chúng tôi là để hoàn thành những điều đó cho thị trường stablecoin, mang đến sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức, sự ổn định của thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. ”

Đối với các stablecoin, điều này bao gồm việc đảm bảo tính thanh khoản cho việc mua lại, Adrienne Harris cho biết.